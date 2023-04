La agenda del finde: el clásico de Avellaneda, River, Boca, Messi con el PSG y más

Se viene un fin de semana a puro deporte. Se juega la fecha 12 de la Liga Profesional, habrá fútbol europeo, se define el Masters 1000 de Montecarlo y mucho más. Enterate todo lo que tenes que saber.

Este sábado, inicia una nueva jornada de la Liga Profesional en la que Boca recibirá a Estudiantes. El domingo, el puntero River visitará a Newells, San Lorenzo visitará a Talleres y también se disputará el clásico de Avellaneda entre Independiente y Racing, el plato fuerte del finde.

Además, en Europa se jugarán varios partidos atractivos que tendrán participación argentina. Por la Premier League, el Chelsea de Enzo Fernández recibe al Brighton de Alexis Mac Allister; el PSG de Messi recibe al Lens, escolta en la Ligue 1; se conocerá al campeón del Masters 1000 de Montecarlo; San Lorenzo se juega la permanencia en la Liga Nacional de básquet; y arranca el Brasileirao. Tomá apunte de cada horario y TV.

La agenda del finde completa el fin de semana

Sábado 15 de abril

LIGA PROFESIONAL

16:30 Defensa y Justicia vs. Instituto (TNT SPORTS)

19:00 Boca Juniors vs. Estudiantes (ESPN Premium)

21:30 Gimnasia (LP) vs. Belgrano (ESPN Premium)

21:30 Huracán vs. Argentinos Juniors (TNT SPORTS)

PRIMERA NACIONAL

15:30 Brown (A) vs. Villa Dalmine (TYC SPORTS PLAY)

15:30 Deportivo Morón vs. Almirante Brown (TYC SPORTS PLAY)

15:30 Defensores Unidos vs. San Telmo (TYC SPORTS PLAY)

15:30 Flandria vs. San Martín Tucumán (TYC SPORTS PLAY)

PRIMERA B

15:30 Acassuso vs. Dock Sud

15:30 Argentino (M) vs. UAI Urquiza

15:30 Sacachispas vs. Comunicaciones

15:30 San Miguel vs. Ituzaingó

21:10 Colegiales vs. Dep. Armenio

PRIMERA C

15:30 Victoriano Arenas vs. Excursionistas

15:30 Claypole vs. Real Pilar

RESERVA

11:00 Colón vs. Platense (LPF AFA)

11:00 Rosario Central vs. Atl. Tucumán (LPF AFA)

11:00 Belgrano vs. Gimnasia (LP) (LPF AFA)

PREMIER LEAGUE

08:30 Aston Villa vs. Newcastle United (STAR + / ESPN)

11:00 Chelsea vs. Brighton (STAR + / ESPN)

11:00 Everton vs. Fulham (STAR +)

11:00 Southampton vs. Crystal Palace (STAR +)

11:00 Tottenham vs. Bournemouth (STAR +)

11:00 Wolverhampton vs. Brentford (STAR +)

13:30 Manchester City vs. Leicester City (STAR + / ESPN)

LA LIGA

09:00 Villarreal vs. Real Valladolid

11:15 Athletic Club vs. Real Sociedad

13:30 Real Betis vs. Espanyol

16:00 Cádiz vs. Real Madrid

SERIE A

10:00 Bologna vs. Milan

13:00 Napoli vs. Hellas Verona (ESPN 3)

15:45 Inter vs. Monza (STAR + / ESPN)

BUNDESLIGA

10:30 Bayern München vs. Hoffenheim (ESPN 2 / STAR +)

10:30 RB Leipzig vs. Augsburg (STAR +)

10:30 Köln vs. Mainz 05 (STAR +)

10:30 Stuttgart vs. Borussia Dortmund (STAR +)

13:30 Eintracht Frankfurt vs. Borussia M’gladbach (STAR +)

LIGUE 1

12:00 Rennes vs. Reims (STAR +)

16:00 PSG vs. Lens (STAR + / ESPN)

BRASILEIRAO

16:00 Palmeiras vs. Cuiabá (STAR +)

16:00 América Mineiro vs. Fluminense (STAR +)

18:30 Botafogo vs. São Paulo (ESPN 3 / STAR+)

18:30 RB Bragantino vs. Bahia (STAR +)

18:30 Athletico-PR vs. Goiás (STAR +)

18:30 Fortaleza vs. Inter Porto Alegre (STAR +)

21:00 Atlético Mineiro vs. Vasco da Gama (STAR +)

BÁSQUET – LIGA NACIONAL

11:30 San Lorenzo vs. Unión (BASQUET PASS TV / TYC SPORTS)

21:00 Instituto vs. Platense (BASQUET PASS TV)

TENIS – MASTERS 1000 DE MONTECARLO

06:00 Semifinales (ESPN 3 / STAR +)

Domingo 16 de abril

LIGA PROFESIONAL

14:00 Unión vs. Tigre (ESPN Premium)

14:00 Vélez vs. Barracas Central (TNT SPORTS)

16:30 Independiente vs. Racing (ESPN Premium / TNT SPORTS)

19:00 Newell´s vs River (TNT SPORTS)

21:30 Talleres vs. San Lorenzo (TNT SPORTS)

PRIMERA NACIONAL

15:00 Brown (PM) vs. Almagro (TYC SPORTS PLAY)

15:30 Estudiantes (BA) vs. Dep. Madryn (TYC SPORTS PLAY)

15:30 Def. Unidos vs. San Telmo (TYC SPORTS PLAY)

15:30 Guemes (SdE) vs. Def. de Belgrano (TYC SPORTS PLAY)

15:35 Quilmes vs. Dep. Maipú (DirecTV Sports)

16:00 Alvarado vs. Nueva Chicago (TYC SPORTS PLAY)

16:00 Gimnasia (M) vs. All Boys (TYC SPORTS PLAY)

17:00 San Martin (SJ) vs. Temperley (TYC SPORTS PLAY)

19:00 Ferro vs. Chaco For Ever (TYC SPORTS PLAY)

PRIMERA B

15:30 Villa San Carlos vs. Merlo (TYC SPORTS PLAY)

PRIMERA C

15:30 Atlas vs. Gral. Lamadrid

15:30 Yupanqui vs. JJ Urquiza

15:30 Puerto Nuevo vs. Central Cba (R)

15:30 Dep. Español vs. Luján

19:00 Midland vs. Liniers

RESERVA

11:00 Central Cba (SdE) vs. Banfield (LPF AFA)

11:00 Instituto vs. Def y Justicia (LPF AFA)

11:00 Colón vs. Platense (LPF AFA)

11:00 River Plate vs. Newells (LPF AFA)

11:00 Arsenal vs. Sarmiento (J) (LPF AFA)

11:00 Lanús vs. Godoy Cruz (LPF AFA)

PREMIER LEAGUE

09:55 West Ham vs. Arsenal (STAR + / ESPN 3)

12:20 Nottingham Forest vs. Manchester United (STAR +)

LA LIGA

08:50 Girona vs. Elche (STAR + / ESPN EXTRA)

11:00 Getafe vs. Barcelona (STAR + / ESPN)

15:50 Valencia vs. Sevilla (STAR + / ESPN)

SERIE A

07:20 Lecce vs. Sampdoria (STAR + / ESPN)

09:50 Torino vs. Salernitana (STAR +)

12:50 Sassuolo vs. Juventus (STAR + / ESPN 2)

15:30 Roma vs. Udinese (STAR +)

BUNDESLIGA

10:20 Werder Bremen vs. Freiburg (STAR +)

12:25 Union Berlin vs. Bochum (STAR +)

14:20 Wolfsburg vs. Bayer Leverkusen (STAR +)

LIGUE 1

07:50 Lille vs. Montpellier (STAR + / ESPN 3)

11:55 Monaco vs. Lorient (STAR +)

15:30 Olympique Marseille vs. Troyes (STAR + / ESPN 2)

EREDIVISIE

09:20 FC Volendam vs. PSV (STAR +)

10:30 Cambuur vs. Feyenoord (STAR +)

15:50 Ajax vs. FC Emmen (STAR +)

BRASILEIRAO

16:00 Corinthians vs. Cruzeiro (STAR +)

16:00 Flamengo vs. Coritiba (STAR +)

18:30 Gremio vs. Santos (STAR +)

NBA

16:00 Memphis Grizzlies vs. Los Ángeles Lakers

20:30 Philadelphia 76ers vs. Brooklyn Nets

21:00 Phoenix Suns vs. Los Ángeles Clippers

23:00 Sacramento Kings vs. Golden State Warriors

BÁSQUET – LIGA NACIONAL

19:00 Boca vs. Peñarol (BASQUET PASS TV / DSports)

21:00 Regatas vs. Olímpico (BASQUET PASS TV)

22:00 Riachuelo vs. Oberá (BASQUET PASS TV)

TENIS – MASTERS 1000 DE MONTECARLO

09:30 Final (Star+ / ESPN2)

