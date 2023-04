El diputado nacional Diego Sartori: “La Renovación viene haciendo bien las cosas, necesita una oportunidad más para seguir profundizando cambios”

El Diputado Nacional Diego Horacio Sartori, brindó un panorama general sobre las elecciones de este próximo 7 mayo, como también de su espacio político y sobre su futuro como político.

Diego Horacio Sartori- FM Express

Sartori comentó sobre la tranquilidad que se vive en su pueblo Leandro N. Alem durante la etapa de la campaña electoral. “La gente está con mucha tranquilidad y armonía, también piensa mucho, analiza su voto y eso se nota. Hay mucha calma, no creo que haya tanta expectativa, sino más bien pensamientos y reflexiones para el 7 de mayo para dirigir el voto para el lado que creo le interesa a un ciudadano, es decir quién lo va a representar en los próximos cuatro años para tratar de que, en este caso, su ciudad siga creciendo. Lo va a decidir el día 7, pero recordándote que hay mucha armonía y tranquilidad como de siempre, como en realidad es el misionero en su totalidad”, expresó.

Alem es una localidad que se destaca por su trabajo y las tradicionales fiestas, en ese sentido, el diputado opinó con respecto a si la ciudadanía va a apoyar la continuidad del actual espacio o si se propone cambios. “Hay todo un análisis al respecto, yo crucé por la avenida Libertador San Martín y no había un papel en el suelo, no había absolutamente una mugre, eso habla también de la cultura de un pueblo, no solamente del gobernante que está de turno. Entonces eso se nota y se nota con mucho énfasis. Yo creo que la ciudadanía analiza siempre, acá en Alem no es fácil conseguir votos, la gente es muy pensante y analiza mucho, además hay varios candidatos, y creo que la gente hará el análisis correspondiente y en base a eso va a emitir su voto”.

Por otra parte, sobre la idea de integrar sistemas de transporte para la zona centro, explicó: “No sé si hay alguna ordenanza al respecto hoy en el Concejo Deliberante, acá el transporte urbano de pasajero es local, con las licitaciones correspondientes en las dos líneas que hay, Lógicamente habrá que mejorarlo, habrá que dotarlo de más infraestructura fundamentalmente para el pasajero y también para las cuestiones de modernizar a lo mejor aún más la flota, pero es un momento muy difícil, vivimos un momento complicado económicamente, fundamentalmente por este tema de la inflación, así que son todos temas que no son fáciles de resolver”.

Además, desde su espacio, sostuvo que la Renovación demuestra su compromiso de gobierno con la gente, estando cerca y acompañando. “El gobernador Oscar Herrera Ahuad, de lunes a lunes, recaba informaciones, inquietudes y pone en práctica una devolución de ver cómo hace para dar ese salto de solución. También nos toca representarlos a ustedes hasta el 10 de diciembre en Buenos Aires y ahí se nota la grieta, cosa que en Misiones no lo hay. ¿Por qué? Porque siempre el misionero está pensando cómo hace para solucionar su problema y eso tiene mucho que ver con el gobierno. Así que a mí me parece que mi partido de la renovación viene haciendo bien las cosas, necesita una oportunidad más para seguir profundizando cambios que se vienen dando en el tiempo y que está a la vista que a pesar de la gran problemática que tiene el país, el mundo y muchos lugares, Misiones avanza”.

Por otra parte, el diputado ocupará su banca hasta el 10 de diciembre, pero luego no seguirá en cargo político. “Voy a seguir militando, porque la política es mi pasión, pero ya no ocupando cargo, llegó el tiempo de dejarle el espacio a los más jóvenes, a los que tienen mucho más para dar, me parece que es un nuevo tiempo para mucha gente más, de eso se trata también la Renovación, que pone gente y caras nuevas. En esta oportunidad me toca a mí renovarme, así que quedaré militante para seguir trabajando en pos de mi provincia y de mi país, pero no ocupando un cargo”.

Finalmente, Sartori hablo de sus expectativas para estos meses que le restan en su cargo como diputado Nacional. “No solo para nuestra provincia, yo sueño que mi país encause en su rumbo fundamentalmente económico de este virus que tenemos de la inflación, que alguna vez encuentre algún corto de decir acá me paro y empiezo a bajar, porque es muy dañina y perjudica mucho al asalariado, a la gente que menos tiene y a todos. Entonces me gustaría que el país encuentre el rumbo para Misiones, obviamente que tengo muchos sueños, pero hay que ver cómo podemos encausar el rumbo económico primero para poder ir cumplimentando los sueños”.

