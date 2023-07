Beach Volley en Costa Sur: Durante este fin de semana se desarrolla la primera fecha del Circuito Nacional de Beach Volley

La primera fecha del Circuito Nacional de Menores de Beach Volley en las categorías sub 14, sub 16, sub 18 y sub 20 arrancó en la mañana del viernes en el balneario Costa Sur y continuará el sábado 22, también por la mañana, a las 9:00 horas, con las mismas categorías

El torneo nacional de menores de beach volley comenzó con algunos entrenamientos y puestas a punto durante el dia jueves con lo que se denomina “Campus de selecciones de Base”, donde se brinda asesoramiento y guía a jovenes deportistas de entre 12 y 18 años y que incluye la participacion de todos los equipos profesionales como nutricionistas, psicologa deportiva y profesionales de la salud como medicos y traumatologos que forman parte de la secretaría de deportes.

En el certamen, que reúne a los mejores exponentes y representantes de las provincias de Santa Fe, Entre Rios, Chaco, Corrientes, Misiones y tambien de Uruguay, perdurará hasta el dia sabado y genera gran expectativa en los competidores que aprovecharon para conocer la provincia como un lugar turístico.

Este tipo de eventos deportivo de gran magnitud, que cada vez son mas frecuentes, posicionan, aun mas, a la provincia como un gran polo deportivo de la region.