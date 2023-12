Los Pumas 7’s perdieron con Fiji, pero jugarán por el Oro en Ciudad del Cabo

Los Pumas 7´s cerraron con dos victorias y una derrota la primera jornada de competencia en el Seven de Ciudad del Cabo. El equipo dirigido por Santiago Gómez Cora terminó la fase de grupos con caída por 19-12 con Fiji, tras un arranque con el pie derecho frente a España, a quien venció por 31-12, y ante Francia, por 21-7.

El conjunto nacional quedó en el segundo puesto por diferencia de puntos, con los del Pacífico como líderes, y este domingo disputarán los cuartos de final en la ciudad sudafricana, donde Gastón Revol hizo historia al cumplir los 100 torneos con la camiseta del seleccionado en el Circuito Mundial.

LOS PUMAS 7’S 12-19 FIJI

El conjunto argentino tuvo un muy buen arranque de partido, con Agustín Fraga culminando en el ingoal tras una estupenda acción colectiva de toda la cancha. Sin embargo, los fijianos respondieron por Viwa Naduvalo y luego aprovecharon un error de manejo para irse al descanso ganando 14-7, por el try de Kaminieli Rasaku. En la segunda mitad, Los Pumas 7’s intentaron, pero se encontraron con una defensa bien plantada por parte de Fiji, que sacó fruto de la que tuvo para aumentar la distancia a través de Pilipo Bukayaro. Ya en tiempo cumplido, hubo descuento por parte de Matteo Graziano para cerrar la primera jornada con derrota, pero clasificado a la pelea por el Oro.

Ante Fiji, Argentina formó con Germán Schulz, Matteo Graziano, Santiago Álvarez Fourcade, Agustín Fraga, Gastón Revol, Matías Osadczuk y Tobías Wade. Más tarde ingresaron Santiago Mare, Marcos Moneta, Luciano González Rizzoni, Joaquín Pellandini y Tomás Elizalde.

LOS PUMAS 7’S 21-7 FRANCIA

Con aplomo y experiencia, porque no fue un rival fácil, sin embargo, el equipo argentino sacó a relucir su jerarquía para destrabar el partido y llevarse le triunfo. Jeferson Joseph a los 4´ encontró el espacio para romper con el cero que tenía maniatado a los dos protagonistas. Sin embargo, Los Pumas 7´s no tardaron en imponer sus individualidades y a partir de un buen hand -off de Luciano González Rizzoni a los 5´se pudo romper con la férrea defensa de los europeos. En el inicio del complemento, Marcos Moneta frotó la lámpara y se fue derecho al ingoal para establecer la primera diferencia a su favor. Posteriormente, con posesión y dominio, Joaquín Pellandini se encargó de apoyar en el ingoal y con su pie redondeó el resultado final.

Ante Francia, Argentina formó con Santiago Mare, Luciano González Rizzoni, Germán Schulz, Marcos Moneta, Joaquín Pellandini, Matías Osadczuk y Santiago Alvarez Fourcade.

LOS PUMAS 7’S 31-12 ESPAÑA

Argentina fue de mayor a menor y marcó diferencias en la primera mitad cuando se fue al descanso arriba en el tanteador por 19 a 0 con dos tries de Luciano González Rizzoni y una conquista del infalible Marcos Moneta. En el complemento, siempre con el dominio de la posesión, Los Pumas 7’s estiraron diferencias con un try de Agustín Fraga, pero cedió la iniciativa y España lo aprovechó para descontar en dos ocasiones. Sin embargo, sobre el cierre del encuentro, los dirigidos por Santiago Gómez Cora volvieron a decir presente en el tanteador, y con luego de una atractiva jugada fue Santiago Vera Feld quien llegó al ingoal para poner las cifras definitivas en el marcador.

Ante España, Argentina formó con Germán Schulz, Santiago Álvarez Fourcade, Luciano González Rizzoni, Joaquín Pellandini, Santiago Mare, Matías Osadczuk y Marcos Moneta Moneta. Luego ingresaron: Gastón Revol, Santiago Vera Feld, Tobías Wade, Agustín Fraga y Mateo Graziano.

Fuente: ESPN.