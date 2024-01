El Banco Central fijó la nueva tasa de interés que pagan los usuarios de tarjetas de crédito

Bajo la administración de Santiago Bausili, la autoridad monetaria aumentó las tasas de interés para las operaciones de crédito.

El Banco Central oficializó este lunes el valor de la tasa de interés que se aplicará a las operaciones de crédito para enero. Esta será del 140,86% promedio mensual ponderado por monto y en porcentaje nominal anual.

En la comunicación B, la autoridad monetaria dispuso: “El valor de la tasa de interés del sistema financiero para operaciones de préstamos personales sin garantía real que se menciona en el punto 2.1.2. de la sección 2 de las normas sobre ‘Tasas de interés en las operaciones de crédito’, correspondiente a la información de diciembre 2023, será aplicable para las operaciones del ciclo de facturación de enero 2024″.

Dicha tasa regirá para aquellos que no realicen el pago del monto mínimo mensual de la tarjeta de crédito y se aplicará sobre sobre el importe no cancelado exigible. Cabe recordar que el pago mínimo es la menor cantidad requerida por los bancos para mantener la tarjeta de crédito y no caer en mora.

En tanto, de acuerdo a la Comunicación A 7937 del Banco Central la tasa no podrá superar en más del 25% el guarismo promedio del sistema financiero para las operaciones de préstamos personales sin garantía real.

Claves para usar la tarjeta

De acuerdo al sitio web Justicia Cerca, hay algunas claves para tener en cuenta a la hora de utilizar y abonar la tarjeta de crédito para evitar inconvenientes y pago de intereses.

En cuanto a las opciones de pago que existen, se encuentran el pago total que consiste en abonar la totalidad de las cuotas del mes y de este modo, cumplir al 100% con los términos acordados entre la tarjeta y el cliente.

Luego, está la alternativa del pago parcial, a través del cual aquellos se abona un monto superior al pago mínimo, pero no alcanzando el total. La diferencia entre el pago total y el pago parcial se reflejará como saldo pendiente. Sobre este se calcularán intereses.

Es importante recordar que, si se realiza únicamente el pago mínimo, se generarán intereses adicionales por el saldo restante, ya que la tarjeta estará financiando los gastos.

La tercera opción es el pago mínimo, la cual conlleva el pago de intereses adicionales que se calculan en función del tiempo y el monto adeudado.

A fin de evitar que se acumulen deudas cada vez más elevadas, es mejor pagar siempre que se pueda el monto total o dejar un saldo menor para el refinanciamiento.

Por otra parte, hay que destacar que, si el usuario se retrasa en el pago de su tarjeta de crédito, debe la entidad no puede cobrarle una multa, pero sí puede aplicar intereses. Por eso, es importante prestar atención a la fecha de vencimiento indicada en el resumen.

Si el resumen vence y no se realiza ningún pago se entrará técnicamente “en mora”. A partir de ese momento, se generarán dos tipos de intereses: compensatorios y punitorios. Los primeros son aquellos que se aplican directamente para compensar la deuda sobre el monto convenido; los segundos, son los que “castigan” la mora, aplicando recargos a la deuda preexistente.

Otras tasas de interés que modificó el Banco Central

Semanas atrás, la entidad conducida por Santiago Bausili decidió aplicar una baja de la tasa de interés mínima para los depósitos a plazo fijos desde el 133% al 110% nominal anual, “en un contexto de un excedente significativo de liquidez y de elevada inflación,” según explicaron a través de un comunicado.

Con la nueva normativa, esa será la referencia para todos los plazos fijos, es decir que no habrá distinción entre los minoristas y mayoristas. Al primer universo de personas humanas que utilizaban este tipo de instrumentos por hasta $30 millones se les convalidaban rendimientos mayores, algo que ahora no continuará vigente.

El directorio del BCRA tomó otras decisiones con el fin de “clarificar y simplificar la señal de tasa de política monetaria”.

