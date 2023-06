Elecciones 2023 | Corrientes, Tucumán, Mendoza y San Luis eligen este domingo a sus representantes

Dos generales, una primaria y otra legislativa se llevarán a cabo este domingo en cuatro puntos del país. 19 provincias ya desdoblaron su fecha de los comicios nacionales, a dos meses de las PASO.

El próximo domingo será protagonista de cuatro elecciones claves para el desarrollo electoral. Tanto Tucumán como Mendoza, Corrientes y San Luis llevarán a cabo sus comicios provinciales con tres escenarios distintos: dos generales, una primaria y una legislativa. En este marco, las cuatro provincias realizaron sus respectivos cierres de campaña.

De acuerdo al cronograma electoral, el domingo 11 tendrán que ir a votar los mendocinos para elegir en las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) a los candidatos que competirán por la gobernación en septiembre, mientras los puntanos y tucumanos lo harán para designar gobernadores y los correntinos para renovar senadores y diputados provinciales.

Las elecciones del domingo se darán a través del desdoblamiento electoral, un fenómeno impulsado por los gobiernos provinciales para separar sus fechas de las nacionales, y que ya cuenta con una lista de 18 provincias.

Tucumán

Tucumán es la provincia más convulsionada después de la suspensión de sus elecciones, previstas inicialmente para mayo, debido a la medida cautelar impuesta por la Corte Suprema que inhabilitó la candidatura del gobernador Juan Manzur. Sin actos estruendosos ni masivos, el oficialismo cerró su campaña electoral de cara al domingo con una recorrida sopresa por el interior.

Manzur, quien será reemplazado por Miguel Acevedo en la fórmula, auguró un cómodo triunfo: «Ganaremos por una diferencia de dos dígitos”.

Juntos por el Cambio, en tanto, contó en su cierre de campaña con la presencia del precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta, en medio de una interna recrudecida de cara al cierre de listas a nivel nacional. «El domingo los tucumanos le dicen chau a 25 años de decadencia. El domingo eso se acaba. El domingo los tucumanos le dicen chau a Manzur, chau a Jaldo», aseguró el jefe de Gobierno porteño.

Mendoza

Mendoza también tuvo la aparición de Rodríguez Larreta en su cierre, en una recorrida provincial que tuvo como objetivo reforzar la imagen de las provincias en un Juntos por el Cambio que, hasta ahora, carece de victorias en el interior. El candidato a presidente estuvo para apoyar a Alfredo Cornejo, postulante a la gobernación por el frente Cambia Mendoza en estas PASO.

Cornejo aseguró la unión del espacio y destacó sobre Juntos por el Cambio: «Creemos que la salida de la Argentina es por esta coalición». Y añadió: «Apoyamos a todos los candidatos dentro de Juntos por el Cambio y la competencia nos parece saludable, pero no vamos a tolerar ninguna ruptura del partido».

Corrientes

Los frentes electorales que competirán el próximo domingo en los comicios legislativos de Corrientes realizaron este miércoles los actos de cierre de campaña en la Capital y ciudades del interior, mientras se organizaba el operativo para la distribución de urnas y boletas.

El primero en poner fin a su actividad proselitista fue el Frente de Todos (FdT), con un acto este miércoles por la tarde en la ciudad Capital, mientras que ECO+Vamos Corrientes lo hicieron el jueves, también en la ciudad de Corrientes, al igual que Libres del Sur. Los candidatos de Ganemos Corrientes cerraron su campaña en las ciudades de Goya y Bella Vista.

Más de 900 mil correntinos votarán este domingo para renovar 15 bancas en la Cámara de Diputados, cinco en la de Senadores y concejales en 64 municipios, con la incorporación del voto joven por primera vez y también el estreno de boletas con paridad de género.

San Luis

En San Luis, la oposición cerró su campaña con esperanza, en el marco de la ausencia de los hermanos Rodríguez Saá en las boletas, dominantes en la provincia desde 1983, y con el regreso de la Ley de Lemas.

La oposición, agrupada en el frente Cambia San Luis, cerró su campaña este jueves con una caravana- nombrada como «la caravana de la esperanza»- que trasladó al principal candidato, Claudio Poggi, quien gobernó desde 2011 hasta 2015. “Esta vez sí se va a dar, porque conformamos un gran frente opositor, antes competíamos y ahora coincidimos en la visión del cambio con una mirada provincial”, afirmó el dirigente a La Nación.

El oficialismo presentará a Jorge “Gato” Fernández, elegido por Alberto Rodríguez Saá, como candidato principal. “He pensado en la posibilidad de perder, y la verdad que voy a hacer la vida que hago siempre: caminar a la mañana, para un lado u para el otro, a los talleres, a los negocios del pueblo. No me voy a avergonzar ni me voy a encerrar en mi casa ni me voy a deprimir”, señaló en sus últimas horas de Campaña.