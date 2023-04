La jugadora posadeña de squash Paula Rivero brilló en el Sudamericano y fue convocada a la Selección Nacional

Paula Rivero, la joven promesa posadeña del squash, compartió su experiencia en el Sudamericano y su convocatoria a la Selección Nacional. Con 17 años, se siente orgullosa de representar a Misiones en competencias internacionales. La deportista espera tener un desempeño favorable en el Panamericano Junior 2023.

Paula Rivero: La verdad que pude disputar bastante bien, pude obtener tres medallas, dos de bronce y una de oro. Perdí la semifinal de mi categoría, pero seguí con la final de dobles mixtos y pudimos salir campeones con mi compañero. Y nos quedamos en la semifinal con mi equipo contra Ecuador, y pudimos obtener la tercera medalla.

Periodista: ¿Cómo fue ese Sudamericano para vos? ¿cómo fue la experiencia?

PR: La verdad estuvo muy bueno, nunca había ido a esa parte de Perú, el lugar estuvo excelente, el club también, y la organización más que nada todo de 10. La pasé muy bien y siento que tuve un muy buen desempeño.

P: ¿Y el nivel en competencia?

PR: Es bastante elevado, no es como acá nacionalmente. Claramente siempre va a ser mayor, y tanto lo de damas y de varones es muy elevado.

P: Y a partir de ahí, de Trujillo, empezaste con la gira nacional de menores y te llega la convocatoria para la Selección Nacional. ¿Cómo fue ese momento?

PR: El momento en que me convocaron, yo había terminado de jugar el primer nacional que fue en Colón, el primer nacional de menores que se hizo en el año, salí campeona y a los dos días me llega un gmail de la Selección diciendo que “estás convocada para la Selección mayor y que vas a tener que venir a competir a los sudamericanos, panamericanos”, y yo re contenta, le avisé a todos, estaba re feliz.

P: ¿Cómo fue ese momento en que viste el gmail? ¿cómo fue tu reacción?

PR: Estábamos por ir a entrenar, nos estábamos preparando porque nos quedábamos esa semana a entrenar ahí en Colón, y yo abro el teléfono, veo que me llega un mensaje de la Selección al gmail, y lo abro y empiezo a leer y mi cara cambió totalmente en cuestión de segundos. Estaba muy feliz y le empecé a compartir a mi mamá, al grupo de squash y obviamente a mi profesor.

P: Y ahora fue justamente ese nacional en Colón para menores, pero automáticamente te quedaste en Colón a jugar el de mayores también…

PR: Exactamente, me quedé una semana entrenando con los chicos y el fin de semana que viene jugamos el nacional de mayores que también lo disputé como primera.

P: ¿Y cómo te fue?

PR: Salí número uno en la categoría damas profesionales A y la verdad que me sentí muy bien y claramente avancé mucho.

P: ¿Cómo cambió ese nivel? Porque venías de jugar el nacional en Colón de menores, lo pasaste a jugar el mismo pero el de mayores. ¿Hay un cambio? ¿cambió mucho la exigencia?

PR: Y… Se siente el cambio porque también jugué contra mujeres más grandes, contra gente que tenía más fuerza física por ser de mayor edad. Pero la verdad que me sentí muy bien, al estar una semana me acostumbré a las canchas también y me benefició mucho eso.

P: Y ahora se viene esta gira con la Selección Nacional de mayores. ¿Qué expectativas tenés? qué se viene en el calendario?

PR: Y… Se viene primero el sudamericano de mayores que se va a hacer en Cartagena, que es más o menos a mitad de año. Se va a hacer a principios de junio y la verdad que siento que vamos a tener un muy buen desempeño, tanto individualmente como por equipos. Después de eso se vienen un montón de torneos más, ahora por la convocatoria más del clasificatorio a los Panamericanos de Chile. Que eso va a ser bastante importante y también un panamericano aparte que es solo de squash.

P: ¿Y en la selección de mayores conocés a alguien, conocés al plantel o vas a ser nueva cuando llegues?

PR Con ellos vengo entrenando una vez al mes. Vinimos haciendo campus en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), los del equipo femenino y masculino con los directivos de la Selección. Y una vez al mes nos juntamos una semana en el CeNARD a entrenar y básicamente a testearnos como estamos.

P: Y me contabas que tuviste unos días de campus en el Cenard con todos los directivos de la Selección en tu primera convocatoria. ¿Cómo fue ese momento?

PR: Exactamente. Y la verdad que me sentí muy bien al estar con gente de tanto nivel. Sentí que tenía capacidades para poder seguir el nivel que ellos tenían. Y la verdad que muy orgullosa de mí.

P: Yo también te quería preguntar, muy orgullosa de vos, me decís, recién hablábamos y me decías que sos la única misionera compitiendo en materia internacional y sos de las pocas que compiten también en el alto nivel nacional. Y sos muy joven, ¿me repetís? ¿16?

PR: 17 ahora.

P: ¿Qué significa? ¿A los 17 años estar compitiendo, ser la única misionera en el ámbito internacional y de las pocas en el nacional?

PR: Y la verdad que llevó su esfuerzo, sus 8 o 9 años de entrenamiento, tanto en el club, pasando todos los días de lunes a viernes, a veces sábado, y después sumándole el CePARD y los gimnasios. La verdad que estoy muy orgullosa de todo lo que pude obtener, tanto por el esfuerzo que hice y re feliz.

P: Hay algo que te quiero preguntar, porque sos joven y obviamente que hay chicos más chicos que vienen atrás de vos también todos los días entrenando en el club. Cuando fuimos a hacer la nota lo hemos visto, que te tienen como una referente o un ejemplo. ¿Sentís que hay ese talento en el club también para que sigan creciendo?

PR: Sí, hay chicos que son chiquitos, entre 12 y 14 por ahí, que le meten mucho empeño y la verdad que siento que pueden tener un buen futuro. Y cuando los veo entrenar me veo a mí de chiquita metiéndole las pilas de siempre y sintiendo que voy a llegar lejos.

P: ¿Qué les decís? Si es que hablás con los chicos, ¿qué les decís?

PR: Sí, obvio A veces entreno con ellos para hacerles partidos o que ellos tengan mayor nivel. Y siempre trato de motivarlos para que no bajen la cabeza por más de que erren, por más de que no les salgan las cosas. Son chiquitos y todavía tienen muchas cosas que aprender, pero si no está mi profe, estoy yo o están mis compañeros de también buen nivel que los pueden ayudar claramente por cualquier cosa.

P: ¿Qué se viene para vos, Paula, ahora en estas próximas semanas, estos próximos meses? Me decías que a finales de abril te vas con la Selección a competir, pero en lo personal, ¿qué se viene?

PR: Y además de la competición a fin de mes, tengo un tour de las Américas, que es básicamente uno de los torneos profesionales de muy buen nivel, básicamente mundiales porque vienen de toda parte del mundo. El primer torneo se hace en Chaco, que dura unos cinco días, más o menos a principios de mayo. Después de ahí me voy a Río de Janeiro, que también son cinco días de torneo. Los tres son de muy buen nivel. Y el último, que es en Paraguay, en Asunción, que también son cinco días. Es todo un tour de seguido que básicamente va torneo tras torneo, todos profesionales.

P: ¿Y tenés alguna meta para este año 2023? Aparte de seguir creciendo con la Selección claramente y de seguir triunfando de manera individual, ¿tenés alguna meta?

PR: Y básicamente poder salir bien en el Panamericano Junior, que también lo tengo por delante, que es básicamente uno de los torneos que tengo fichado, que es básicamente de mi edad. Y poder obtener un muy buen resultado en ese torneo.