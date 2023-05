Quién es la mujer que aparece en un video íntimo con Holder de Gran Hermano

Tomás Holder, el ex Gran Hermano que en las últimas horas se volvió tendencia por un video suyo en pleno acto sexual que se viralizó, dejó una huella en sus historias de Instagram que terminó revelando la identidad de la misteriosa mujer con la que se grabó.

Es que el influencer estuvo todo el miércoles subiendo fotos suyas con una remera blanca que llevaba estampado un tiburón. «Siempre quiso estar con un rockstar», escribió sobre una de esas postales, según publicó el diario Clarín.

Y resulta ser que la muchacha en cuestión, de nombre Agustina, alias La Tana, también subió a sus historias de la mencionada red social una foto luciendo esa misma remera con la misma frase.

Pero eso no es todo. Es que, en sus redes sociales, la joven en cuestión, quién se dedica a la creación y venta de contenidos eróticos, contó cómo, dónde y cuándo conoció al influencer, quien dicho sea de paso no presenta novia oficial desde su separación de Paula Balbi, su exnovia.

«¿Se acuerdan de que les dije que tenía anécdota con alguien conocido? Resulta que fui a una fiesta y nos conocimos. Yo no lo seguía en el Instagram y me saqué una foto con él, de hecho, la subí», comenzó contando Agustina sobre una foto de ella arriba de un auto.

Y sobre otra imagen sumó: «Cuestión que me buscó y le pregunté cómo había llegado a mí. Me dijo que cuando me vio en la fiesta le gusté y me encontró por un comentario mío en el Instagram de la fiesta… Que yo no lo seguía y que no lo etiqueté en la foto».

Siempre según el relato de Agustina, la charla se extendió más de lo previsto y concretaron una cita. «¡Empezamos a chamuyar y nos vimos al día siguiente! Hablando me di cuenta de que no es para nada como se muestra en las redes! Es un ser re dulce y bueno. Eso me atrapó un montón», precisó la modelo.

Y concluyó: «Cuestión que estuve cuatro días en su departamento, conectamos muy bien y la pasamos muy rico. En esos cuatro días de convivencia la pasamos terriblemente rico».

En su cuenta de Instagram, Agustina tiene más de 18.000 seguidores y sube permanentemente contenido erótico de su autoría que comercializa a través de distintos canales.

A juzgar por lo poco que cuenta de su vida privada, es amante del gimnasio, su signo zodiacal es tauro y le encanta la música techno. «Si me pides fuego arderá todo», escribió en su último posteo junto a un video de ella desfilando en ropa interior.

El video de Holder y Agustina que se viralizó en las redes

En las últimas horas, Tomás Holder se convirtió en tendencia por un video suyo teniendo sexo con Agustina que se viralizó rápidamente en las redes sociales.

Agustina, la chica que aparece en el video de Tomás Holder. Foto: Instagram

La grabación dura un minuto y 33 segundos y en ella se puede ver al también influencer en la cama con la modelo mientras la filma con su teléfono celular en pleno acto sexual y al parecer, bajo su consentimiento.

​Entre otros detalles de la grabación, los seguidores del mediático que se volcaron a las redes para comentar el tema hicieron hincapié en la frase que ella repetía en todo momento: «La siento».