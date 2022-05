Análisis | La hipocresía y la mentira radical

En la sesión de este jueves el diputado provincial “Pepe” Pianesi pidió que se trate una modificación, a tono con lo que se discute a nivel nacional, del sistema electoral de Misiones. La propuesta colisiona con lo sucedido recientemente en las elecciones internas de la UCR en la provincia.

El legislador Ariel “Pepe” Pianesi pidió este jueves, en la primera sesión ordinaria de la Cámara de Representantes, un tratamiento preferencial para una reforma electoral en la provincia. En síntesis, el diputado radical propone eliminar la Ley de Lemas, instituir elecciones primarias e incorporar como instrumento de votación a la Boleta Única de Papel (BUP) en lugar de la tradicional boleta partidaria.

Con respecto a la Ley de Lemas, la intencionalidad de Pianesi proviene de una cuestión estratégica: la imposibilidad de su espacio político de tener sublemas en los 77 municipios. Dicha herramienta evita la proscripción y permite a los distintos partidos políticos tener representación sin importar su tamaño.

La pluralidad de expresiones políticas está garantizada en Misiones y en las sucesivas elecciones han accedido a cargos ejecutivos y legislativos representantes de diferentes fuerzas políticas provinciales.

Como reza el viejo adagio “si no está roto, no lo arregles”, la intención de modificar un régimen electoral que ha funcionado correctamente desde el retorno democrático pareciera que incurre en querer cambiar costumbres electorales, en lugar del argumento que sostienen quienes promueven el cambio de generar mayor transparencia, evitar el clientelismo, hasta disparates como suprimir fraudes varios -cuando no se registra hasta la fecha ninguna alteración comprobada de la voluntad ciudadana-.

Pianesi pone como primera preocupación del misionero el reemplazo de la boleta partidaria por una boleta confusa de un metro de largo que ha propulsado índices históricos de voto blanco y nulo en las jurisdicciones donde se la utiliza: Córdoba y Santa Fe.

No solo pareciera que para uno de los referentes radicales de Misiones no existe ningún otro tema más importante para el pueblo que la discusión sobre un modelo que funciona bien, sino que las recientes elecciones internas en la provincia de su espacio se realizaron con el modelo tradicional, de una boleta por lista.

“Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago”, podría bien ser el lema de la UCR. Además, fue una elección de bajísima participación, con miles de boletas innecesarias, gasto exorbitante en publicidad para una elección interna, despliegue en múltiples escuelas. Justo todo lo que critican en el plano nacional.

En suma, la postura del diputado Pianesi es mayoritaria en el seno de la UCR Misiones. Es preocupante y llamativo ver a autoridades de un centenario partido tan alejados de la realidad cotidiana de sus comprovincianos, que valoran y eligen a sus representantes mediante un sistema que no causó ninguno de los males que ellos citan para modificarlo.

