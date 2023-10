Misiones se consolida como productor de conocimiento y hasta La Docta lo reconoce

La consolidación de Misiones como productora de conocimiento atrajo a la provincia que más se asocia en este país con la idea de formación intelectual. La Docta llegó a la Tierra Colorada en 2017 buscando el know how de la Biofábrica para repoblar sus bosques arrasados por el fuego. Ahora buscan avanzar en otros acuerdos, miran de cerca al Silicon y proyectan replicar ese modelo en Villa María.

Misiones no es lo que era. La frase tirada al aire puede resultar una obviedad, casi una tautología, porque si nos ponemos estrictos nada es lo que era. Pero en el caso de la tierra colorada la frase cobra un énfasis particular, porque Misiones dejó de ser lo que era, no porque se haya caído algo por el camino sino porque empezó a ser muchas cosas que antes no era.

Madera, yerba mate, té, turismo. Misiones sigue siendo todo eso, aunque con un perfil distinto: la mayor parte de la madera ya no sale del monte sino de bosques cultivados y se industrializa dentro del territorio con alta tecnología, todas las producciones fueron adoptando un perfil mucho más ecológico y alcanzó estándares de calidad en turismo que la ubican como una capital mundial de esa industria, que como todos sabemos, carece de chimeneas.

Pero además de evolucionar en aquellas actividades con las que siempre se la asoció, Misiones logró convertirse en jugador importante en sectores en los que antes no tenía una posición destacada, o al menos no en el ámbito nacional. Eso está modificando no solo la matriz productiva sino también el perfil de provincia. Esta cambiando eso que se nos viene a la cabeza cada vez que pensamos en Misiones.

La producción de conocimiento es una de esas cosas que también se nos viene a la mente cuando pensamos en la Tierra Colorada. Sin dudas la revolución más ambiciosa de varias que viene impulsando la Tierra Colorada desde hace dos décadas pasa por ahí. El camino comenzó con una obra que fue una declaración de principios: la refuncionalización del viejo casino que dio lugar a algo que hasta entonces Posadas no tenía, un moderno centro de convenciones con todo lo necesario para albergar grandes eventos.

Dos de los hitos en ese camino fueron la construcción de la Biofábrica, creada a imagen y semejanza de las biofábricas cubanas y con asesoramiento de técnicos de la isla, y el Silicon Misiones, inspirado en el Silicon Valley de California. Lo mejor de Cuba y lo mejor de Estados Unidos dentro de una misma provincia, un verdadero ejemplo de pragmatismo político aplicado a la búsqueda de un objetivo concreto: convertir a Misiones en un polo de generación de conocimiento.

La referencia a la Biofábrica y el Silicon viene a cuento porque esos fueron los ámbitos que visitó hace algunos días el ministro de Industria de Córdoba e intendente electo de la ciudad de Villa María, Eduardo Accastello, quien llegó a Misiones en búsqueda de articular acciones conjuntas.

El hecho tiene una potencia simbólica no menor: Córdoba, La Docta, faro cultural que alumbra toda Latinoamérica, cuna de la universidad en Argentina, golpea las puertas de una provincia joven y pequeña en procura de conocimiento.

La provincia mediterránea, cuya universidad nacional celebraba sus 400 años más o menos al mismo tiempo que la de Misiones cumplía 40, cerró su primer acuerdo con la Biofábrica de Misiones en 2017, después de recorrer distintos puntos del continente buscando material genético y know how que terminó encontrando en Misiones.

Córdoba necesitaba reforestar sus bosques que fueron afectaros por sequías e incendios y recuperar áreas que presentaban alto grado de degradación provocada por décadas de cultivo intensivo.

Misiones no solo proveyó a Córdoba de 250 mil plantines de algarrobo blanco, sino que también capacitó a los técnicos mediterráneos y puso a disposición de un laboratorio portable tipo Biofábrica modelo Phytolab.

Esa experiencia que se desarrollo con éxito y se extendió durante varios años, abrió las puertas a una fructífera colaboración entre ambas provincias, en la que Misiones se ubica en el lugar de proveedora de conocimiento.

La idea del funcionario cordobés, tal cual lo cita en su página digital El Diario de Córdoba, es replicar en Villa María la experiencia del Silicon Misiones y utilizar material genético reproducido en la Biofábrica para forestar todos los parques industriales de la Docta, para lo cual ya se firmó un convenio.

El desarrollo de las industrias basadas en el conocimiento tiene una implicancia enorme en todos los territorios que logran ese cometido. El impacto económico es gigante, al punto que estamos hablando del rubro que más viene creciendo en las últimas décadas y ya es la que genera mayor riqueza en todo el mundo, pero también este tipo de desarrollo tiene una importancia mayúscula en el plano social.

Porque mientras las industrias tradicionales de transformación de materias primas demandan cada vez menos empleos, porque en muchos casos las máquinas pueden hacer el trabajo de manera más rápida, precisa y eficiente, en las economías del conocimiento la demanda de mano de obra es altísima y muy bien remunerada.

Que una provincia con la historia y los recursos que tiene Córdoba venga a la Tierra Colorada a buscar conocimiento es un indicativo inconfundible del buen camino que está tomando la provincia y de que Misiones ya no es lo era, es mucho más.