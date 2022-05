Las condiciones climáticas del último del fin de semana en la provincia, provocaron anegaciones en distintas localidades, caída de granizos, y desborde de arroyos. En El Soberbio se prevé la evacuación de familias ribereñas por la crecida del río Uruguay.

El subsecretario de protección civil de Misiones Atilio De León, hizo referencia a las condiciones climáticas adversas que afectaron a la provincia durante el último fin de semana y a previsión de la evacuación de familias ribereñas, “se están previendo las primeras evacuaciones de los vecinos que están más linderos al río Uruguay con riesgo. Se prevé una creciente similar o con mayor intensidad inclusive que la anterior, en El Soberbio y toda la zona aledaña”.

Y agregó que, “en El Soberbio se está monitoreando el crecimiento del río, estamos cerca de 12 metros de altura. Son las mismas familias que ya debieron ser evacuadas, y cada vez que tengamos estas situaciones debemos trabajar en la protección de estas personas”.

El funcionario se refirió a las condiciones climáticas que afectaron distintos puntos de la provincia, que provocaron anegamiento, desborde de arroyos y granizo, “todavía se mantiene cortado el arroyo Pindayti en la ruta 2”.

También hizo referencia a la imagen que se viralizó durante el fin de semana, sobre el auto, “que había quedado atrapado en un puente sobre el arroyo Piray. Ya fue retirado el vehículo, lo hizo la gente de Protección Civil de Eldorado junto con obras públicas, ya está bajando el caudal”.

Con respecto a los granizos que cayeron en algunos puntos, De León afirmó que, “hubo algunas casas que tuvieron inconvenientes en el techo con chapa de cartón y algunos problemas de cultivos en la zona de El Soberbio, en la colonia. Eso es normal, porque en esta localidad fue mucha la caída de granizos, pero no tanto en tamaño. También tuvimos un poco en la zona sur, de Garupá Posadas, la zona Oeste de Posadas, y no llegaron a afectar gran cantidad de casas”.

El funcionario también señaló que, “en ninguna de las situaciones hubo personas lesionadas”.

Con respecto al vehículo que quedó atrapado por las aguas del arroyo Piray dijo, “no hay que menoscabar la corriente que puede tener el agua, el torrente, el peso del vehículo y no son condiciones seguras bajo ningún punto de vista. Inclusive, puede estar el puente roto o con agujeros y la gente se larga a traspasar sin tener visibilidad, sin tener seguridad”.

Y agregó que, “eso es algo que no hay que hacerlo. Si tenemos apuro debemos buscar otra alternativa para traspasarlo, pero no hacer esta locura, porque puede terminar en una desgracia”. En referencia al tipo de puente, De León dijo que se trataba, de “un puente pasarela, son bajitos, porque cuando el agua viene con intensidad les pasa por arriba y los troncos no se trancan y rompen, esas es la característica. Una vez que paso el agua por arriba del puente, es impensable hacer lo que hizo esta persona con el vehículo, porque puede terminar en una cuestión de daño de vida o daños materiales”.