Misiones tiene el récord de diagnósticos de cardiopatías congénitas a nivel nacional

El cardiólogo Lisandro Benamor, presidente del Instituto Previsión Social de Misiones, brindó información acerca de las cardiopatías congénitas y explicó que la intervención para cambiar su pronóstico está en el diagnóstico precoz. La provincia de Misiones cuenta con una ley de ecocardiografía obligatoria para todas las mujeres embarazadas, independientemente de si tienen factores de riesgo o no.

¿Podría explicarnos qué son las cardiopatías congénitas y por qué es importante el diagnóstico precoz?

Lisandro Benmaor: Buenos días. Las cardiopatías congénitas son malformaciones estructurales o anatómicas del corazón que se presentan desde el nacimiento. Afectan a alrededor del 1% de los recién nacidos vivos y son una de las principales causas de muerte en la infancia. Lamentablemente, no hay una estrategia o medicación para modificar el pronóstico de esta patología. Por eso, la intervención más importante está en el diagnóstico precoz.

¿Cómo afecta la ley provincial de ecocardiografía en Misiones?

LB: La ley provincial de ecocardiografía en Misiones es una medida muy importante que permite la realización obligatoria de ecocardiografías a todas las mujeres embarazadas a partir de la semana 18-20 de gestación. Esto significa que todas las mujeres, independientemente de si tienen o no factores de riesgo, tienen acceso a la prueba y, por lo tanto, a un diagnóstico temprano y preciso de cualquier cardiopatía congénita en el feto. Esto es fundamental para garantizar la mejor calidad de vida para el bebé, así como para evitar posibles complicaciones en el futuro.

¿Cómo se realiza el diagnóstico precoz de las cardiopatías congénitas?

LB: El diagnóstico precoz se realiza mediante la ecocardiografía fetal. Es una prueba no invasiva que permite detectar cualquier anomalía en la formación del corazón del feto. Esto es especialmente importante porque el 90% de los pacientes con cardiopatía congénita nacen de padres sanos, por lo que no siempre es posible detectar la patología a través de factores de riesgo.

¿Cuáles son algunas de las ventajas de la ecocardiografía fetal?

LB: La ecocardiografía fetal tiene varias ventajas. En primer lugar, permite un diagnóstico temprano y preciso de las cardiopatías congénitas, lo que significa que el bebé puede recibir atención médica de alta complejidad desde el momento del nacimiento, si es necesario. Además, permite a los padres estar informados y preparados para cualquier tratamiento o intervención que pueda requerir su bebé, lo que reduce el impacto psicológico y emocional en la familia. En general, la ley provincial de ecocardiografía en Misiones es una medida muy positiva para la salud de los niños y sus familias.

¿En qué medida la ley vino a prevenir casos y hay una estadística, digamos, de su implementación en la provincia?

LB: Mira, fuimos la primera provincia en el país en contar con la ley de la ecocardiografía, somos récord a nivel nacional de diagnósticos. Somos la provincia con más diagnósticos, tanto intrauterino como postnatal, o sea, pediátricos. Y eso impactó sumamente favorablemente a la calidad de vida de los niños. Porque el 90% o 95% de los pacientes que tiene un diagnóstico oportuno tiene una calidad de vida muy buena. Siempre hay algún porcentaje menor, obviamente estamos hablando de una patología, que juega un papel importante en la mortalidad infantil el 10% de la mortalidad infantil es de la cardiopatía congénita. Entonces, hay que diagnosticar precozmente y nosotros somos la provincia que en ese sentido tiene la casuística más importante a nivel nacional, no es cierto.

Y más allá de estas palabras, casuística, índice, estadística, son misioneros con nombre y apellido que hoy, gracias a estos avances y decisiones políticas, porque también esto se hizo ley en la cámara de diputados. Trabajamos muy en salud pública para hacer estos diagnósticos. O sea, es todo decisiones políticas, también del Gobierno de la provincia de Misiones para disminuir la mortalidad infantil y así mejorar categóricamente la calidad de vida de, no solo de los niños, sino también de los padres porque cuando se tiene una cardiopatía se está hablando de una enfermedad familiar, por decirlo de alguna manera, ya que son patologías que requieren cirugía cardiovascular entonces de importancia en ese caso.

¿Si hay que hacer una cirugía en Misiones cuentan con lo necesario para ese tipo de cirugías?

LB: Las cardiopatías, todas las enfermedades que existen en medicina. Hay leve, moderado y grave. Las moderadas y graves si requieren cirugía cardiovasculares o alguna intervención, ya sean, hemodinamia, cateterismo o lo que se llama cirugía a cielo abierto que es a pecho abierto, no? Sí. La mayoría de las cardiopatías hay que resolverlas de esta manera no con alguna intervención. La mayoría y misiones ya contamos, como te decía con un cirujano cardiovascular de excelencia nacional que es el doctor Niveyro que interviene en el hospital Fernando Barreiro, también en Neonatología. Y ya va por las doscientas cirugías cardiovasculares. Pediátricas en nuestra provincia no? Así que realmente ha sido algo muy satisfactorio para poder intervenir y resolver estos problemas acá en nuestra tierra colorada, sin tener que hacer derivaciones, pero obviamente que todavía un pool muy significativo de pacientes hay que derivarlo por gravedad, ¿no? Y todavía misiones estamos resolviendo las patologías más simples, pero bueno, vamos avanzando, que eso es importante y lo trascendente para comentar.

Metiéndonos un poco en el ámbito del IPS, ¿Cómo están las demandas cardiológicas, especialmente en adultos y jóvenes, en el contexto de la pandemia que aún seguimos atravesando?

LB: Si hablamos de la demanda cardiológica en nuestro consultorio post-COVID, sigue liderando. Más allá de contar con una cantidad significativa de cardiólogos y otros especialistas en el abordaje integral del paciente post-COVID, seguimos recibiendo muchas consultas. Fundamentalmente, los adultos mayores que han padecido la enfermedad acuden a nuestros consultorios para controlar y verificar que no hayan quedado secuelas o complicaciones de la COVID-19, incluso aunque no hayan presentado muchos síntomas. Siempre recomendamos que se hagan chequeos, y nuestros médicos clínicos, enfermeros, nutricionistas y otros especialistas trabajan en conjunto para brindar un abordaje integral y un seguimiento adecuado para cada paciente.

¿Cómo anda la obra social en general en cuanto a los turnos y el pago de honorarios para los especialistas? A veces, los turnos pueden demorar un poco, ¿hay alguna manera de agilizarlos?

LB: La respuesta es heterogénea, porque hay especialidades que tienen consultas casi inmediatas, mientras que otras presentan demoras en los turnos. En cualquier caso, cuando la urgencia lo demanda, actuamos en consecuencia y no hay demoras. Por ejemplo, si un paciente se infarta, se interna y se interviene en cuestión de horas, como máximo. Cuando hay una emergencia, la respuesta es absoluta y completamente rápida. Sin embargo, muchas veces los pacientes que no son de la salud, como los padres que consultan por fiebre en sus hijos, creen que cualquier situación es una urgencia. La mayoría de las veces no requiere una intervención absolutamente rápida, pero siempre estamos dispuestos a responder de manera inmediata cuando es necesario.

Hablando del caso de la beba que recibió un trasplante de corazón. Después de un trasplante, ¿Qué se espera? ¿Se puede mantener el corazón en buenas condiciones de por vida?

LB: Sí, bueno, mira, permíteme antes de responderte esa pregunta, me remitiré a la pregunta anterior de la emergencia. Ahí tienes un ejemplo clarísimo de cómo actúa la obra social provincial con una paciente grave. Fue una paciente crítica, una paciente de aquí, de cuatro, cinco meses de edad, con insuficiencia cardíaca terminal. Ya no tenía más instancias de tratamiento quirúrgicos ni farmacológicos que si no iba a un trasplante cardíaco, fallecia el paciente. Esa paciente, se subió a un avión sanitario. La llevamos a un hospital de altísima complejidad en la ciudad de Buenos Aires. Vi el corazoncito muy rápido. Su corazón en esta edad realmente no, no, no se consigue a tiempo récord. O sea, Emma es un milagro. Y eso es un éxito de la obra social provincial también con todo el servicio de médicos y del sistema de salud y avión sanitario, todo. En la emergencia, a Emma se le salvó la vida.

Yendo a tu pregunta de cuáles son los cuidados ahora, por suerte, ya está en internación domiciliaria en la ciudad de Buenos Aires con controles pertinentes y periódicos, controles muy estrictos, los controles son de por vida.

Las dos pacientes pediátricas trasplantadas el corazón en la provincia de Misiones son del Instituto de Previsión Social. Sabemos cómo actuamos ante emergencias, urgencias para poder dar respuesta, solución y salvar vida. Digamos que es lo que queremos, que estamos preparados para eso.

A Emma la conocí muy, muy chiquitita, muy bebé, en una situación crítica en el hospital pediátrico que estaba siendo muy bien atendida por todos los pediatras, enfermeros, cardiólogos infantiles, por absolutamente todos. Pero como te decía, llegó a una etapa de insuficiencia cardíaca terminal y no tenía otra instancia que ser derivada para esperar a que venga un corazón y vino un corazón. Eso fue el gran milagro

Radio Tupambaé – Lisandro Benmaor

