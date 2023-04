La pandemia mundial cambió la forma en que las instituciones y organizaciones se comunican. A partir de esta reflexión, surge la propuesta educativa de nivel superior llamada Tecnicatura Superior en Comunicación Institucional, que será dictada en Posadas por los profesionales del Bachillerato Humanista.

La propuesta del Bachillerato Humanista está pensada para estudiantes que ya trabajan en alguna organización del Estado o institución y desean profesionalizarse, así como para jóvenes recién egresados del secundario. La carrera tiene una duración de tres años y el cursado es por el turno noche.

La necesidad de establecer nuevos canales de comunicación es fundamental en la era digital. La democratización de la información a través de las redes sociales y la posibilidad de tener páginas web, han llevado a que todas las instituciones se sientan interpeladas a salir a comunicar qué están haciendo.

«A veces parece como si uno no muestra, no está pasando nada. Sin embargo, la comunicación no es solo un tema de mostrar, sino de transmitir de manera profesional, a través de un mensaje claro y conciso», señaló Ana Cabrera, docente del Bachillerato Humanista.

Y a ello añadió:

«La pregunta es quién genera este contenido en las instituciones y en las organizaciones. Por esta razón, la Tecnicatura Superior en Comunicación Institucional busca formar profesionales que puedan llevar adelante esta estrategia de comunicación de manera interna y externa, y lo puedan hacer de la manera más profesional posible, teniendo en cuenta la cultura de la organización y su funcionamiento».

La carrera está destinada a formar profesionales que trabajen en todo tipo de instituciones u organizaciones, desde políticos que van a comunicar su campaña, su candidatura o su proyecto, hasta empresas y organizaciones sin fines de lucro que necesitan un especialista capaz de transmitir su mensaje de manera efectiva.

Entre sus destrezas, el profesional será capaz de:

Diagnosticar, planificar, gestionar y ejecutar estrategias de comunicación institucional en los canales internos y externos.

Proponer estrategias comunicacionales creativas para construir nuevas miradas y transformar la cultura de una organización.

Crear contenido digital para la comunicación institucional para diferentes audiencias.

Desarrollar la imagen e identidad corporativa o institucional para el fortalecimiento de sus canales de comunicación internos y externos.

Desarrollar estrategias que permitan el sostenimiento de la imagen institucional en el tiempo y en el medio sociocultural.

Diseñar, ejecutar y evaluar campañas de comunicación para necesidades y grupos específicos.

«La comunicación es un tema muy importante hoy en día, pero no es lo mismo comunicar bien que comunicar a como me salga o como pueda. Por esta razón, la Tecnicatura Superior en Comunicación Institucional busca formar profesionales capaces de llevar adelante esta tarea de manera eficiente y efectiva, utilizando las herramientas tecnológicas disponibles y adaptándose a las nuevas formas de comunicación que surgen en la era digital», señaló por su parte el Rector del Bachillerato Humanista, Santiago Masloski.

La nueva propuesta del Bachillerato Humanista en el mercado misionero

El crecimiento tecnológico en la provincia de Misiones es importante en los últimos años y en relación también a lo digital. Esto plantea nuevos interrogantes sobre cómo llevar adelante la comunicación de las organizaciones en un entorno cada vez más digitalizado.

La Tecnicatura Superior en Comunicación Institucional es una propuesta innovadora y un nicho que no está explotado hasta el momento. La carrera está diseñada para satisfacer las necesidades actuales de las organizaciones y formar profesionales capaces de llevar adelante la tarea de comunicar de manera profesional.

Entre sus diversas funciones, el profesional elabora una agenda de medios, redacción de gacetillas de prensa y cobertura de hechos y eventos institucionales, propiciando la integración de herramientas, espacios, métodos de trabajo y lenguajes.

Según explicó el Rector del Bachillerato Humanista, desde la institución se ofrece un plan de estudios completo y actualizado, que cubre todos los aspectos necesarios para llevar adelante una estrategia de comunicación eficiente y efectiva.

¿Te interesa conocer más sobre esta Tecnicatura? Podes hacerlo ingresando a los siguientes medios:

Contacto Whatsapp: 3764-511835

[email protected]

www.bachihumanista.com.ar