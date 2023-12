De las inferiores de OTC al debut soñado de Máximo en la Liga Nacional:“Es un recuerdo que nunca me voy a olvidar y se lo dedico a mi familia”

Con esfuerzo y disciplina, el joven Máximo Koziarski, producto de la cantera de Oberá Tenis Club, vivió un emocionante debut en la Liga Nacional de Básquet, marcando sus primeros dos puntos en la máxima categoría durante la victoria contra Comunicaciones. “Todavía no logro caer del todo, fue algo hermoso”, dijo el “pibe” de 17 años.

El camino hacia este momento no fue fácil para Máximo, quien debió atravesar todas las categorías formativas, desde la Primera Provincial hasta la Liga Nacional de Básquet (LNB), siempre respaldado por el apoyo incondicional de su familia.

“Todavía no termino de caer del todo, aún me cuesta creer lo que pasó. Estoy muy feliz, uno entrena día a día para esto”, expresó el joven de 17 años, oriundo de Oberá, visiblemente emocionado por su logro.

“Estoy tratando de disfrutar al máximo lo que me está ocurriendo por estos días”, agregó Maximo después de su debut en la élite del básquet argentino.

El momento decisivo llegó cuando el entrenador Fabio Demti lo llamó para ingresar al juego. Máximo compartió sus emociones: “Sentí un alivio muy grande. Estoy muy feliz por haber entrado a la cancha”.

Aunque ya ostenta el título de campeón en la Liga de Desarrollo de la LNB, debutar en el primer equipo de Oberá Tenis Club fue un hito magnífico para Maximo. “Cuando entré, pensé en mi familia y en el esfuerzo que realizan día a día conmigo. Fabio me dio toda la tranquilidad a la hora de entrar, y traté de disfrutar al máximo”, señaló.

Máximo, quien se unió a Oberá Tenis Club a los 4 años, aspira a afianzarse en la Liga Nacional y convertirse en una pieza clave para el entrenador Demti en el futuro. “Quiero asentarme en la liga, me gustaría jugar muchos minutos cuando sea más grande”, expresó con determinación.

Al hablar de su condición física después del debut, Máximo comentó: “Estoy bien, me sentí muy bien. Hay que ir mejorando día a día. Si Fabio me cita para la Liga… Voy a estar preparado para los segundos que me toque jugar, ojalá me toque jugar. Siempre hay que tener los pies sobre la tierra”.

Tras el partido, Máximo recibió numerosos mensajes de felicitación de amigos y familiares. “Ellos estaban muy felices por lo que había logrado. Esto es paso a paso, pero lo estoy logrando”, recordó emocionado.

En cuanto a sus compañeros de equipo, Maximo recibió el respaldo y el reconocimiento, siendo celebrado por su debut. “Haber debutado es un recuerdo que no voy a olvidar nunca, y se lo dedico a mi familia”, concluyó el prometedor jugador de básquet.