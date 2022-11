Cuenta regresiva: ¿Cuántos misioneros viajarán a ver el Mundial de Qatar?

Se viene el mundial de Qatar y algunos afortunados misioneros ya tienen listo el equipaje para ver a la Selección Argentina en tierra árabes. A pesar de los costos, según una empresa de viajes local, hay 30 misioneros que irán hasta el país asiático.

Carolina Mazza es gerente de una agencia de viajes local y dialogó con Misiones Online y contó detalles sobre los misioneros viajarán a ver el Mundial de Qatar 2022.

«La locura de Qatar comenzó cuando Argentina ganó la Copa América, ahí fue cuando dieron por sentado que argentina iba a ir al Mundial. A partir de ahí comenzamos a vender paquetes que ya estaban disponibles», comenzó diciendo la empresaria.

Debido a las distancias y costo, el número de personas que irá será un poco más reducido de lo normal pero sin dudas que habrá misioneros en Qatar. «De nuestra agencia van 30 pasajeros, no se cuanto irán de Misiones, pero de aquí salen 30 personas», confirmó Mazza.

Asimismo, la gerente sostuvo que se trata de un mundial muy atípico en muchos sentidos. Además remarcó la diferencia entre las culturas, otra de las grandes diferencias que existirán: «Va a ser atípico también por una forma de ser de ellos, los árabes tienen una cultura distinta y una forma de ser diferentes a la nuestra. Por ser ese mundo también el mundial es un poco más caro que los anteriores, pero creo que va a ser una fiesta maravillosa».

En tanto, además del ingreso a los partidos de la Selección Argentina, el paquete también incluye excursiones por diferentes puntos del país qatarí: «Todo lo que son en los Emiratos, si bien Qatar no pertenece a los Emiratos, son de los mas ricos del mundo, son ciudades deslumbrantes las que van a conocer, son increíbles, monumentales, cosas que no se han visto en otros lados. Realmente va a ser algo muy especial», añadió Mazza.

Por otro lado, resaltó una cuestión muy importante para los indecisos que quieran sumarse a ultima hora, les resultará muy difícil realmente: «No tenemos más lugar, no se si en otro lado, pero realmente creo que ya no, porque Qatar tiene también un proceso muy complejo para el ingreso, no es que uno va simplemente con un pasaporte. Hay que bajar una aplicación, el gobierno da la autorización final para que ese pasajero entre y eso lleva un cierto tiempo de proceso, y yo creo que no hay tiempo, tarda un tiempo estimado de 15 días desde que inicia el tramite».

Asimismo, explicó que los que ya tienen su lugar, tuvieron que pasar por una serie de trámites como por ejemplo: «Tienen que ir con las vacunas aprobadas por Qatar que no son todas, que dependen del laboratorio, y tienen cierto tiempo de vigencia también. Tienen que llevar una autorización que se hace a través de una app que se baja en el teléfono donde se chequea que tengas entrada, alojamiento, cuando entras y cuando salís, y se necesita la aprobación del gobierno, no es un proceso tan simple», expuso Mazza.

¿Cuánto les salió el viaje a los misioneros que viajarán a ver el Mundial de Qatar?

Según pudo confirmar la gerente de la empresa y como bien sabemos, los viajes tienen costos en dólares y muy elevados por sobre la media. Sin embargo Caronlina Mazza afirmó que los primeros pasajeros que comenzaron a pagar hace un tiempo largo, «Pagaron solamente la parte de hotel, entradas y excursiones que hay incluidas, pagaron 12mil dólares y aparte el áereo», contó

También, hubo otros que decidieron pagar más sobre la hora y estos «pagaron cerca de 18 mil dólares, el mismo paquete», sentenció Mazza.

«Fue aumentando, pero aclaro que los que viajan desde esta empresa tienen entradas categoría 1 para los partidos, las más altas, con «hospitality» con la posibilidad de entrar antes a los estadios y tener comida también», explicó.

Dólar Qatar

«En primer lugar casi todos contrataron antes del dólar Qatar, por lo que no les afectó. Sin embargo eso es algo que se implementó no solamente para Qatar sino que consiste en un nuevo impuesto. Es un dólar que se vino a quedar no solamente para el mundial», contó la empresaria.

Esto también repercute a la hora de comprar pasajes para otros destinos internacionales teniendo en cuenta las modalidades de pago y así lo confirmó la misma.

«Si, con tarjeta de crédito no se puede hacer en cuotas, se puede hacer en un solo pago con la tarjeta de crédito. Acá en Mazza tuvimos siempre nuestra propia financiación. Cuando se hace la reserva con tiempo me van pagando mes a mes, reservo, emito todo, y me van pagando así. Se hace así con cualquier viaje, incluso también para Disney», agregó.