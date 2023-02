Posadas | Una histórica pica entre barrios y un joven apuñalado, al borde de la muerte: “Si juntas a San Lorenzo, A4, A 3-2 y San Jorge, seguro hay quilombo” 

Una fiesta clandestina y una histórica pica entre barrios ocasionaron una batalla campal que dejó a un joven de 20 años al borde de la muerte. Sucedió en San Lorenzo, a pocos metros de la avenida Cabo de Hornos, al sur de la capital provincial.

“Juntar a San Lorenzo, A4, A 3-2 y San Jorge, es sinónimo de conflicto”, así resumieron los vecinos el brutal enfrentamiento entre barrios del pasado sábado en la madrugada. Abel Ignacio P. (20) lucha por su vida en una cama de terapia intensiva del Hospital Ramón Madariaga.

Según pudo reconstruir este medio en base al parte emitido por la policía y al relato de los vecinos, en la madrugada del pasado sábado se llevó a cabo una fiesta clandestina en el corazón del barrio San Lorenzo de Posadas. Un conflicto de vieja data, desencadenó el ataque por parte de al menos tres hombres, contra el joven de 20 años.

“Estábamos compartiendo una cervecita al lado de su casa con todos los vagos y ahí saltó la nota de que había una joda. Bajamos y había gurisada de todos lados. Llegamos y empezamos a compartir en la parte de afuera, todo bien, después nos dejaron entrar. Adentro parece que había pintado quilombo”, comenzó contando Miguel Ángel Billerbeck, íntimo amigo de Abel.

“Mi chica me dice que quería ir al baño y vinimos hasta mi casa, cuando bajamos se estaban agarrando con todo: botellas, machetes, cuchillos. Cuando llegué, Abel ya no estaba. Subí para su casa porque había muchos patrulleros y lo veo a él tirado, tenía un par de cortes y el papá le tiraba azúcar”.

La desesperación de los vecinos por el estado del joven era tal que entre todos buscaron asistirlo, mientras esperaban la llegada de la ambulancia, que tardó entre 15 y 20 minutos. “Antes de eso Abel no estaba re loco, los pibes que se mandaron la cagada tampoco estaban re locos porque si no, no le iban a dejar entrar a la fiesta, porque cobraban una moneda”.

Entre las 3:30 horas y las 4, se desató el conflicto. “Adentro se empezaron a descontrolar, fue todo un show porque al supuesto `culpable´ le explotaron un botellazo en la cabeza. Había gente de mi barrio (San Lorenzo), de A4, San Jorge, A3 -2, de todos lados, si o si iba a pintar quilombo y eso se sabe siempre cuando hacen una joda”.

Aparentemente, la patota sería del barrio A4, todos ellos ya estarían identificados. “Se dice que los vagos son de allá porque corrieron para el lado de la ruta. Abel tenía mala onda desde hace mucho tiempo con los de la A4, puede ser que él haya aprovechado ese momento para sacarse la mala onda”.

Miguel Ángel mencionó que inclusive, compartieron unas cervezas con los presuntos atacantes. “Nosotros estábamos tomando bien y llegan los pibes con los que pintó mala onda después y nos saludaron a nosotros, compartimos un par de latitas, estábamos hablando re bien. Cuando yo subo y bajo en 7 minutos, corrían botellazos y piedrazos, de todo un poco”.

Históricamente, entre los mencionados barrios hay una pica latente. “Cuando se juntan estos barrios es sinónimo de conflicto, las veces que vienen, no importa donde sea. Es obvio que va a pasar algo, después de las jodas quieren pelear, es todo un viaje”.

Sobre Abel, su amigo mencionó que se criaron juntos en el barrio y siempre compartían alguna que otra cosa, no lo describió como un “pibe pesado” pero sí que le gusta marcar territorio. “No digo que sea una persona pesada, es un pibe jovencito, todavía está experimentando su viaje. Le gusta escuchar música fuerte, andar por el barrio tomando una cerveza y fumando un fasito y ahí la gente ya te discrimina”.

Tal vez te puede interesar leer: “Ahora no estoy luchando por un futuro, sino por despertar otro día”, reflexionó un joven que denunció haber sido atropellado por un móvil de Gendarmería en Pozo Azul

En cuanto al ataque dijo que “Lo que le hicieron a él está muy fuera de lugar, le agarraron por la espalda. Podían cagarle a trompadas nomás, porque los culpables son mucho más grandes que él, casi el doble de su edad. Era para darle una buena laceada nomas”.

Según el parte médico, el joven recibió cuatro heridas cortantes en la región dorsal del cuerpo. “La herida más profunda que tiene Abel le hicieron con el culo de una botella. Le perforaron un pulmón y sangró mucho. La policía cuando llegó me dijo que le ponga una especie de tapón para que pare el sangrado”.

La víctima logró a decirle unas palabras a su amigo. “Abel me dijo ´Pola yo sé quiénes fueron´, pero se desmayaba, no le entendí muy bien, pero ya sabemos quiénes son. Él me dijo que eran tres, pero los nombres no puedo decir”.

Por último comentó que “Yo cuando subí para mi casa pintó el bardo, no sé si Abel tiró una botella o hizo algo, cuando baje ya había pasado todo. Cuando salimos de su casa él estaba bien, no estaba tomado ni nada, es raro, me sorprendió todo lo que pasó porque el culpable le estrechó la mano a él y compartió unas cervezas con nosotros”.

Caso Báez Sosa: el emotivo mensaje de la mamá de Fernando a una semana del veredictohttps://t.co/M50h9mfVeG — misionesonline.net (@misionesonline) February 13, 2023