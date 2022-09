El próximo 31 de octubre la capital provincial será sede de un evento que convocará a especialistas argentinos, de Brasil, Paraguay y Uruguay, en donde se abordarán las tendencias en torno a las intervenciones estéticas. En esta nota la Dra. Alejandra Insaurralde nos brinda detalles.

Durante el último tiempo, la región del NEA ha manifestado una fuerte demanda de tratamientos e intervenciones estéticas, aseguró la Dra. Alejandra Insaurralde, principalmente en lo que tiene que ver con el rejuvenecimiento facial.

Ante ello, es fundamental que los profesionales accedan a una permanente actualización, y más teniendo en cuenta que todos los días aparecen insumos y técnicas de aplicación que revolucionan el mundo de la estética y la belleza.

Es por ello que la especialista convocó a un referente a nivel nacional, quien brindará una conferencia para otros colegas del campo de la medicina y la odontología, con el objetivo de compartir las tendencias a nivel internacional, se trata del Dr. Fernando Felice:

“Este 31 de octubre vamos a tener el honor de contar con la visita del Dr. Felice en la provincia de Misiones. Se tratará de una conferencia en la que se abordarán las últimas técnicas de relleno y se hablará sobre el uso de bioestimuladores sintéticos, que son sustancias que van apareciendo y que nosotros podemos utilizarlas como herramientas para lograr un cambio que sea natural”, explicó la Dra. Alejandra Insaurralde, especialista en medicina estética, medicina preventiva y longevidad sana.

Y a ello agregó:

“El Dr. Felice, además de ser un excelente académico, profesional y científico, es una excelente persona, y tiene esta capacidad de transmitir el conocimiento de manera clara y muy certera. Dialogando con él, le comenté que en el NEA existe una gran demanda de tratamientos estéticos; y entonces le dije… ¿Por qué no llevamos este modelo de evento que fue un éxito rotundo en otros lugares? (…) Esto me parece a mí que le va a dar a la provincia y al NEA las herramientas para incursionar en estas prácticas médicas y estéticas con un fundamento científico”.

Es así que el evento tendrá lugar en el Salón Eva Perón, del Centro del Conocimiento de la ciudad de Posadas, y estará dividido en etapas teóricas y prácticas. Además, se contará con la disertación de un coach empresarial, se servirá un exquisito catering y se realizará el montaje de stands de reconocidos laboratorios, los cuales pondrán a disposición de los especialistas insumos de estética de primera línea.

Este DEMO LIVE del NEA, “De la Anatomía a los inyectables”, significa una gran oportunidad para los especialistas del sector, quienes se podrán actualizar sobre las novedades y tendencias de mundo de la estética de la mano de un reconocido profesional como lo es el Dr. Felice.

Acerca del Dr. Fernando Felice

El Dr. Fernando Felice es un especialista reconocido a nivel nacional e internacional, con una amplia trayectoria. Actualmente es Director Médico del Centro Dr. FELICE; Especialista Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva; Especialista en Flebología y Linfología; Especialista en Cirugía General; Ex-Staff Médico, División Cirugía Plástica – Hospital de Clínicas-U.B.A; Docente Ad. de Universidad de Buenos Aires (U.B.A.); Jefe TP Anatomía Humana-Facultad de Medicina-U.B.A.; Miembro de Asociación Médica Argentina (A.M.A.); Miembro Titular de la Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires (SCPBA); Miembro de International Society for Aesthetic and Plastic Surgery (ISAPS); Miembro de American Society of Plastic Surgeons (ASPS); Miembro de World Society Interdisciplinary Anti-Aging Medicine (WOSIAM); Consultor de Allergan Facial Aesthetics y Director Curso Internacional «Cadaver Fresh» aplicado a Toxinas y Rellenos (U.B.A.).

¿Te interesa participar de este evento internacional el próximo 31 de octubre del 2022?

Podes inscribirte comunicándote con la Dra. Alejandra Insaurralde a través de los siguientes medios:

WhatsApp: +54 9 11 6849-2765

Facebook: /Dra.InsaurraldeAlejandra

Instagram: /alejandrasinsaurralde