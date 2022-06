En ocho años, cayó el nivel de repitencia en Misiones en primaria y secundaria

Los datos surgen del informe "¿Todos pasan? La promoción de grado/año en Argentina", del Observatorio de Argentinos por la Educación. Los indicadores de paso de curso muestran una mejora sostenida desde antes de la pandemia.

Entre 2011 y 2019 aumentó la cantidad de alumnos y alumnas que promocionan el año. Es así que, a nivel nacional, el porcentaje de estudiantes que no pasan de año en secundaria cayó 4,7 puntos entre el periodo mencionado, mientras que en primaria la caída fue de 1,4 puntos porcentuales. Misiones no es la excepción ya que registra un marcado descenso en ambos niveles educativos.

Los datos surgen del informe “¿Todos pasan? La promoción de grado/año en Argentina” del Observatorio de Argentinos por la Educación, con autoría de Flavio Buccino (docente y especialista en gestión educativa), Gabriela Catri y Martín Nistal (Observatorio). El documento mide la evolución de la promoción escolar desde 2011 a partir de la información de los Relevamientos Anuales publicados por el Ministerio de Educación de la Nación.

En el contexto de pandemia y tras prolongados periodos sin clases presenciales, distintas jurisdicciones decidieron revisar sus requisitos para la promoción escolar, como por ejemplo Formosa, Santa Fe o Santa Cruz. «Estas decisiones administrativas y pedagógicas han puesto una vez más de relieve la discusión acerca de la conveniencia o no de la repitencia como estrategia pedagógica para compensar aprendizajes de los alumnos sumado al supuesto peligro de que la repitencia estimule el abandono escolar», explicaron en el documento.

Sin embargo, revelaron que «la tendencia a una suba en los niveles de promoción de grado o año en Argentina es anterior a la pandemia, y ya en 2019 se consolidaba en casi la totalidad de las jurisdicciones del país».

Aprendizajes básicos

Los alumnos «no promovidos» son aquellos que no cumplen con los requisitos de acreditación de los aprendizajes correspondientes a un grado y, por lo tanto, no pueden cursar el año inmediato superior. La determinación corresponde centralmente a los docentes teniendo en cuenta de que en nuestro país existen contenidos básicos mínimos para cada grado.

«Sin embargo, no se han implementado mecanismos de información para verificar su aplicación en las escuelas. En la práctica, la decisión de promocionar obedece en gran medida a los criterios establecidos particularmente por los educadores. De modo que la relación entre aprendizajes y no promoción no es lineal», aclararon.

Provincia por provincia

La tasa de no promoción para el nivel secundario pasó del 18,4% en 2011 al 13,7% en 2019: cayó 4,7 puntos porcentuales. La provincia que más aumentó sus niveles de promoción en secundaria fue Chubut, la cual cayó 11,3 puntos porcentuales. En 2019, las provincias donde el porcentaje de estudiantes que pasaron de año es mayor fueron Santa Cruz (3,4%), San Luis (9,5%) y La Rioja (10,1%). Las provincias con mayores tasas de no promoción fueron Jujuy (19,7%), Salta (18,7%), Chaco y Neuquén (18,2%).

En primaria, la tasa de no promoción a nivel nacional cayó de 3,1% a 1,7% en el mismo período (-1,4 puntos porcentuales). Santiago del Estero fue la jurisdicción que más aumentó sus niveles de promoción, donde desde 2011 a 2019 cayó 6,6 puntos porcentuales. En 2019, las provincias donde el porcentaje de estudiantes que pasaron de año es mayor fueron Neuquén (0,3%), Jujuy y Chubut (0,2%). Las provincias con mayores tasas de no promoción fueron Corrientes (5,3%), Santiago del Estero (3,5%) y San Juan (2,9%).

Los datos en Misiones no escapan del porcentaje nacional. En 2011, los y las estudiantes que no pasaban de grado en Misiones representaban el 7,4% y en 2019 bajó a 2, 7%, La diferencia en secundaria se acorta; mientras que en 2011 repetía el 20,9%, en 2019 el 14,8%.

Estatales y privadas

El informe también hace hincapié en la comparación de los niveles de no promoción entre escuelas estatales y privadas. «Se observa que los estudiantes ‘pasan más’ en las privadas», destacaron y afirmaron: «En 2019 no promocionó el 6,9% de los estudiantes en las secundarias privadas, mientras que la cifra es 17,7% para los estudiantes de las secundarias estatales (2,5 veces más). En primaria también es mayor la tasa de no promoción en las escuelas estatales (2,1%) que en las privadas (0,4%)».

