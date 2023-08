El jugador formado en las filas del club de la capital misionera fue incluido por el entrenador Michael Cheika en la lista final de 33 jugadores que vestirán la camiseta de la Selección Argentina en la próxima cita mundialista.

Martín Bogado vive momentos inolvidables. El misionero, surgido en Centro de Cazadores, tuvo su estreno absoluto con la camiseta de Los Pumas el pasado fin de semana en el estadio de Vélez Sárfield en el último Test Match ante Sudáfrica, previo al inicio de la Copa del Mundo en Francia.

Sin embargo, las buenas noticias no terminaron allí. Y es que el entrenador Michael Cheika incluyó el nombre del misionero en la lista final de 33 seleccionados que viajarán para defender la camiseta albiceleste.

En este sentido, Bogado hizo una escala previa en la ciudad de Posadas, donde visitó su primer hogar. El fullback visitó las instalaciones del club Centro de Cazadores donde fue homenajeado y recibió el cariño de los más chicos antes de partir con Los Pumas.

“Es una alegría muy grande estar acá, estar en el club es algo que siempre me gusta, cada vez que vuelvo siento que es mi casa porque tengo a mis amigos y mi familia”, comentó.

“Lo que hoy estoy viviendo la verdad que es un sueño, nunca me imaginé algo así. Quiero agradecer por el apoyo tanto de los clubes Centro de Cazadores, Tacurú, Lomas, Capri y de todo Misiones porque se siente siempre”, destacó Bogado.

En conferencia de prensa, el misionero se refirió a su debut del pasado fin de semana ante Sudáfrica, donde a pesar de la derrota, disfrutó de sus primeros minutos con la camiseta albiceleste de la Selección Mayor.

“La verdad que es algo que venía buscando ya hace mucho tiempo, el poder vestir la camiseta de Los Pumas finalmente se me dio este fin de semana y por ahí no fue de la forma en la que uno quería despedirse de Argentina. Se dio así, pero quedé muy feliz por el primer partido porque lo venía buscando hace mucho y era mi objetivo”, afirmó Bogado.

En relación a su presencia en la próxima cita mundialista, Bogado dio detalles de cómo fue el momento en el que Michael Cheika le confirmó que estaría entre los 33 seleccionados para viajar a Francia.

“La verdad que todavía no caigo y no tomo dimensión de lo que me está pasando. En ese momento, justo estaba con uno de los chicos de acá de Centro en el aeropuerto y mi primera palabra fue ‘creo que voy al Mundial’, no ‘voy al Mundial’ porque yo no estaba cayendo, no estaba tomando dimensión de lo que me estaba ocurriendo. Ya el siguiente paso fue llamar a mi familia, que son el sostén de mi vida, que me bancaron desde minuto cero y que gracias a ellos pude seguir esta carrera, porque sin ellos no hubiese sido posible”, explicó.

“Los llamé, justo estaban viniendo de Buenos Aires para Posadas y decirles ‘che, voy al Mundial’ fue una locura, no entendía lo que estaba pasando”.

Por otro lado, se pronunció acerca de lo que significa ir a un mundial con la Selección Argentina y cuál será el semblante del combinado nacional.

“Al mundial vamos a ir por todo, creo que tenemos un equipo para hacerlo, tenemos un grupo que está muy bien, muy unido y vamos a apuntar a lo más alto”, sentenció el misionero.

“La verdad es que es algo muy lindo estar con los chicos porque el grupo humano que tenemos es increíble entonces uno disfruta mucho del día a día. Hay entrenamientos de mucha exigencia, pero también uno disfruta de eso, de poder estar al máximo y de dar el máximo porque ahí no vale dar 100%, es dar el 110 o el 120%, dejar todo en cada entrenamiento” reveló Bogado acerca del día a día de Los Pumas.

“Son unos cracks, no solamente como jugadores sino como personas y eso te hace mejorar cada día y querer ser mejor”.

“El grupo está muy bien, está muy unido. Tenemos unos jugadores que son unos cracks, la están rompiendo en sus equipos en Europa, así que vamos con muchas ganas. Creo que vamos a llegar alto porque estamos entrenándonos para eso”, dijo Bogado.

“Hoy por hoy, el primer objetivo es Inglaterra, el primer partido de grupo y después el resto veremos, pero ahí la cabeza ya está puesta ahí”, completó.

