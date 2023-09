Descubrí los secretos del sushi en Posadas: este 28 de septiembre podes aprender a preparar este manjar con tus propias manos

En Posadas podés aprender sobre los secretos detrás del sushi de la mano de la renombrada cocinera Nobuko Shiga. Participá del Taller de Sushi y sumergite en la historia y el arte de esta exquisita comida.

El sushi es ampliamente conocido como un símbolo de la gastronomía japonesa, pero sus orígenes son mucho más diversos de lo que podrías imaginar. Aunque se asocia principalmente con Japón, los vestigios más antiguos del sushi se remontan al sudeste asiático, donde se utilizaba arroz y otros cereales como métodos de conservación del pescado. Este proceso incluía cocinar el arroz y dejarlo fermentar antes de combinarlo con el pescado.

Interesantemente, en China ya en el siglo IV a.C., se elaboraba una preparación similar al sushi, aunque se consumía solo el pescado, dejando de lado el arroz. Este método finalmente se exportó a Japón, donde experimentó transformaciones a lo largo de los siglos, evolucionando desde una simple técnica de conservación hasta convertirse en un plato culinario icónico.

La historia del sushi japonés se entrelaza con la llegada del vinagre de arroz en el siglo XVII, lo que aceleró el proceso de fermentación y contribuyó a su popularización. Desde entonces, el sushi ha evolucionado de una comida callejera que se come con las manos a un plato de lujo servido en restaurantes.

Entonces, ¿cómo se come el sushi tradicionalmente? Puedes usar tus manos o palillos y degustarlo de un solo bocado para apreciar todos sus sabores. Se aconseja no sumergirlo en exceso en salsa de soja para no alterar su delicadeza.

Si deseas aprender a disfrutar del sushi de la manera más auténtica, te invitamos al exclusivo Taller de Sushi que ofrece la maestra japonesa Nobuko Shiga. El mismo se llevará a cabo el próximo 28 se septiembre a las 21 hs en el restaurante Nobuko Bodegón Asiático.

El costo del Taller de Sushi con Nobuko es de $9.000 por persona, lo cual incluye no solo la clase sino también la cena en el lugar, con piezas recién armadas por todos los alumnos y el acompañamiento de exquisitas aguas saborizadas naturales detox. Debido a la alta demanda, las plazas son limitadas, por lo que te recomendamos reservar con anticipación.

No te pierdas esta oportunidad única de sumergirte en la historia y el sabor del sushi en el exclusivo Taller de Sushi de Nobuko Bodegón Asiático. ¡Inscríbete ahora y descubrí el arte detrás del sushi, este manjar japonés que ha conquistado el mundo! Las reservas se pueden realizar haciendo clic aquí.