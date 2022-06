3 Miradas | “Beck Energie”, una empresa que apuesta por el cuidado del medioambiente desde la mirada de profesionales

En el programa 3 Miradas, la diseñadora industrial y propietaria de “Beck Energie”, Claudia Beck, especificó la labor de la empresa, su origen y destacó los beneficios de utilizar energía renovable.

La empresaria Claudia Beck, encargada de comunicación y marketing, fundamentó que su tarea es “unir la parte blanda, creativa y sensible; con la parte dura, de tecnología, innovación y procesos de fabricación de las cosas. Mediante esa fusión me ocupo de darle la comunicación adecuada para que todo se pueda entender, interpretar y saber cómo llegar al público”, precisó.

Luego de vivir alrededor de 1 año en Australia, Beck manifestó que esa experiencia le aportó en muchos sentidos “porque es un aprendizaje constante, con desafíos y errores, frente a otro tipo de cultura y hábitos distintos a los que estamos acostumbrados”.

En este sentido, comentó que la forma de trabajo que visualizó en Australia la inspiró para traer ideas acá: “Creo que además de conocer otros lugares, si volví a Argentina es porque la sigo eligiendo”.

Quien también se destacó como docente de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), comentó la iniciativa de “Beck Energie”: “La idea principal fue de mi papá Carlos, que es ingeniero y que incorporó nuevas fuentes de energía; quisimos sacar provecho entre los 2 y un socio ingeniero más, a partir de ellos nos dedicamos a brindar soluciones y asesoramientos para desarrollo de proyectos de energía renovable, particularmente en la solar”.

Asimismo remarcó que los productos de energía solar son importados, aunque sí hay empresas locales que fabrican termotanques solares. “Se trata básicamente de calentar el agua con la energía solar, esto es algo que sí se fabrica en el país, lo demás se consigue afuera”, explicó.

“Incorporando la energía sola, no tenés que preocuparte por pagar la boleta cada mes, además preservamos energía proveniente de sistemas tradicionales y los paneles solares tienen una duración de aproximadamente 30 años”, según afirmó.

En tal sentido exaltó que lo principal es el cuidado del medioambiente, “esta profesión y conocimiento sentía que no me atribuía la satisfacción natural y emocional, pero tratándose del cuidado del medioambiente me parece lo más lindo”.