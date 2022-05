El gobernador no optó por un resumen inventarial de logros, sino que enumeró ejes fundamentales para lo que viene. La ventana jubilatoria, los fondos para mitigar el impacto de incendios y sequías y las demandas históricas de la provincia a la Nación, lo más destacado en una jornada que marcó el regreso de la movilización.

Por primera vez desde que asumió como gobernador de la provincia de Misiones, Oscar Herrera Ahuad pronunció el discurso de apertura de las sesiones ordinarias de la Cámara de Representantes, con toda la liturgia conocida en tiempos de pre pandemia.

Mientras en los alrededores del Palacio Legislativo se multiplicaron las agrupaciones políticas para seguir el mensaje desde la plaza seca, y con dos pantallas gigantes de soporte, dentro del recinto, con extrema puntualidad, la sesión comenzó a las 9 de la mañana, con Rovira abriendo la sesión y recibiendo a los miembros del Poder Ejecutivo: Oscar Herrera Ahuad y Carlos Arce.

Sin prolegómenos, el mensaje de Herrera Ahuad fue directo y contundente, sin ocultar las cuentas pendientes para atender el desempleo, la marginalidad, la pobreza y endureció el pedido a todos los funcionarios, “que ya saben que tienen la obligación de trabajar para la gente”. Con el mismo ímpetu, relanzó los pedidos para que la Nación atienda las demandas históricas con la provincia, con una fuerte impronta a la inclusión energética y gasífera.

Misiones, la distinguida en su gestión en pandemia

Tal como lo anticipó a Misiones Online el viernes último, el jefe del Poder Ejecutivo no se dedicó a hacer un resumen inventarial de todo lo actuado, sino que eligió los hitos más importantes de su gestión, que estuvo atravesada por la pandemia. Fue en la cuestión sanitaria donde brindó datos que ponen a la provincia a la vanguardia en servicios de salud.

“Durante el desarrollo de la pandemia, la afectación poblacional en cantidad de contagios fue de solamente el 6,52 % en el territorio provincial, mientras que en todo el país el promedio ascendió al 19,63 %. Tuvimos el índice de contagios por COVID más bajo de la Argentina, un indicador de la acertada estrategia y calidad de nuestro sistema de salud. En mortalidad específica, Misiones tuvo una incidencia del 0,72%, también la mortalidad por COVID más baja del país, mientras que la mortalidad nacional llegó al 2,78%. En cuanto al índice de letalidad, fue del 1,1%, cuando a nivel 23 nacional llegó a 2,78%. Durante toda la pandemia, la ocupación de camas críticas de terapia intensiva en el sistema de salud de Misiones nunca superó el 50%”, resumió el gobernador.

En ese marco, el gobernadora adelantó la construcción del nuevo Hospital de Puerto Rico”. Y para el segundo semestre de este año se concluirá con la construcción del Primer Centro Modelo en el NEA de Atención Integral de las Adicciones.

El impacto de la sequía y los incendios

El otro eje clave fue la mirada específica a recuperar los daños provocados por la sequía y los incendios. “Cuando llegó el fuego estábamos preparados”, aseguró, sin olvidar que “también fuimos solidarios ayudando a Corrientes con logística y profesionales para afrontar la catástrofe que sufrieron”.

Herrera Ahuad adelantó que se asignarán “250 millones de pesos no reintegrables para mitigar y acompañar el impacto de las sequía e incendios sobre las distintas chacras. 200 millones de pesos para líneas no bancarizadas. Anunciaremos la ejecución de un fondeo de 2700 millones de pesos para créditos con tasa subsidiada destinada a la recuperación de la capacidad productiva para productores primarios e industriales y, en resumen, ponemos a disposición de los productores, un total de 4700 millones de pesos entre créditos y aportes no reembolsables”.

Inclusión energética y gasífera ya para Misiones

El momento donde Herrera Ahuad más elevó la voz en el recinto, fue cuando le pidió al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Rovira, “a que me permita hacer mías sus propias palabras”. Fue para reiterar que “en ocasión de la entrega que hicimos al Presidente de la Nación del proyecto de Ley para la llegada del gasoducto a Misiones: Inclusión energética y gasífera para Misiones”, la frase que provocó la gran ovación de los que estaban dentro del recinto, pero sobre todo, de la multitude de militantes que invadieron Villa Sarita y alrededores.

Pero la provincial va por más, “urgente solución a las asimetrías de la Nación con nuestra provincia; Zona Aduanera Comercial Especial, compensación energética y actualización de la Coparticipación Federal de Impuestos, que devuelva el esfuerzo económico y ambiental a los misioneros. Vamos a seguir exigiendo el justo reconocimiento de nuestros derechos, porque nunca negociaremos los intereses de nuestra gente”, aseveró Herrera Ahuad.

“No vamos a renunciar en este justo reclamo y vamos a seguir dando esa pelea en cada ámbito. Tenemos que lograr que se respeten nuestras legítimas demandas”, remarcó el gobernador.

Los cinco puntos centrales de los ejes de gobierno

El mandatario resumió el programa de gobierno en los siguientes puntos:

Un Estado moderno y eficiente, que cuida los recursos públicos para intervenir activamente en la promoción del desarrollo.

Un modelo de crecimiento económico basado en una red de innovación y creatividad público – privada sólida e inteligente, que hace hincapié en la educación disruptiva, se sostiene en la modernización de los sectores productivos tradicionales y abre camino a nuevas actividades de la economía del futuro.

Una estrategia de sustentabilidad ambiental y productiva que compatibiliza crecimiento con preservación, cuidando la integridad de nuestra selva con modelos productivos de bajo impacto en los ecosistemas, que agregan valor en origen y generan desarrollo con equidad territorial.

Un sistema de salud y desarrollo social humanista y solidario, que cuida la vida y la dignidad de las personas, garantizando los derechos de todos en un contexto de respeto y libertad.

Un marco político de avanzada, que discute los grandes temas para construir el sistema institucional que apuesta a la participación de la juventud, a la paridad de géneros y a la expresión de todas las ideas, defendiendo la autonomía y el federalismo.

Los anuncios más importantes del gobernador

Desde el Fondo de Crédito de Misiones, desde donde se han financiado más de 1.600 de los más diversos sectores, por un monto de 800 millones de pesos por medio de diferentes programas se suma el lanzamiento del Programa de Microcrédito Solidario.

Anunció el Programa de Fomento para la Producción y el Empleo Jóven Misionero, destinado a inversiones en industrias vinculadas al conocimiento, a mejores en la oferta turística, a sistemas de riego y producción de compost en producciones agropecuarias, a radicación de empresas en parques industriales, y nuevos emprendimientos fuera de parques industriales, incluyendo beneficios que pueden comprender desde créditos bancarios con tasa subsidiada, bonificación en la tarifa eléctrica y Aportes No Reintegrables a través del Fondo de Crédito de Misiones, IFAI y Agencia de Desarrollo de Misiones (ADEMI).

Reiteró que el Puerto de Posadas estará operativo este año, a partir de la llegada de la grúa para la carga de contenedores en proceso de instalación y conclusión de obras complementarias para el segundo semestre.

Concluirán en este 2022 la mitad de las 10 naves que integrarán la Manzana Pyme, un espacio que albergará a los pequeños emprendedores misioneros, siendo la primera manzana en generar su propia energía con paneles solares. En los próximos meses estarán radicadas nuevas industrias de base tecnológica como la firma norteamericana MACOMA, empresa comprometida a frenar el calentamiento global mediante la reducción de gases del efecto invernadero y a la protección de la salud humana, y la firma Bio Fix, dedicada a la producción de sistemas de implantes dentales número uno del país. Se suman a la empresa Agrosustentable, dedicada a la producción de biofertilizantes y biopesticidas para la agricultura consciente y sustentable; la fábrica de ropa de la Fundación Textil Verde, y Argengas, que comercializa gases industriales y medicinales de alta calidad, con la última tecnología.

Con relación a la conectividad aérea, Misiones contará este año con 85 vuelos semanales. En el mes de junio se iniciarán las obras de renovación total del Aeropuerto de Posadas. En la primera etapa, se avanzará con obras en la pista, balizamiento y torre de control.

Misiones libre de glifosato, fue otro de los aspectos que subrayó Herrera Ahuad. Mencionó que la provincia viene desarrollando un nuevo modelo productivo con fertilizantes y herbicidas orgánicos únicos en el país, creados en localmente. Se está implementando su aplicación en pruebas piloto para su posterior aplicación generalizada.

El gobierno de la provincia dispondrá una inversión superior a los $1.000 millones para la constitución de un Programa de Consorcio de Servicios Rurales enfocado en el cuidado y la mitigación del impacto ambiental del sistema productivo.

En cuanto a electrificación Rural, se financiarán obras para la zona sudeste de la provincia, a través de Aportes No Reembolsables (ANR) por un monto de $400 millones. El tendido de líneas eléctricas se desarrollará en los departamentos de Apóstoles, Candelaria, Capital, Concepción de la Sierra, Leandro N. Alem, Oberá y San Javier. En el mismo sentido, se está avanzando en servicios de Internet para la ruralidad, para concretar el anillo del Departamento 25 de Mayo, siendo la primera experiencia del PROSAP de inversión en conectividad por fibra óptica pública en el país.

La ventana jubilatoria

Sin dudas que el anuncio de un régimen de ventaja jubilatoria y de moratoria previsional, provocó el cerrado aplauso en la sesión. Se ejecutará a través del Instituto de Previsión Social de la provincia, para los trabajadores públicos provinciales y municipales.

En otro orden, por primera vez en la historia, Misiones tendrá un laboratorio que permitirá dar garantías de la calidad de la madera misionera. A finales de este año estará concluido el Centro Tecnológico de la Madera de la ruta 14, en la localidad de Salto Encantado.

Al proceso de transformación de Posadas e Iguazú, Herrera Ahuad adelantó que, en Iguazú, avanzan en 400 cuadras de pavimento, de las que ya ejecutamos la mitad, y la construcción de la Calle Paseo en la Avenida Brasil, que generará un circuito comercial – gastronómico de agregado de valor a la urbanización de la ciudad.

Desarrollo energético

El gobernador repitió que “los diputados Nacionales del Frente Renovador de la Concordia han presentado un proyecto de Ley en la Cámara de Diputados de la Nación, que fue entregado al Presidente de la Nación y las máximas autoridades del área energética de la Argentina, durante el lanzamiento del gasoducto Néstor Kirchner, en el que se solicita un precio diferencial del gas licuado para los misioneros, más allá de la ley que prevé un fondo transitorio a ese fin, hasta tanto llegue el gasoducto a nuestra provincia”.

Asimismo, contó que “se está construyendo el segundo Parque Solar de la provincia, 10 veces más grande que nuestro primer parque, para abastecer a Silicon Misiones. A esto se suman nuevas centrales renovables que agregarán 25 MW de energía limpia al sistema. También en materia energética, se gestionó la Obra de la Línea de 132 kV San Isidro – Alem – Oberá II y la Estación Transformadora de 132 kV L. N. Alem, con llamado a licitación a fines de este mes en curso, de vital importancia para acompañar el crecimiento de la zona centro de la provincia, que beneficiará a más de 190.000 habitantes”.

Discutir la calidad educativa

Finalizada la sesión en la Cámara de Diputados, Carlos Rovira, Oscar Herrera Ahuad, Carlos Arce, Hugo Passalacqua y Leonardo Stelatto, salieron a saludar a los manifestantes.

Selfies, abrazos, apretón de manos y el calor popular para cerrar una jornada muy emotiva, fueron la antesala de un breve contacto con los medios de prensa donde el mandatario se refirió a la cuestión salarial docente.

“En el discurso contamos todos los aumentos otorgados, pero antes de seguir discutiendo de porcentajes, lo que debemos debatir siempre, es cómo mejorar la calidad educativa. Es ese es el debate que debemos dar”.