Elecciones en Mendoza: votan los principales candidatos que buscan ser el sucesor de Rodolfo Suárez

En la jornada electoral, que se desarrollará entre las 8 y las 18, volverá a utilizarse la boleta única de papel que ya fue estrenada a nivel provincial en las primarias realizadas el 11 de junio pasado.

Los comicios de las elecciones 2023 en Mendoza abrieron a las 8 de hoy. Casi un millón y medio de ciudadanos están habilitados para decidir quién será el nuevo gobernador. La disputa principal es entre los radicales Alfredo Cornejo, por Cambia Mendoza, y Omar de Marchi (La Unión Mendocina), en una jornada que también define cargos en la legislatura provincial y comunas.

La fórmula del senador y exgobernador junto con Hebe Casado fue la ganadora de las PASO 2023 local frente a la de Luis Petri -hoy candidato a vice de Patricia Bullrich- y Patricia Giménez. Mientras que el diputado nacional y ex PRO Omar De Marchi pretende dar el batacazo junto con su compañero Daniel Orozco. En tanto, el peronismo bajo el sello del Frente Elegí Mendoza va con el binomio Omar Parisi y Lucas Ilardo.

Votó Alfredo Cornejo

El senador nacional votó a las 10:30 en la Escuela Lemos de Godoy Cruz. «Es necesario que Argentina cambie su orientación económica porque ha perjudicado a buena parte de los argentinos», sostuvo Cornejo a la prensa.

«Los instrumentos nacionales de política económica son muy relevantes en nuestras provincias. Hay una demanda social muy fuerte de cambios. Tenemos expectativa de que esta elección sirva para elegir a un bueno Gobierno», afirmó en referencia a la contienda nacional de cara al 22 de octubre.

Sobre el acto de la vicepresidenta este sábado, afirmó que «CFK debiera ser una vuelta de hoja y terminar con eso. Ese pensamiento no has retrasado y empobrecido. Argentina tiene que aplicar políticas sensatas y antidemagócias. Hay que rechazar el populismo. Es un proceso que se va agotando».

«Las declaraciones (de Cristina) esperemos que sea un antes y después de lo que se viene en la Argentina. Ojalá que en Mendoza tengamos un buen gobierno que administre el futuro», consideró.

Sobre la campaña en la provincia dijo que fue con «muchos agravios. Tratando de representar ese mal humor que tiene la gente. Hay que dejar de lado la campaña negativa, se supone que son para ofrecer propuestas y superar a las del otro».

«Hemos tratado de no caer en la campaña sucia, personalizando allí los males de la Argentina. Se debe ofrecer un proyecto colectivo y esperanzador».

En consonancia con el escenario nacional, resaltó que su objetivo también es «terminar con el kirchnerismo». «Lo que molesta es que traten de explotar el mar humor razonable, como haciéndonos responsables de la inflación y la caída de los ingresos de los hogares como si tuviéramos herramientas sobre el tema».

«La provincia tiene que ir en progreso permanente en sus áreas de su competencia». Y con respecto al resultado de las PASO nacionales dijo que hubo «sorpresa respecto a lo que marcaban las encuestas. Me parece saludable que la Argentina tenga distintas opciones».

Al ser consultado por el Siete TV sobre un posible Gabinete en caso de ser electo otra vez, anticipó que habrá «algunos cambios» y que a diferencia de su anterior mandato, ahora sabe «mucho más de la administración provincial» para corregir los «errores» que haya cometido.

Votó Omar Parisi: «He dado todo por el peronismo»

El candidato del Frente Elegí Mendoza votó en el Instituto San Pablo en Luján de Cuyo cerca de las 10 y expresó que están «muy felices» del camino recorrido junto a Lucas Ilardo.

Aseguró que «no detectaron irregularidades». Sobre la campaña explicó: «En el caso nuestro fue una campaña de proyectos, caminando junto a los mendocinos»

«Esperamos que hoy tengamos un batacazo. No importa cómo queda (el resultado), mis padres me enseñaron la importancia del camino. El resultado puede ser mejor o peor, tenemos la conciencian tranquila», subrayó.

Al ser consultado sobre una autocrítica de su espacio señaló que se levantó a las 6 y se acostó a las 12. «Caminamos la provincia. La critica la tiene que dar el PJ y los dirigentes».

«Yo no he fallado, he dado todo por el peronismo. Hace falta el cambio de signo político que viene desde el 2015. El peronismo es una cantidad enorme de movimiento e ideas que confluyen. Todos somos peronistas y cada uno tendrá que hacer la autocrítica ante los resultados». Y cerró: «Yo no hablo en contra de nadie. No es mi estilo, no lo hago».

Votó Daniel Orozco, el candidato a vicegobernador de Omar de Marchi

El actual intendente de Las Heras integra la fórmula junto al diputado nacional por La Unión Mendocina y votó en la Escuela República de Paraguay.

«Estamos muy bien, muy contentos y será un gran día. Ahora vamos a recorrer escuelas, vamos al Algarrobal y luego a esperar los resultados acá en Las Heras. Más tarde me reuniré con Omar (De Marchi)», dijo a la prensa.

Votó Luis Petri: «No sé qué dijo (Cristina Kirchner)»

Petri votó en la Escuela Simón Bolívar cerca de las 9:14 y llevó facturas para las autoridades de mesa. «Es una jornada clave para Mendoza», resaltó a los medios locales y espera que haya una «alta participación».

Al ser consultado sobre el acto que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner realizó ayer aseguró: «No sé qué dijo específicamente. Sé que nosotros hicimos la presentación de nuestro programa de seguridad donde planteamos la construcción de una cárcel de máxima seguridad».

La edificación llevará el nombre de la expresidenta. «Se llama así porque simboliza la corrupción en la República Argentina», puntualizó el candidato a vice. Sobre su vínculo con Cornejo, explicó que trabajaron toda la campaña. «Estamos comprometidos con el futuro de Mendoza. Es sano y saludable que en los espacios políticos haya debate».

Por otra parte, confirmó la presencia de Bullrich en Mendoza cerca de las 19:30 para esperar el resultado junto a los candidatos de Juntos por el Cambio local.

¿Cómo se vota en Mendoza hoy y qué se elige?

En la jornada de hoy se utiliza la boleta única de papel que ya fue usada en las PASO provincial del 11 de junio. El total de mendocinos habilitados para votar es 1.488.736 distribuidos en 4350 mesas.

Además de consagrar a quien será el sucesor del actual gobernador Rodolfo Suárez (Cambia Mendoza) se definen 43 lugares en la Legislatura de Mendoza: 24 en la Cámara de Diputados y 19 en el Senado.

A nivel de fuerzas, Cambia Mendoza, es el frente que más bancas arriesga con 22 escaños en juego a partir de la fractura que sufrió respecto a la composición de 2019. Le sigue el Frente Elegí Mendoza, del peronismo, que se anota con 17 mandatos a vencerse. Muchos los actuales legisladores buscan renovar mandatos

Los comicios servirán también para renovar autoridades comunales y la mitad de los Concejos Deliberantes en once departamentos de la provincia.

¿Quiénes son los candidatos en las elecciones de Mendoza 2023?

En Mendoza no está habilitada la reelección, Suárez y Cornejo tiene un acuerdo por el cual el gobernador actual, que fue candidato a senador suplente, podrá completar los años restantes de mandato de Cornejo en la Cámara Alta si este último resulta ganador de la elección.

Por otra parte, De Marchi decidió competir por afuera de la coalición gobernante con una nueva alianza, «La Unión Mendocina», y tiene como compañero de fórmula al intendente del departamento de Las Heras, oriundo de radicalismo, Daniel Orozco.

De Marchi y Cornejo tuvieron un enfrentamiento que culminó en una ruptura formal durante el cierre de listas en abril pasado, cuando el primero se quedó sin el sello PRO y armó una fuerza propia.

En tanto, el Frente Elegí Mendoza, que nuclea al justicialismo y a varios partidos aliados, postula a Parisi, exintendente del departamento de Luján de Cuyo, y a Lucas Ilardo, presidente del bloque del PJ-Frente de Todos (FdT) en el Senado provincial para el Ejecutivo mendocino.

Por el Frente de Izquierda compite el binomio integrado por los exlegisladores provinciales Lautaro Jiménez y Noelia Barbeito, mientras que el Partido Verde va con el exlegislador Mario Vadillo y el diputado provincial Emanuel Fugazzotto.

En tanto, la Ciudad de Mendoza, Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras, Luján de Cuyo, General Alvear, Malargüe, Tupungato, San Martín, Rivadavia y Junín votarán -además de las autoridades provinciales- a sus propios jefes municipales.

El 3 de septiembre pasado tuvieron sus elecciones comunales (intendentes y concejales) los departamentos de Lavalle, La Paz, Santa Rosa, Maipú, Tunuyán, San Carlos y San Rafael, hoy votan solo candidaturas para gobernación y provinciales, que retuvo el peronismo, a excepción de San Carlos donde ganó el candidato que responde al sector de De Marchi.

¿Cómo fueron los resultados de las PASO 2023 provinciales en Mendoza?

El último 11 de junio, Cornejo ganó la interna de su espacio ante Petri. Este frente fue el más votado con un 42.68% de los votos. En segundo lugar, con un 20.29% de los sufragios, quedó De Marchi, con la Unión Mendocina, mientras que el Frente Elegí Mendoza alcanzó un 15.68% entre las cuatro listas que lo componían y Parisi fue el triunfador dentro de la interna.