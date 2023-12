Agenda deportiva del domingo: fútbol argentino, Serie A de Italia, handball, y más

Este domingo 3 de diciembre llega cargado de emocionantes encuentros deportivos para disfrutar desde temprano. La jornada dominical nos trae la definición de importantes torneos de fútbol tanto locales como internacionales, además de variados eventos de otros deportes que prometen gran espectáculo.

Comenzando por el fútbol, tendremos los vibrantes cuartos de final de la Copa de la Liga argentina, con dos clásicos entre River Plate vs Belgrano y Racing vs Rosario Central. Además, continúan las ligas top de Europa, con jornadas de LaLiga Santander, Premier League, Serie A, Ligue 1 y Bundesliga. De Latinoamérica, Brasileirao vivirá su anteúltima fecha con definiciones en la parte alta de la tabla. Y para los amantes del rugby y el handball, también hay citas imperdibles como la Serie A Elite de Italia, el inicio del Seven Series y el Mundial Femenino respectivamente.

Agenda deportiva del domingo 3 de diciembre

Copa de la Liga – Fecha Cuartos de Final

18:30 hs. River Plate vs. Belgrano TNT SPORTS/ESPN PREMIUM 603-604/1603-1604

21:30 hs. Racing vs. Rosario Central TNT SPORTS/ESPN PREMIUM 603-604/1603-1604

LaLiga EA Sports – Fecha 15

10:00 hs. Mallorca vs. Alavés ESPN EXTRA NO 1625

12:15 hs. Almería vs. Betis ESPN 2 622/1622

14:30 hs. Sevilla vs. Villarreal ESPN 2 622/1622

17:00 hs. Barcelona vs. Atlético de Madrid DSPORTS 610/1610

Premier League – Fecha 14

11:00 hs. Bournemouth vs. Aston Villa ESPN 621/1621

13:30 hs. Manchester City vs. Tottenham ESPN 621/1621

Serie A – Fecha 14

16:45 hs. Napoli vs. Inter ESPN 2 622/1622

08:30 hs. Lecce vs. Bologna ESPN 3 623/1623

Ligue 1 – Fecha 14

09:00 hs. Le Havre vs. PSG ESPN 621/1621

Bundesliga de Alemania – Fecha 13

11:30 hs. Mainz 05 vs. Friburgo ESPN 3 623/1623

13:30 hs. Bayer 04 Leverkusen vs. Borussia Dortmund ESPN 3 623/1623

Brasileirao – Fecha 37

16:00 hs. Palmeiras vs. Fluminense ESPN 3 623/1623

18:30 hs. Botafogo vs. Cruzeiro ESPN 3 623/1623

18:30 hs. Ath. Paranaense vs. Santos FOX SPORTS 605/1605

Torneo Federal A – Final

20:00 hs. Douglas Haig vs. Gimnasia y Tiro DSPORTS + 613/1613

Liga Sudamericana

18:40 hs. Tercer Puesto DSPORTS 2 612/1612

21:40 hs. Final DSPORTS 2 612/1612

Liga ACB – Temporada Regular

13:00 hs. Barcelona vs. Granada FOX SPORTS 2 608/1608

08:30 hs. Real Madrid vs. Rio Broegan FOX SPORTS 2 608/1608

10:00 hs. RUGBY Vicenza vs. Rovigo DSPORTS 2 612 1612

Serie A Elite de Italia

World Rugby Seven Series – Fecha 1

11:00 hs. Dubai FOX SPORTS 3 609/1609

Mundial de Handball Femenino – Fase de grupos

16:30 hs. Chile vs. Dinamarca DSPORTS 2 612/1612

