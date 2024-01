Alem: Sebely sorteó más de cien lotes: “Hay 104 familias que empiezan a edificar sus casas”

Con la premisa de poder cumplir la simbiosis entre lo privado y lo público para el desarrollo programado, el intendente, Matías Sebely, puso en marcha apenas asumió un proceso público con la presencia de una escribana y sorteó 104 lotes sociales que previamente había recuperado para el banco de Tierras de la Municipalidad.

El joven alcalde y como ya muchas veces lo manifestó en este medio es un defensor y precursor del emprendedurismo y sostiene que “desde el Estado tenemos que apuntalar la iniciativa privada y acá hay 104 familias que empiezan a edificar sus casas, sus hogares, en estas tierras que habían sido ocupadas ilegalmente”, señaló.

Luego de la firma hoy de los boletos de compraventa el listado de todos los beneficiarios fue publicados a través de los medios oficiales con que cuenta la Municipalidad porque “este proceso y todo lo que hacemos debe ser trasparente y público porque es lo que le da la confianza a todos para que podamos proyectar y ejecutar muchas cosas más que queremos para nuestra ciudad”, reflexionó.

En ese sentido, Sebely trajo a colación el testimonio de una de las beneficiarias que firmó su boleto de compraventa hoy, Johana Samudio, que en un video expresó su alegría y deliberaba respecto a ello el intendente diciendo que “escuchar hoy, mientras firmábamos, a Johana que nos cuenta que hacía 13 años venia pidiendo que la ayuden a ella y su esposo, gente de trabajo, con 3 niños y que justo se les termina el contrato de alquiler y ahora ya tienen proyectado empezar rápidamente a construir para poder vivir e ir ampliando su casa de a poco, proyectando nuevas cosas, nuevas comodidades, bajando todos los servicios en su casa propia; eso no tiene precio, eso es poder planificar tu vida y no concibo un Estado que no esté pendiente de ello”, culminó.