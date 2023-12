Por dificultades para financiar los costos elevados del espectáculo, suspendieron los carnavales 2024 en Concepción de la Sierra

Beto Comparín, presidente de la comparsa Bahiana Samba Show, anunció la suspensión de la participación de todas las comparsas en el Carnaval 2024 de Concepción de la Sierra. La decisión, motivada por la incertidumbre económica, pone en pausa un evento próximo a cumplir 35 años de tradición. Se considera un formato alternativo de festival, pero sin el desfile tradicional de las comparsas.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2023/12/12-26-RedCiudadana-Beto-Comparin-Carnavales-Concepcion-de-las-Sierras-suspendidos-9.58.mp3

Beto Comparín- Red Ciudadana

Comparín reveló la difícil decisión tomada por todas las comparsas de no participar en la edición 2024 del carnaval debido a la incertidumbre económica que se vive tras el anuncio de las medidas económicas del Gobierno nacional y la compleja transición de autoridades locales.

«La semana pasada se realizó una reunión con la Secretaría de Cultura del municipio con todos los representantes de las comparsas y se tomó la decisión en conjunto, una decisión unánime de todas las comparsas, de no salir en la edición 2024», explicó.

El presidente de Bahiana, que está a cargo hace una década de dicha comparsa, también compartió los desafíos económicos específicos que enfrentan. «Desde la parte de nuestra comparsa Bahiana Samba Show, ya a principio del 2023 teníamos la iniciativa y la voluntad de cambiar de comisión pero ninguna de las participantes o las personas que estaban allegadas a nuestra comparsa quisieron tomar la posta», manifestó.

Aunque habían decidido no participar, pretendían apoyar a la comparsa chica, los «Bahianitos», desde la comisión general para que «no se muera la edición 2024». Pero con la coyuntura y el cambio de gobierno, optaron por prorrogar un año la presentación.

En la misma línea, Comparín destacó la complejidad de financiar un evento de esta magnitud en las actuales condiciones económicas. «El espectáculo es muy alto en gastos, entonces se decidió también en manera conjunta de postergar la próxima edición del carnaval para el 2025, cuando el carnaval en localidad cumple 35 años».

De esta manera, aunque reconoció que, tradicionalmente recibieron apoyo del sector privado, los costos elevados y la situación actual del país hacen inviable la realización del evento. «Los mismos participantes son los que solventan los gastos de su participación. La comisión de la comparsa lo que hace es trabajar todo el año y generar ingresos pero para los gastos generales que tiene que ver con la compra de plumas o alquiler de plumas o la confección y toda la parte de herrería y de carrozas», precisó.

No obstante, señaló que este año, en concreto, por las dificultades económicas, los participantes tienen problemas para aportar los elevados costos necesarios a fin de confeccionar su traje invirtiendo en modista, zapatero, bordadora, entre otros.

Entre las alternativas consideradas para que no se suspenda el evento característico del municipio, admitió que aún está en diálogo la posibilidad de llevar a cabo una noche de carnaval «tipo festival, pero todavía no está resuelto concretamente cuál va a ser el espectáculo». Sin embargo, confirmó que no se realizará el tradicional desfile de las cuatro comparsas en las calles de la ciudad.

Por dificultades para financiar los costos elevados del espectáculo, suspendieron los carnavales 2024 en Concepción de la Sierra