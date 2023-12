La misionera Solange Monteiro jugará en Boca Juniors: “Mi sueño es jugar en la Selección Argentina y ganar un Mundial”

La joven jugadora, surgida de la cantera de Guaraní Antonio Franco, se sumará en el próximo mes de febrero a las filas del club Xeneize, donde otra misionera ya dejó una huella imborrable. Los representantes de la tierra colorada continúan copando la escena de los grandes clubes argentinos.

El fútbol misionero, más precisamente su rama femenina, continúa nutriendo a los grandes equipos del país. En este caso, el beneficiado es ni más ni menos que Boca Juniors, quien en el 2024 contará nuevamente con una misionera entre sus filas.

Hablamos de Solange Monteiro, una joven nacida en la tierra colorada y surgida de las inferiores del club Guaraní Antonio Franco. En este sentido, Monteiro visitó los estudios de Misiones Online junto a su padre, Fernando Monteiro, y brindaron detalles de la llegada de la joven al club Xeneize.

“Su sueño siempre fue jugar al fútbol, que por ahí es un poco difícil. Estamos lejos en la provincia de Misiones y si bien está llegando el fútbol femenino, estamos acompañándola para hacerle cumplir el sueño”, comentó su papá.

Solange comenzó su camino en el fútbol a la edad de cuatro años, en el club Guaraní Antonio Franco, y fue pasando por distintas categorías hasta que apareció la chance de probarse en Boca.

“A los 12 tuve una primera prueba en Boca y me fue bastante bien porque tuve otras dos pruebas en julio”, reveló.

“Primero arrancó siendo como un calentamiento en la primera prueba. Después, al otro día ya me hicieron como un partido y entre más o menos 300 chicas sub 14, de las cuales solo seleccionaron nueve, estuve yo”, explicó la joven.

“Me sentí muy nerviosa porque pensé que no iba a quedar. Eran muchas chicas, que tienen mucho potencial y me sorprendí mucho, pero me sentí muy bien”, destacó Solange.

Justamente fue en el Xeneize donde la máxima exponente del fútbol femenino a nivel internacional se lució: Yamila Rodríguez. La misionera, hoy de presente en el fútbol brasileño de la mano del Palmeiras, continúa inspirando a otras jóvenes jugadoras como Solange.

“Me gusta como juega, la veo mucho y tuve la suerte de poder conocerla en persona”, indicó la joven jugadora que reconoció además que su otro referente es Lionel Messi.

Solange viene de una familia muy futbolera y así lo indicó su padre Fernando, quien además señaló que su otro hijo también tiene el sueño de ser futbolista profesional.

“Es lo que queremos para ambos. Mi sueño es verlos a mis hijos jugar al fútbol en primera haremos lo que podamos”, comentó.

En el caso de Solange, su padre resaltó que “el fútbol femenino está evolucionando mucho, si bien en Argentina todavía no llegó del todo, pero sí es algo lindo todo esto que viví con ella. Fue una experiencia nueva, muy lindo todo lo estamos viviendo juntos y tratamos de disfrutarlo”.

En este camino, Fernando destacó que la aparición de Boca en sus vidas fue “algo medio insólito, porque ella me dice ‘yo quiero probar en un club grande’, y le dije ‘yo te voy a llevar a probar en Boca en julio’”.

“Eso fue a principio de año, pero yo no tenía pruebas ni nada. Le dije a ella que sí, que teníamos la chance de probar en Boca y ella tenía mucha ilusión. Cada vez veía que se acercaba más la fecha, pero yo no tenía el conocimiento de cómo era el sistema”, reconoció.

“Conversando con un profe le digo ‘mirá, yo me voy a Boca en julio’, sin decirle que yo no sabía como era el sistema de prueba y me dice ‘bueno, yo te acompaño’. Justo que dio la casualidad que Juan Pablo Ojeda, un profe que le preparó a ella, escuchó y conocía a Pablo Jerez, que en ese momento estaba trabajando con el femenino de Boca y fue él quien consiguió la prueba para julio”, relató Fernando.

Pensando a futuro, la joven misionera reveló que su sueño en el fútbol es “jugar en la Selección Argentina y ganar un Mundial. Eso es lo que quisiera. Y bueno, también tener Balones de Oro. Con trabajo sé que se puede”.

Solange se sumará a la pretemporada con el Xeneize en el mes de febrero y anticipó que será clave para su camino en el club: “Voy a trabajar mucho, tratar de llevarla bien, pero sé que no va a ser fácil”, completó.