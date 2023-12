Lilia Lemoine fue agredida en la calle: le pegaron una cachetada, le robaron el celular y debió ser asistida por el SAME

Tras el ataque, la diputada nacional de La Libertad Avanza fue trasladada al Hospital Pirovano por traumatismo de muñeca. Según indicaron fuentes del caso, la legisladora sacó su celular con intenciones de filmar a sus agresores y fue cuando se desató el episodio.

La diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine fue agredida por una pareja cuando caminaba por la calle en Villa Urquiza. A raíz del incidente, la Policía de la Ciudad labró actuaciones por “amenazas y daños” tras un llamado al 911.

Según informaron fuentes policiales, Lemoine “caminaba por la calle Nahuel Huapi al 5200 y fue sorprendida por una pareja que comenzó a insultarla por su procedencia política”. El reporte añade que la legisladora fue increpada, entre otras cosas, por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que anunció el presidente Javier Milei el miércoles pasado.

Fuentes del caso indicaron que la legisladora “sacó su celular con intenciones de filmarlos, pero uno de ellos le propinó una cachetada, mientras que la mujer que lo acompañaba le arrebato el dispositivo para luego darse a la fuga.

“El celular fue descartado en la cinta asfáltica a pocos metros del lugar y la legisladora fue asistida por el SAME y trasladada al hospital Pirovano por un traumatismo en la muñeca”, se agregó.

En el centro de salud fue asistida por traumatólogos, neurocirujanos y demás especialistas. Además, se le realizó una tomografía computada y una placa radiográfica. Finalmente, se retiró del Hospital con traumatismo leve en su muñeca derecha.

Aunque no hizo referencia directa, la diputada se refirió a la agresión en “X” (ex Twitter). “‘La violaron por usar minifalda’. Se les termina la joda. No nos van a asustar. Está bien que tengan miedo, muy bien que tengan miedo. El país donde la víctima es acusada se terminó”.

La legisladora expresó que “nada justifica la violencia” y sostuvo que “lo único que consiguen” es que se dedique más a su labor. “Acostúmbrense, se termina la impunidad”, completó.

Lemoine había generado polémica a mediados de diciembre, cuando, a menos de 24 horas de que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciara las medidas de ajuste, compartió un video en su cuenta de X en el que entonó la versión en inglés de “No llores por mí Argentina”, la reconocida canción del musical “Evita”.

Todo comenzó como respuesta a una publicación del medio Diario Data, que compartió un video del 10 de diciembre pasado, recordando un momento a la salida del Teatro Colón, donde se llevó a cabo el cierre de la asunción presidencial de Javier Milei. En ese instante, la legisladora aparece cantando junto a una mujer que se acercó a saludarla, y juntas interpretaron el tema popularizado por la cantante estadounidense Madonna en la adaptación cinematográfica de la historia de Eva Perón, ex primera dama de Argentina, impulsora de la ley de sufragio femenino y símbolo del movimiento peronista.

“¿Nace una nueva Evita?”, se cuestionaron de manera irónica desde el citado diario.

La pregunta no fue del agrado de Lemoine, quien la rechazó argumentando que fue la otra persona quien le pidió entonar la canción. Además, defendió la elección de la pieza musical: “Ella me pidió cantar eso, ¿le iba a decir que no? Además, es una canción preciosa. La letra en inglés es aún mejor”, expresó.

Junto a sus comentarios, adjuntó un nuevo video, cantando el mismo tema, pero grabado desde su baño y tapada con un toallón. En su respuesta, la influencer, cosplayer y exasesora de imagen de Milei también hizo una aclaración sobre la percepción de Evita en su entorno familiar y político: “En mi casa, la opinión era dividida; mi abuela la odiaba y mi mamá la amaba. Yo no podía decir algo negativo sobre Eva Perón porque ella lloraba, créase o no”.

Tras la publicación, las reacciones en las redes sociales no tardaron en llegar. Un usuario cuestionó su postura frente a la referente peronista, a lo que Lemoine contestó: “¿Qué gano con odiar a una mujer que muchos aman? De figuras como esa se aprende, para saber qué errores no cometer y cómo lograr las cosas que logran”.

