El video que la denunciante de Sebastián Villa incorporará a la causa donde se investiga al futbolista por abuso sexual

Continúa la investigación al jugador de Boca por abuso sexual y agresión. La nueva evidencia se trata de una filmación realizada en secreto por Tamara Doldán en un restaurante de Puerto Madero. “Tenemos un pacto”, se escucha.

Un video grabado en forma de cámara oculta por Tamara Doldán, la mujer que denunció al futbolista Sebastián Villa por abuso sexual por acceso carnal, será incorporado al expediente en las próximas horas.

Según el entorno de la víctima, ese video se filmó a escondidas del futbolista el 28 de mayo del 2021 al mediodía en el restaurante La Parolaccia de Puerto Madero. Allí, en base a lo que consta en la causa, Villa y Tamara se sentaron cara a cara. Apenas habían pasado 48 horas de aquella noche que motivó la denuncia de violación contra el delantero de Boca. Y se encontraron para hablar de lo sucedido.

Esa reunión, de la que ahora la víctima suma un video filmado en secreto y donde no se ve a Villa nítidamente, quedó acreditada en el expediente. Tanto el delantero como la mujer confirmaron que existió esa cita, aunque las versiones sobre lo qué pasó son diferentes.

“Tenemos un pacto”, se escucha al principio de la filmación e, inmediatamente, se ve cómo se dan las manos dos personas que están enfrentadas en esa mesa de un restorante.

En el material fílmico, que consta de 58 segundos, se ve primero la mesa y, luego, el techo. En el ambiente hay música funcional y el clásico sonido de los cubiertos chocando con los platos. En ese contexto, se escucha una voz con acento caribeño, que sería la de Villa: “Supuestamente hicimos, cerramos un trato, ¿no?”.

– TD: “Sí, sí”

– SV: “Usted es una mujer de palabra, yo soy un hombre de palabra. Cerramos el trato… Ya no vamos a tener que hablar más de esas cosas. ¿Es así o no es así? Los tratos…”.

Luego, él hace un comentario sobre el café, y le dice a ella que es que “sonriéndose es bonita”.

¿De qué trato hablaba Villa? Hay que recordar que, en su versión en la Justicia, contó sobre ese mediodía: “Yo salgo de concentración y la recojo a ella en San Telmo. Ella me comentaba que no tenía trabajo. Me vuelve a nombrar que necesitaba mudarse y me pide si la puedo ayudar. Me pide si mi representante la puede ayudar y le digo que no, porque ellos representan jugadores. Después de eso, ella me mostró una foto de una nalga morada y me dice que ella puede decir que había sido yo, y que con eso me arruinaba la carrera”.

Doldán también dio su versión de aquella reunión. Lo hizo, bajo juramento, cuando rarifico su denuncia frente a la fiscal Vanesa González: “Se hacía el simpático todo el tiempo. Cuando llegó el momento de hablar del tema, de por qué me hizo eso, me ofreció plata. Me pregunta: ‘¿Cuánta plata quiere?’. Me dolió tanto esa palabra. Me dice: ‘Mil dólares, dos mil dólares, cinco mil dólares. Yo soluciono las cosas así’”.

Este material es el segundo que incorpora Roberto Castillo, el abogado de la víctima, a la causa. El primero, adelantado por este medio, fueron 4 audios de uno de los asistentes del futbolista. En ellos el hombre, llamado Félix Benítez, intentaba convencer a una amiga de Doldán para que desista de hacer la denuncia.

“Sebastián está buscando una solución. Si ella quiere que se le borren milagrosamente los moretones en tres días, vamos al mejor dermatólogo y que le pongan la mejor crema”, se lo escucha decir al tal Félix.

Es una incógnita si existe más material que pueda adjuntarse al expediente, como audios o más videos. Lo cierto es que, mientras estas pruebas se adjuntan a la causa, la investigación de la fiscalía sigue. La semana pasada se tomaron varios testimonios. En su mayoría, fueron de chicas que estuvieron la noche que derivó en la denuncia haciendo las veces de “presencia”.

De uno de esos testimonios, surgió que el futbolista habría intentado abusar de otra joven aquella misma noche del 26 de mayo del 2021. “Me rompió la bombacha”, dijo en sede fiscal. Aunque, luego la joven decidió no instar la acción penal. Ahora, se sumaría este video al expediente. Resta saber si las fiscales lo aceptarán y lo tomarán oficialmente como prueba.