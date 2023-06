Una joven de Oberá denunció al propietario de un “Showroom” por filmarla mientras se desvestía para un cambio de ropa. El hecho fue denunciado en sede policial. La víctima rompió el silencio y contó en Misiones OnLine cómo fue la pesadilla que le tocó vivir este martes.

En primer lugar, Gimena contó que hacía un tiempo había acordado la fecha para la sesión de fotos. Finalmente, llegó el día y acudió al lugar con una personas, a pesar de que él no quería que fuera acompañada.

A su vez, la víctima contó que jamás hubiese dudado de él ya que se conocían previamente por amigos en común. Sin embargo, tampoco se hubiera imaginado lo que le tocó vivir en el domicilio de la calle Finlandia de la Capital del Monte.



“Quiero aclarar que yo ya lo conocía, porque es pariente de unos amigos. Entonces yo tenía conocimiento de quién era él”, comenzó contando. Y agregó “él se contactó con mi representante para hablarle sobre el canje, y una vez que mi representante se contactó conmigo, que lo hablamos y demás, yo accedí”, dijo.

Gimena siguió contando “hoy por la mañana, cuando me levanto a las 06:15, me había mandado un mensaje diciéndome que por favor, que si la persona que me acompaña me puede esperar en el auto”. Según él, de esa manera “no se iba a sentir incómodo a la hora de la sesión de fotos, a lo que obviamente no accedí porque no quería andar sola y la persona que fue conmigo entró al lugar”, relató.

En cuanto a los minutos previos a hallar el celular escondido, Gimena relató que la situación marchaba normal hasta que “salgo de probarme el vestido, me saco las fotos, me hace un video, me muestra y antes de que ingrese a la habitación otra vez para cambiarme de prenda de ropa, me dice que espere un ratito”, dijo.

La víctima se consideró “observadora” por lo que notó que él siempre tenía el celular en la mano previo a que ocurriera lo que sucedió. “Durante toda esa hora más o menos de sesión de fotos, él siempre estuvo con el celular en la mano”, manifestó Gimena en diálogo con Misiones OnLine.

Una vez que terminó la sesión de fotos de un vestido, el acusado ingresó a la habitación y dejó su celular filmando para luego tener el material de ella desvistiendose. “Cuando ingresó al cuarto él tenía el celular en la mano y tardó más o menos dos minutos ahí adentro, mientras que yo esperaba afuera y cuando sale de la habitación se va directamente al baño y no tenía nada en las manos. Tenía las dos manos en el bolsillo, pero no tenía el celular”, relató.

Posteriormente, agregó “en ese momento fue cuando yo dije -No, acá hay algo raro porque tuvo el celular toda la mañana y ahora no tiene-. Entró a la habitación, no sé qué hizo, que buscó, qué es lo que hizo y salió y se fue directamente al baño. Ni siquiera me miró a los ojos, nada, ni siquiera me dijo que pase a cambiarme”.

En ese momento, Gimena ingresó a la habitación y observó lo que ya todos conocen. “Entonces entré y ahí fue cuando empecé a mirar. No sé si soy tan expresiva en ese sentido cuando me sorprendo de algo, pero cuando vi la cámara lo primero que hice fue agarrar el celular y dejar de grabar”.

Luego, según relató “le pido a mi amiga que me pase mi celular porque yo no lo tenía conmigo, pero no le dije nada ya porque quería grabar primero y después sí nos íbamos. Entonces ella me pasa a mi celular, yo vuelvo a ubicar el celular de él en donde estaba”.

Finalmente, luego de haber capturado lo que él filmó, ella decidió irse del domicilio junto a su amiga “dejo todas las cosas y le digo unas cositas ahí ya ahí me voy. Agarro las prendas de canje y me voy a hacer directamente la denuncia”, relató.

Por último, la víctima reveló que tras la denuncia, muchas mujeres se solidarizaron con ella e incluso le contaron situaciones similares que le tocó vivir con él.

El hecho fue denunciado en sede policial y ya intervienen las autoridades de la Policía de Misiones. El acusado fue detenido esta tarde en su vivienda situada sobre la avenida Finlandia de Oberá.

Posteriormente, el detenido fue trasladado al consultorio médico policial para someterse a un examen médico, realizado por el personal de la Comisaría de la Mujer URII. Además, se elevó un expediente que incluye tanto la detención como el secuestro del teléfono celular a disposición del magistrado interviniente, de acuerdo con las normativas legales vigentes.