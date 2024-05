Tras 20 años bajo el mandato de Lee Hsien Loong, Singapur juró a su nuevo primer ministro

Tras más de 20 años bajo el liderazgo de Lee Hsien Loong, este miércoles Singapur, gobernado desde su fundación por el Partido de Acción Popular, juramentó a su nuevo primer ministro, Lawrence Wong. La pequeña nación asiática creció enormemente durante las últimas décadas gracias a una combinación de libre mercado y férreo control estatal.

Lawrence Wong fue juramentado el miércoles como el cuarto primer ministro de Singapur, sucediendo a Lee Hsien Loong, quien se retiró después de liderar el centro financiero asiático durante dos décadas.

Lawrence Wong probablemente continuará manteniendo la política exterior neutral y equilibrada de la ciudad-estado al navegar por la competencia entre China y EE.UU. en la región de Asia-Pacífico, lo cual se alinea con los mejores intereses nacionales de Singapur, según afirmaron observadores asiáticos.

Lee Hsien Loong, de 72 años, presentó su renuncia el lunes al presidente singapurense Tharman Shanmugaratnam.

Wong, de 51 años, conservará su actual puesto como ministro de Finanzas y se hará cargo de un país dirigido durante dos décadas por Lee Hsien Loong, el hijo de 72 años de Lee Kuan Yew, el fundador de la Singapur moderna que permaneció en la política hasta su muerte en 2015.

Wong, un funcionario convertido en político, ganó prominencia mientras coordinaba la exitosa lucha de Singapur contra el COVID-19, informó la Associated Press.

Cuando se le preguntó si los antecedentes educativos de Wong en Estados Unidos impactarían sus preferencias de política exterior, Xu Liping, director del Centro de Estudios del Sudeste Asiático de la Academia China de Ciencias Sociales, le dijo al Global Times el miércoles que cree que Wong continuará manteniendo la estrategia de equilibrio de Singapur entre las principales potencias, lo cual se alinea con los intereses nacionales de Singapur.

Xu señaló que Singapur tiene relaciones políticas, de seguridad y económicas muy complejas y profundas tanto con China como con Estados Unidos. Por lo tanto, cualquier acto de tomar partido impactaría severamente la delicada posición de equilibrio de Singapur, lo que no puede permitirse.

China ha sido el principal socio comercial de Singapur durante 11 años consecutivos desde 2013, y Estados Unidos es la principal fuente de inversión extranjera directa y el principal mercado de exportación de servicios para Singapur.

Los lazos con Estados Unidos, China, Malasia e Indonesia son cuatro de las relaciones bilaterales más importantes de Singapur, dijo anteriormente el ex primer ministro Lee Hsien Loong.

El próximo primer ministro de Singapur dijo en una reciente entrevista con medios locales que «el momento unipolar de Estados Unidos ha terminado. Si bien todos hablan de ingresar a un mundo multipolar, aún no se ha alcanzado un equilibrio estable». Enfatizó que navegar este nuevo entorno global requerirá que Singapur «sea más reflexivo, cuidadoso, ágil y encuentre formas de evitar quedar atrapado en las corrientes geopolíticas».

Wong también enfatizó durante una entrevista con The Economist que Singapur no es un aliado de Estados Unidos, a pesar de los estrechos lazos militares entre ambos países. Dijo que la República no es pro-China ni pro-Estados Unidos, sino «pro-Singapur».

Singapur mantuvo durante mucho tiempo su política de «una sola China» y se ha opuesto a la independencia de Taiwán, señaló Wong. «Y no permitimos que se nos utilice para ninguna causa que apoye la independencia de Taiwán».

«Al final del día, tenemos que guiarnos por lo que es del interés nacional de Singapur y hacerlo de una manera consistente y con principios», le dijo a los medios locales.

Aunque Wong tiene una educación occidental, solo significa que tiene un mejor entendimiento de Occidente. También ha visitado China en múltiples ocasiones. Por lo tanto, su principal política exterior probablemente seguirá sin cambios, señaló Xu.

(Fuente: Global Times)