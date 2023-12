Silicon Misiones presenta Verano Tech 2024: una experiencia de aprendizaje tecnológica y única

Silicon Misiones, líder en la promoción y enseñanza de tecnologías de vanguardia, anunció el lanzamiento de VERANO TECH 2024, una serie de cursos de verano diseñados para potenciar habilidades tecnológicas clave.

Estos cursos, que se llevarán a cabo durante enero y febrero, abarcan diversas áreas de interés para estudiantes, profesionales y entusiastas de la tecnología.

Desde Silicon Misiones presentan para el verano las propuestas más demandadas durante todo el año y que tuvieron gran éxito en este 2023.

Las inscripciones se realizarán a partir del 3 de enero a través de la web de Silicon Misiones, siliconmisiones.gob.ar y por la plataforma COATIC, redcoatic.com.

El calendario de cursos propuesto para enero es: Community Manager, Inglés en el Mundo IT, Introducción a la Programación (Virtual y Presencial), Microsoft Excel, Navegación Segura en Internet, Alfabetización Digital – Desinformación y Fake News, Desarrolla el Potencial de tus Redes con IA.

El calendario de cursos propuesto para febrero es: Community Manager, Inglés en el Mundo IT, Introducción a la Programación (Virtual y Presencial), Navegación Segura En Internet, Alfabetización Digital – Desinformación y Fake News, Mi Primer Startup.

Misiones Impulsa la creación de jóvenes talentos

En sintonía con su compromiso por el desarrollo educativo, Silicon Misiones refuerza su apuesta en la formación de jóvenes talentos. VERANO TECH 2024 no solo ofrece una experiencia única de aprendizaje tecnológico, sino que destaca el papel clave de la provincia de Misiones en la creación de oportunidades para el crecimiento personal y profesional de la juventud. Únete a esta iniciativa y sé parte del impulso hacia un futuro tecnológico brillante en Misiones.

Verano Tech 2024: inscripciones abiertas

El curso de Community Manager de modalidad online con una duración de 3 meses con cupo para 60 personas. Este curso se centra en la creciente demanda de profesionales capacitados para gestionar comunidades en línea. El Community Manager es esencial para administrar el contenido y la comunicación en un entorno digital, convirtiendo las redes sociales en un espacio efectivo para la venta. Los participantes aprenderán estrategias y herramientas digitales para construir y cuidar comunidades de manera responsable. El facilitador del mismo es Daniel Garay.

El curso de Microsoft Excel de modalidad online con una duración de 1 mes con cupo para 60 personas. Este curso básico de Excel permitirá a los estudiantes familiarizarse con la interfaz y las herramientas esenciales, desde conceptos introductorios hasta la creación de gráficos y fórmulas avanzadas. El facilitador del mismo es Renzo Comoglio.

El curso de Inglés en el Mundo IT de modalidad online con una duración de 3 meses con cupo para 500 personas. Este curso busca dotar a los estudiantes de estrategias, habilidades y vocabulario específico para superar barreras interculturales y lingüísticas en el ámbito de IT. Con el objetivo de desarrollar competencias comunicativas bilingües orales y escritas para desenvolverse adecuadamente en el entorno laboral de IT. La facilitadora del mismo es Aylin Zayas.

El curso de Introducción a la Programación con una duración de 12 clases, se desarrollará tanto en forma online como presencial con cupo para 70 personas. Este curso brinda aprendizaje básico en programación, estimulando el pensamiento computacional y proporcionando habilidades esenciales para la creación de software. El fin es estimular y construir el pensamiento computacional, reconociendo variables y tipos afines al desarrollo de algoritmos. Sus facilitadores serán Miriam Coronel y Matías Zapf.

El curso de Navegación Segura en Internet con una duración de 1 clase de 2 horas y con cupo para 40 personas. Este curso se centra en la importancia de la navegación segura en Internet, abordando ciberataques, estafas online y estrategias para proteger la privacidad. El objetivo es conocer los riesgos de la navegación en Internet, adquirir habilidades para navegar de forma segura y promover el uso responsable de la red. Su facilitador es Luciano Cadicamo.

El curso de Alfabetización Digital – Desinformación y Fake News de modalidad presencial con un encuentro con cupo para 40 personas. Este curso aborda la desinformación en la sociedad actual, proporcionando herramientas para identificar, evitar y combatir noticias falsas. Con el objetivo es conocer los conceptos básicos de la desinformación, adquirir herramientas para detectarla y aprender a verificar la información. Su facilitador es Luciano Cadicamo.

El curso de Desarrolla el Potencial de tus Redes con IA con una duración de 1 mes, se desarrollará tanto en forma online como presencial con cupo para 40 personas. Este curso se enfoca en maximizar el uso de redes sociales utilizando herramientas de inteligencia artificial para planificar y gestionar contenido de manera efectiva. El objetivo principal es aprender a manejar redes sociales, desarrollar habilidades para potenciarlas y conocer herramientas innovadoras. Sus facilitadores son Gohringer Yanina y Luciano Cadicamo.

El curso de Mi Primer Startup de modalidad online con una duración de 1 mes con cupo para 60 personas. Este programa busca fomentar la innovación y el emprendimiento, proporcionando herramientas para construir startups sostenibles y exitosas. El fin es fomentar la innovación, elaborar planes de negocios factibles y desarrollar habilidades empresariales. Su facilitadora es Andrea Prieto

Silicon Misiones invita a todos los misioneros a sumarse a VERANO TECH 2024, una oportunidad única para adquirir habilidades tecnológicas de vanguardia y potenciar el desarrollo personal y profesional.