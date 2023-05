La policía de Los Ángeles investiga al fundador del grupo Menudo por acusaciones de abuso sexual

Edgardo Díaz, fundador del famoso grupo musical adolescente Menudo, está siendo investigado por el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) tras las acusaciones de agresión sexual presentadas por el ex miembro de la banda Roy Rosselló, sobre hechos que habrían ocurrido en los años 80.

El exintegrante del grupo Roy Rosselló denunció a Edgardo Díaz por una presunta violación en el Hotel Biltmore en los años 80

La policía de Los Ángeles ha confirmado que está investigando la denuncia, pero no ha facilitado más detalles, según reportó Los Ángeles Times.

Rosselló ya había hablado anteriormente sobre supuestos abusos durante su época con Menudo, desde hace varios años, pero sus acusaciones han recibido un nuevo enfoque como parte de la docuserie de Peacock “Menendez + Menudo: Boys Betrayed”, que explora las acusaciones de abuso dentro de la banda.

Tal vez te interese leer: Ricky Martin fue denunciado por incesto: “Podrían ser 50 años de cárcel”

En el último episodio de la serie de tres capítulos, Rosselló relata una visita al Hotel Biltmore durante un viaje a Los Ángeles. Allí se alojaba la banda y, según contó, él y otros miembros alquilaron una segunda habitación para un grupo de chicas de su misma edad.

Rosselló asegura que Díaz explotó de ira cuando se enteró: abofeteó a otro miembro de la banda y luego le dio puñetazos repetidamente. Según aseguró, lo llevó a otra habitación, lo ató a la cama, lo golpeó con una toalla mojada y lo violó.

“Me dijo: ‘Más vale que sea la última vez que te veo con una mujer porque eres mío. No te voy a compartir con nadie’”, relató.

Posteriormente, la docuserie muestra imágenes de Rosselló entrando a una comisaría de policía de Los Ángeles para presentar un informe sobre la supuesta agresión.

En la serie, Rosselló también alega que sufrió abusos y agresiones sexuales por parte de Díaz cuando se unió a Menudo a los 13 años y que posteriormente fue violado por José Menéndez, el antiguo ejecutivo musical de RCA, que fue asesinado en 1989 por sus dos hijos, Lyle y Erik Menéndez.

Las acusaciones de abusos sexuales, verbales y físicos en torno a Menudo circulan desde hace décadas, pero ésta es la primera investigación penal sobre la banda y su fundador por parte de las fuerzas del orden.

Las acusaciones de abusos salieron a la luz por primera vez a principios de la década de 1990, cuando Bolívar Arellano, un fotógrafo independiente que trabajó con Menudo, denunció en un programa de entrevistas puertorriqueño que varios miembros de la banda habían sufrido abusos sexuales. En 2014, Rosselló apareció en el reality show brasileño “A Fazenda 7″ y afirmó que había sido abusado sexualmente por Díaz. En 2020, repitió las acusaciones en un programa de noticias de entretenimiento mexicano, “Ventaneando”.

No está claro si la acusación de violación de Rosselló contra José Menéndez podría ser un factor para que se reexamine el caso de los hermanos Menéndez. Los hermanos Menéndez fueron condenados por el asesinato de sus padres, un crimen que acaparó titulares en todo el país. Durante los juicios se presentaron pruebas de supuestos abusos sexuales sufridos por los hermanos a manos de su padre. Sin embargo, después de que los fiscales decidieran volver a juzgar a los hermanos, las pruebas de los supuestos abusos fueron limitadas.

La docuserie Peacock fue realizada por los periodistas Robert Rand y Nery Ynclan. Los dos han estado trabajando en la historia de Menudo y Menéndez desde 2018, hablando con ex miembros de Menudo, incluido Rosselló. Rand e Ynclan se conocieron en casa de una tía de los hermanos Menéndez y han buscado contar la historia de los antiguos miembros de Menudo.

En la serie, Rosselló proporciona detalles gráficos de los supuestos abusos sexuales, que según él ocurrieron de forma regular durante su tiempo con la banda. Rand dice que Rosselló ha afirmado que fue agredido sexualmente en ciudades de EEUU y de todo el mundo.

En la entrevista en Brasil de 2014, Roselló ofreció su perdón públicamente al antiguo manager. “Sí, abusaron de mí. No he hablado de ello porque todo en esta vida tiene su momento, y ahora estoy espiritualmente listo para hablar. Edgardo Díaz abusó sexualmente de nosotros. Yo tenía 13 años y sucedió varias veces. Me amenazó diciéndome que si me negaba a hacerlo me echaría del grupo”, declaró el cantante en el programa brasileño Domingo show de la cadena R7 TV.

“Estoy seguro de que otros miembros del grupo -dos o tres- también tuvieron que pasar por ello. Fui el único Menudo que no tuvo despedida oficial”, agregó Roselló, quien hizo referencia a una fiesta sobre la cual, según dijo, no había querido hablar.

Tras las fuertes revelaciones que contó Roselló, el representante negó lo dicho a través de un comunicado público. Así lo expresó en aquel entonces: “Mi trayectoria profesional y mi carácter como individuo son incuestionables. Llevo muchos años trabajando en proyectos con familias que me han brindado su confianza por la seriedad de mis ejecutorias. No voy a pasar lo que me resta de vida defendiéndome y respondiendo a acusaciones. La vida es solo una y yo la vivo en paz”.

(Fuente: INFOBAE)

Denunciaron a un hombre por abuso sexual a cinco menores en un camping de Leandro N. Alemhttps://t.co/cKnUSimeth @MisionesPolicia pic.twitter.com/mf25Fu2t31 — misionesonline.net (@misionesonline) January 2, 2023

Menudo