Hugo Passalacqua en Montecarlo: «Hacer política para la Renovación es mejorar la calidad de vida de las personas»

El diputado provincial y candidato a gobernador por el Frente Renovador, Hugo Passalacqua, acompañó a Julio "Chun" Barreto, exintendente y actual candidato a jefe comunal, en una reunión junto a vecinos para presentar sus propuestas para la intendencia local.

El pasado lunes, el diputado provincial y candidato a gobernador Hugo Passalacqua acompañó a Julio «Chun» Barreto en Montecarlo para apoyar su candidatura a intendente de la localidad en el marco de una reunión con vecinos y referentes del sublema «Compromiso con Todos».

Passalacqua se mostró muy agradecido por la invitación, ya que «siempre me hallé en Montecarlo, una comunidad pujante, de gente sencilla, gente de trabajo y siempre me trataron con mucho cariño». En cuanto a la contienda electoral que se avecina, invitó a todos «como lo he hecho siempre y con toda humildad a que nos acompañen a que este ‘tren de crecimiento’ no se detenga. Por eso les pido que nos acompañen el próximo 7 de mayo: somos un grupo de ‘súper lujo’ junto a Lucas Romero Spinelli, Oscar Herrera Ahuad, el ingeniero Carlos Rovira; somos un grupo que conoce la provincia y las realidades de las comunas porque estamos siempre cerca de la gente».

Sobre la disputa a nivel local, consideró que “hay propuestas muy buenas de la Renovación en Montecarlo. ‘Chun’ es un amigo, una persona doblemente inteligente: es inteligente y además inteligente emocional; sensible». El vicepresidente primero de la Cámara agregó:

«Quiero destacar que él pone en acción y en toda su dimensión a la justicia social, palabras importantes para quienes hacemos política, porque la política significa justicia; y servicio para los más vulnerables que son los que más necesitan de la mano solidaria del Estado nacional, provincial y municipal”, agregó.

A su turno, Barreto dijo que seguirán trabajando fuertemente para que Montecarlo siga por el camino del crecimiento y porque «aún quedan cosas por hacer». Resaltó, ademas que todas las promesas hechas durante su gestión y la de Lovato fueron cumplidas y la calidad de vida de los montecarlenses mejora día a día. Por otro lado, agradeció el acompañamiento «constante» de Passalacqua y auguró: «Sé que nos queda mucho trabajo por hacer juntos».

Cabe mencionar que en la fórmula acompaña a Barreto la candidata Kathia Joerg, actual viceintendente de la ciudad.