Bancaria de Misiones expresó descontento con medidas económicas del Gobierno nacional: “La devaluación partió los salarios, no sé cuánto la gente va a aguantar”

El secretario general de la Bancaria de Misiones, José Luis Ruiz Moreno, manifestó su descontento con las medidas tomadas y anunciadas por el nuevo gobierno. También comentó que seguirán su lucha por los derechos adquiridos de los trabajadores, principalmente respecto al impuesto a las ganancias.

Ruiz Moreno resaltó la contradicción en las recientes decisiones gubernamentales de la Nación debido a que una ley aprobada recientemente en el Congreso con el apoyo de Milei en su rol de diputado, ahora será revertida.

«El 5 de diciembre, anticipándonos a medidas que nos perjudican, decidimos actuar, sobre todo en la cuestión del impuesto a las ganancias en los salarios, una conquista que logramos eliminar mediante una ley apoyada por el actual presidente quien se desempeñana como diputado», afirmó.

El Secretario General recordó la lucha sostenida por años para eliminar este gravamen y criticó la intención del gobierno de revertir tal logro. «Ahora nos encontramos con que quieren eliminar esa ley y volver al impuesto a las ganancias, así que volveremos a lo que hicimos siempre, protestar para sacar ese impuesto», subrayó.

En la misma línea, Ruiz Moreno señaló que las medidas propuestas no solo afectan a los trabajadores bancarios, sino también a otras organizaciones gremiales. «Vamos a reclamar para que este impuesto no toque los salarios. Además, la devaluación ya afectó los salarios, no solamente vamos a reclamar esto», explicó.

Otra cuestión que les preocupa es la posible privatización de empresas del Estado, incluyendo el Banco Nación. «Conocemos bien cómo son las privatizaciones: primero despiden gente, luego venden la empresa. Ya hemos visto esto con bancos provinciales», lamentó.

Respecto a las perspectivas futuras y la capacidad de «aguante» de la población frente a las medidas económicas, Ruiz Moreno fue directo: «La devaluación partió los salarios, la economía. La gente creía otra cosa. No sé cuánto lo van a aguantar», apuntó.

De esta manera, el secretario general hizo un llamado a buscar soluciones sin recurrir a la violencia. «Estamos en un sistema democrático, y aunque defendemos los derechos conquistados por los trabajadores, no vamos a un camino violento. La discusión se va a dar», consideró.

Bancaria de Misiones expresó descontento con medidas económicas del gobierno nacional y aseguró que retomarán su luch para quitar el impuesto a las ganancias