El comunicado de Barcelona luego de conocer que Messi jugará en Inter Miami

El club catalán realizó una publicación en la que explicó que la decisión de no regresar al conjunto catalán fue de la Pulga. Además, indicó que le acercó una oferta y de esta manera lo contradijo.

Barcelona emitió un comunicado luego de que Lionel Messi confirmara que seguirá su carrera en Inter Miami. El club español indicó en la publicación que el jugador fue el que tomó la decisión de no regresar al conjunto catalán y que la entidad blaugrana le había acercado una oferta.

La información contradice a la Pulga, que aseguró que no existió un ofrecimiento. “Se pasó por encima una propuesta, pero nunca formal, escrita y firmada, porque todavía no había nada y no sabíamos si se iba a poder hacer o no. Estaba la intención, pero no podíamos adelantar nada. Ni hablamos de dinero”, declaró.

El motivo que esgrimió Barcelona sobre la negativa de Messi tiene que ver con su deseo de “competir en un campeonato con menos exigencias y más alejado del foco y la presión a la que ha estado sometido en los últimos años”. Además, deslizaron que ya trabajan en la realización de un homenaje.

El comunicado de Barcelona sobre Messi

El pasado lunes día 5, Jorge Messi, padre y representante del futbolista, trasladó al presidente del Club, Joan Laporta, la decisión del jugador de fichar por el Inter de Miami pese a tener una propuesta presentada por el Barça ante la voluntad expresada tanto por el FC Barcelona como por Lionel Messi de volver a vestir de azulgrana.

El presidente Laporta entendió y respetó la decisión tomada por Messi de querer competir en un campeonato con menos exigencias y más alejado del foco y la presión a la que ha estado sometido en los últimos años.

Tanto Joan Laporta como Jorge Messi también se emplazaron a trabajar conjuntamente para promover un gran homenaje del barcelonismo a un futbolista que ha sido, es y será siempre querido por el Barça.