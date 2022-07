Las Leonas – Inglaterra, en los cuartos de final del Mundial de hockey: día, horario, TV

El seleccionado argentino, invicto y con puntaje ideal, se enfrentará este miércoles con Inglaterra en los cuartos de final del XV Mundial femenino de hockey sobre césped. El partido se disputará en el Estadio Olímpico de Terrasa, España, desde las 14:00 (hora argentina), con transmisión de ESPN y la plataforma Star+.

El equipo dirigido por Fernando Ferrara asumirá su cuarto compromiso en la competencia, luego de ganar el Grupo C con tres victorias encadenadas: Corea del Sur (4-0), España (4-1) y Canadá (7-1).

En esa instancia, Las Leonas ratificaron la inmejorable actualidad que construyeron de la mano del sucesor de Carlos «Chapa» Retegui con la conquista de la Copa Panamericana en enero y la posterior consagración sin derrotas en la FIH Pro League.

Argentina, campeón mundial 2002 y 2010, es uno de los cuatro invictos de la Copa del Mundo junto al bicampeón defensor Países Bajos, Nueva Zelanda y Australia, ganadores de las zonas A, B y D, respectivamente.

Inglaterra, bronce olímpico en Tokio 2020, finalizó segundo en el Grupo B y avanzó a cuartos tras golear a Corea del Sur (5-0) en el repechaje de octavos. En su plantel, permanecen cinco jugadoras que ganaron la medalla de oro en los Juegos Río de Janeiro 2016.

Las Leonas derrotaron a Inglaterra (5-2) las dos veces que jugaron este año por la FIH Pro League, en febrero, en las instalaciones del Cenard.

Los cuartos de final comenzaron este martes con la victoria 1 a 0 de Alemania –eventual próximo rival de Las Leonas si éstas ganan– sobre Nueva Zelanda y el triunfo 2 a 1 de Países Bajos sobre Bélgica, ambos encuentros disputados en el Wagener Hockey Stadium de la localidad neerlandesa de Amstelveen.

La arenga de Aicega

La excapitana e histórica referente de Las Leonas Magdalena Aicega aseguró que la Argentina asumirá ante Inglaterra «el partido más importante del Mundial». «Para jugar una semifinal o la final, primero hay que ganar partidos como el de mañana, por eso creo que es el más importante. Las chicas tienen todo para ganar, son mejores que Inglaterra, pero deben demostrarlo dentro de la cancha», aseguró en diálogo con la agencia Télam.

«El partido más importante es el de cuartos de final. Las Leonas no pudieron llegar a semis en el Mundial pasado. Ahora hay que mostrar otra mentalidad porque en los partidos de zona, si te llega a ir mal, sabés que tenés revancha. Acá no. Hay que preparar la cabeza para el mata-mata. Leí una nota a Fernando Ferrara (DT), en la que decía que estaban practicando «shoot-outs» (sistema de definición en caso de empate) y me parece perfecto. Ya tuvieron que pasar por eso en la Pro League y está buenísimo que lo hayan experimentado», apuntó la exdefensora, miembro del seleccionado mayor entre 1994 y 2008. Aicega notó a Las Leonas «muy unidas» en busca de su objetivo, aunque pidió cautela para «no llenarlas de presión» por la buena campaña realizada este año.

«Ahora hay que mostrar otra mentalidad, hay que preparar la cabeza para el mata-mata. Los partidos de las instancias finales por lo general son más cerrados y se definen por detalles. Argentina creció mucho en el córner corto y es fundamental. Como tiradora, Agustina Gorzelany está en un nivel superlativo», apuntó Aicega, quien disputó con Las Leonas cuatro Mundiales y fue campeona en Perth 2002; además ganó tres medallas olímpicas (plata en Sydney 2000, bronce en Atenas 2004 y Beijing 2008) y dos Champions Trophy.

Fuente: Página 12