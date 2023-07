En Misiones, Horacio Rodríguez Larreta se comprometió a rediscutir la coparticipación federal

En una nueva visita a Misiones el candidato a presidente por Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta habló de varios temas entre los que se destacó el compromiso de rediscutir la ley de coparticipación federal de llegar al “sillón de Rivadavia”, la decisión de lograr el déficit cero e independizar por ley al Banco Central.

El precandidato a presidente de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta volvió a Misiones en el último tramo de la campaña hacia las PASO. En una conferencia de prensa planteo cuales serían sus políticas si llega a la presidencia y evitó las críticas en la interna con Patricia Bullrich, pero cargó contra el Kirchnerismo al que tildó de “unitario”.

Ante la pregunta de cuál es su “receta” para frenar la inflación, Larreta remarcó que es un plan gradual, pero que consta de cuatro ítems fundamentales: “El primero es déficit cero en el primer año, no podemos gastar más de lo que recaudamos, sobregirarnos y seguir endeudándonos; el segundo punto es emisión cero, toda emisión termina generando inflación “.

“Como tercera medida buscaremos una Ley de independencia del Banco Central, para que la política monetaria no la decidan los presidentes y para lograr esa independencia debemos aumentar las reservas del BCRA, por lo que proponemos un sistema para duplicar las exportaciones en un plazo de 6 a 8 años”, aseguró.

Otro de los planteos económicos de Larreta fue el de repensar la Coparticipación, que dijo que aún está pendiente la readecuación planteada en la reforma constitucional de 1994.

Habló de la necesidad de unificar los tipos de cambio, pero dijo que sería gradual, no con medidas shock como plantea Bullrich. Dijo que hay que potenciar a las economías regionales, como en el caso de la yerba mate, “porque si a la yerba le va bien a Misiones le va bien”.

También habló de recuperar la calidad del sistema educativo, para lo cual pedirá a los legisladores nacionales que se sancione una Ley para que la Educación sea un servicio esencial, así “logramos como en la Ciudad de Buenos Aires, poner un mínimo de 190 días de clases, eso no significa violar el derecho a huelga, pero los docentes deben saber que cada día que paran debe ser recuperado, si paran un día recuperan el sábado y si parán más días y tenemos que ir a las aulas el 20 de diciembre o el día de año nuevo lo haremos, porque está en juego la educación del país. Además, debemos rever los contenidos, tenemos que educar a los chicos para los trabajos del futuro, no para los del pasado, eso es incorporar tecnología e inglés como temas obligatorios desde el primer grado hasta el quinto año de la secundaria”.

Retomando su idea de desarrollo de las economías del país, hablo de que aún hay asimetrías que no deben existir, que desde el Gobierno nacional debe propiciarse el desarrollo de cada provincia. Dijo que hay que llevar infraestructura y energía a todo el país para propiciar el empleo.

“No puede ser que tengamos Vaca Muerta que nos da petróleo y gas y Misiones no tiene red de gas, es inaudito”, dijo.

Al referirse a Misiones, planteó que “la aduana interna complica la vida de las empresas misioneras”, por lo que dijo que va a trabajar para que la provincia levante esos puestos de fiscalización.

Al ser consultado sobre como plantea resolver los problemas burocráticos que generan Aduana y Migraciones en el control de ingreso y egreso a la provincia en Posadas y Puerto Iguazú, lo cual termina generando interminables filas, Larreta dijo que “el puente de Posadas está colapsado, lo mismo que el de Iguazú, debemos ordenar la labor de Aduana y Migraciones, que son los que generar, perdonen el terminó, este quilombo”.

Explicó que “en Iguazú los vecinos de Foz y Ciudad del Este ya están dejando de venir a Iguazú, porque les hacen esperar dos o tres horas en la fila, no es posible eso. Para cambiar esa burocracia, debemos evaluar la infraestructura de los pasos internacionales, incorporar tecnología y capacitar al personal para agilizar la burocracia”.

“Perdemos oportunidad de comercio y de negocios y eso es algo que los misioneros no pueden perder, como Gobierno debemos trabajar para potenciar las actividades comerciales”, dejó en claro.

En línea con esta idea de potenciar la actividad económica, Larreta dijo que “hay que bajar los impuestos, para que las empresas puedan desarrollarse, así generar empleo, que es la prioridad en mi mirada política”.

Para lograr esto Larreta dejó en claro que buscará reflotar el acuerdo fiscal de 2.017 que fue impulsado por Mauricio Macri, que establecía bajar a cero los impuestos a Ingresos Brutos y del Impuesto de Sellos, dos tributos “altamente distorsivos”, según Larreta.

También hay que bajar los impuestos al trabajo, así como implementar “retenciones cero” a las exportaciones. “Estas medidas son para potenciar el trabajo”, dijo Larreta.

Al ser consultado sobre el pedido de Misiones de un “régimen especial impositivo”, dijo que primero “Misiones debe eliminar la aduana paralela”. Para poder repensar en beneficios impositivos para la provincia, por el contexto de frontera donde estamos inmersos.

Larreta reconoció que el “sistema de subsidios es injusto”, porque beneficia a los grandes centros urbanos en detrimento de las poblaciones más alejadas del país central. Aunque dijo que “Nunca hemos sido tan unitarios, pero es una medida que el Kirchnerismo ha desarrollado esta medida de concentración de los subsidios para manejar o manipular a los gobernadores, esto debe acabarse”.

Al ser consultado en línea con los subsidios, si avanzará en el traspaso de la administración de los servicios públicos a la Ciudad de buenos Aires, recordó que, con el macrismo, se avanzó en esa línea, cuando se pasó la competencia de la seguridad a la Ciudad, “cuando gobernaba Macri armamos el plan para que la Ciudad reciba las competencias de administrar las empresas que brindan el servicio eléctrico, pero por capricho del kirchnerismo, todo eso fue para atrás y el Gobierno nacional recupero la administración de esas empresas, no es algo que hare, lo hicimos como Jefe de la Ciudad”, remarcó y dijo que la ciudad de Buenos Aires como el AMBA deben hacerse cargo de las competencias de administrar las empresas de servicios públicos de agua, electricidad y transporte público de pasajeros.

Sobre su gestión política, dijo que “como Presidente voy a dialogar con todos”, no importa si son peronistas o de Juntos por el Cambio, nuestra gestión se basa en el dialogo. Sabemos que el Gobierno de Misiones apoya al kirchnerismo y las políticas que vienen aplicado, pero si nos toca asumir vamos a dialogar con ellos que son los representantes que han elegido los misioneros para llevar adelante las políticas públicas necesarias para la provincia como para los municipios”.

En tanto al referirse sobre la Deuda externa del país, explicó que la deuda del país “es desde hace años un problema, que se ha ido agravando con el tiempo. Nosotros vamos a negociar con el Fondo la deuda más urgente, para renegociar los mejores plazos, lo más largos posibles, con la menor tasa de interés posible“.

Sobre las empresas públicas, Larreta negó la idea de “privatizarlas”, pero aclaró que no deben tener déficit y aunque recordó que la idea no es tener lucro, deben ser eficientes y no generar pérdidas al erario público.

El anunció más “fuerte” fue el de “cerrar el Ministerio de la Mujer”, porque consideramos que en todos los ministerios se legisla para as mujeres y hombres por igual y es una redundancia pensar en un ministerio específico para sector de la sociedad, es como si los otros ministerios no se abocaran a trabajar por todos los argentinos.