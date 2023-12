Para cerrar la jornada de su asunción, Javier Milei encabezó una ceremonia interreligiosa y una gala en el Teatro Colón

La jornada de asunción presidencial de Javier Milei culminará con una gala en el icónico Teatro Colón, donde Milei eligió que la obra Madame Butterfly sea la representada ante todos los asistentes, que incluyen mandatarios y representantes de naciones extranjeras.

Esta elección no carece de ironía, ya que fue precisamente en una función de esta ópera que el mandatario fue abucheado días antes del balotaje del 19 de noviembre. En aquella ocasión, el público expresó su descontento durante el primer acto, exigiendo la salida de Milei y Fátima Flórez.

A pesar de los episodios previos, Milei está determinado a presenciar la obra completa esta vez, y se ha especulado sobre la interpretación del tango «Balada para un loco» de Astor Piazzolla por la orquesta del Colón. Este acto simboliza la superación de un momento incómodo en la vida del nuevo presidente.

Previamente a la gala, Milei participó en una ceremonia interreligiosa en la Catedral Metropolitana, donde el arzobispo Jorge García Cuerva destacó la importancia de la fraternidad y la memoria en la construcción de la Argentina que viene. Delegaciones internacionales y representantes de diversas religiones estuvieron presentes, marcando un inicio que busca la unidad y la colaboración en un contexto político diverso.

«Bienvenidos todos a la casa de Dios que es la casa de su Pueblo. Bienvenido cada uno de ustedes en esta celebración, fraternalmente unidos, a los representantes de los distintos cultos», comenzó diciendo el arzobispo porteño Jorge García Cuerva. «Invocaremos al Espíritu de Dios para que bendiga e ilumine a nuestra patria Argentina, al pueblo todo y al gobierno que hoy comienza su gestión. Oremos», agregó al comienzo de su intervención.

«Uno de los cimientos mas golpeados que necesitamos forjar nuevamente es la fraternidad. Es necesario insistir una y mil veces con trabajar la unidad entre los argentinos. Una fraternidad que reconozca e inclusive valore las diferencias y que estas no sean usadas para fragmentar, dividir o enfrentarnos más, sino para encontrar nuevas respuestas a los problemas que hoy nos acucian», dijo después el arzobispo.

Luego, el primado de la Iglesia católica convocó a la clase política a «comprometerse con la fraternidad», diciendo: «Las heridas y urgencias de nuestro pueblo piden a todos, pero especialmente a la clase dirigente, la capacidad de comprometerse con la fraternidad social. Una fraternidad que no es un eslogan, sino que exige la radicalidad de no enfrentarnos unos contra otros».

«Como hermanos en la fe, todos los aquí presentes compartimos la creencia en un Dios liberador», digo el arzbosipo. Inmediatamente después, citó al Sumo Pontífice: «Cómo nos decia el Papa Francisco, allá por octubre de 2021, la verdadera libertad se expresa plenamente en la caridad. No hay libertad sin amor. Una de las concepciones mas modernas es esta: mi libertad termina donde empieza la tuya. Pero aqui falta la relación y falta el vínculo, nos dice el Papa. Eso es una visión individualista».

«Quien ha recibido el don de la liberación obrada por Dios no puede pensar que la libertad consiste en el estar lejos de los otros sintiéndolos como una molestia. No puede ver encerrado en si mismo, sino siempre incluido en una comunidad. La dimensión social es fundamental y nos permite mirar al bien común y no sólo al bien privado», agregó sobre el comienzo del final de su intervención.

Finalmente, García Cuerva habló sobre lo que consideró «un cimiento fundamental» para la Argentina que viene: la memoria. «Es preciso recuperar nuestra historia y reconocer a los hombres y mujeres que forjaron la Patria desde sus inicios y que cimentaron las bases de la organización nacional, la soberanía política, el sistema representativo, la forma republicana y el federalismo».

(Con información de Ámbito)