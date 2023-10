La victoria más importante del año: así festejó River el triunfo sobre Boca, con cantos y dedicatoria especial

El Millonario fue más contundente y se impuso por 2 a 0, más allá de que el cruce quedó marcado por las polémicas de la falta previa a Weigandt en el primer tanto y el gol anulado a Edinson Cavani.

River Plate se dio el gusto de volver a ganar en La Bombonera después de cinco años: se impuso por 2-0 en el Superclásico ante Boca Juniors, gracias a los goles de Salomón Rondón y Enzo Díaz. Además, el Millonario no se imponía en condición de visitante desde el 12 de junio (4-1 ante Banfield). Todo ese combo generó un festejo condimentado por parte del plantel en el mismísimo césped del estadio.

“El que no salta, murió en Madrid, tomala vos, dámela a mí…”, fue uno de los primeros cantitos que sonaron por parte de jugadores y allegados después de los saludos de protocolo y los abrazos. La evocación es a la final de la Copa Libertadores 2018 en la que la Banda se impuso por 3-1 ante su clásico adversario. Al tiempo que los representantes de la visita celebraban, en las tribunas no le bajaron la intensidad al aliento pensando en el duelo del jueves ante Palmeiras en San Pablo, por la semifinal de la Copa Libertadores.

Luego, el cancionero continuó con el “mirá mirá, mirá, sacale una foto…”. Pero el que se sacó la foto es el plantel. La típica imagen que suele concebirse en el vestuario en este tipo de casos, quedó retratada en el mismísimo escenario. No una, sino dos veces. “El que no salta, abandonó, borombombom, borombombom, el que no salta, abandonó”, fue el hit que afloró inmediatamente. Allí, la alusión fue hacia el duelo por Copa Libertadores 2015, aquel de los incidentes por el gas pimienta, también en La Boca, que no terminó.

Hubo tiempo para un cantito más. Tras la segunda instantánea, el grupo, con Enzo Pérez (quien propició la primera conquista con su remate que se desvió en Salomón Rondón) como uno de sus cabecillas, cantó “un minuto de silencio, para Boca que está muerto”. Y se fue cantando por el túnel. Recién ahí se vio algún proyectil que partió de las gradas: en general, el fanático del Xeneize toleró con hidalguía la derrota.

En el vestuario, ya lejos de los ojos de los aficionados rivales, pero ante la difusión que ofrecen las redes sociales, los cantitos continuaron. Y se viralizó un video en el que los jugadores campeones de la Liga Profesional entonaron “veo veo, qué ves, una cosa, qué es, que la historia se repite otra vez, los volvemos a c….”. Esta vez, como en el Monumental (segundo triunfo consecutivo de Demichelis como DT en el Superclásico) la alegría quedó del lado de la Banda, que trepó a un punto de Independiente en la Zona A de la Copa de la Liga. Boca, por su parte, está a cinco de Racing, puntero con 12 en el Grupo B.