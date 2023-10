El Manchester City de Julián Álvarez bailó al United de Garnacho en Old Trafford

Con dos de Haaland y otro de Foden, los Ciudadanos barrieron a los Diablos Rojos. Julián fue titular y tuvo un partido correcto.

Manchester es celeste. Debe ser difícil de aceptar para el hincha del Manchester United, que vivió casi 100 años de dominio en Inglaterra. Pero la realidad marca que no hay equipo más arrasador que el Manchester City. En Manchester. En Inglaterra. En Europa. En el planeta. Y lo ha demostrado una vez más, ni más ni menos que en Old Trafford: con dos goles de Erling Haaland y otro de Phil Foden, el conjunto de Pep Guardiola ganó, gustó y goleó 3-0 a los de Erik Ten Hag. Julián Álvarez fue parte del 11 y, si bien no trascendió como en otros encuentros, fue clave para la victoria.

«Los vecinos hacen ruido cada tanto», había declarado Sir Alex Ferguson, durante sus últimos años como entrenador de los Diablos Rojos. Pero lo cierto es que, desde la partida del histórico DT, el Manchester City fueron creciendo y creciendo hasta el punto de que ya es artístico lo que producen. Porque se combinaron dos fenómenos. Por un lado, el creciente dominio de los Ciudadanos en Inglaterra. Y, por el otro, la decadencia pronunciada de un United que ya no es lo que supo ser. Todo ello quedó explayado en 90′.

Pep salió con su habitual 3-2-4-1, que tanto deslumbró y que le trajo buenos resultados. Pero fue con variantes. Por ejemplo, John Stones se colocó a la izquierda de Rodri y hasta, por momentos, una línea por delante del volante español. Por otro lado, sorprendió con un cambio posicional en 3/4. Mandó a Bernardo Silva por la izquierda junto a Jack Grealish, y a Julián por la derecha con Foden. ¿Con qué objetivo? Tener una dupla diestro-zurdo por cada banda y lastimar por adentro con el enganche o por afuera con el pase perforador. Una fórmula que el City repitió una y otra vez, sin oposición del United.

Ten Hag, por su lado, dispuso de una idea con intérpretes equivocados. Bloque en mitad de la cancha, tapar hombre con hombre en carriles centrales y salir disparado con la recuperación de la pelota, frente a los espacios que podía dejar el City. Sin embrago, no puso en el 11 jugadores idóneos para dicha tarea. Mientras que McTominay sufrió jugar como estampilla de Rodri y Bruno Fernandes se la pasó socorriendo a Diogo Dalot, Alejandro Garnacho, Antony y Martial (aviones) miraban desde afuera. No les salió nada, producto del City y de la negligencia del neerlandés.

Si hubo un punto alto en el Manchester United, a pesar del 3-0, fue André Onana. El arquero realizó siete tapadas a lo largo de la noche, contra Haaland, Julián, Bernardo y Foden. Y fue pena máxima, con intervención del VAR de por medio, la que terminó llevando justicia al marcador: a los 25′, Haaland gritó el primero, definiendo al palo contrario al que se había tirado el arquero camerunés. El City, con su tendencia de juntar pases por un lado y soltar hacia el contrario, al 1 vs. 1 entre Grealish y Dalot, lastimó bastante.

Con la misión de ser más contundente, el City salió al complemento y pegó de entrada. La fórmula Grealish-Bernardo combinó por la izquierda, el portugués puso la pelota al segunda palo y Haaland remató en soledad, ayudado por el resto de sus compañeros que habían llevado las marcas al primero. Todos siguieron a la pelota. Nadie al noruego. Error garrafal. Ahora sí, con el 2-0 en el bolsillo, el City arrancó con el tiki-tiki y desnudó completamente al United.

Pudieron ser cuatro, cinco o seis, de no ser porque Onana le sacó un mano a mano a Erling o porque Grealish tuvo la mira descalibrada. Terminaron siendo tres: luego de 10, 20, mil pases, Haaland capturó un rebote dejado por el arquero de los Diablos Rojos y, generoso, se lo dejó a Foden que entraba al área chica como un misil. 3-0 y a otra cosa, demostrando el City que está a años luz del United.

En cuanto a Julián, es cierto que ha tenido mejores partidos. Sofyan Amrabat jugó exclusivamente para anularlo, pero el Araña supo ingeniárselas para salir de entre líneas y combinar, sobre todo con Foden por la derecha. En cuanto a sus números, tuvo un 88% de precisión en sus pases (35 de 40) y generó dos situaciones claves de gol, además de un tiro libre que Onana despejó al córner. Mientras Kevin De Bruyne tacha los días para regresar, Álvarez demuestra que tiene argumentos para permanecer en el 11. Incluso, sin brillar tanto.

