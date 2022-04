Posadas: Asuntos Guaranies realizó operativo para revincular las familias en sus Comunidades Guaraníes

En el día de hoy la Dirección de Asuntos Guaraníes informó que revinculó a las familias de la comunidad mbya que acampaban en espacios públicos de Posadas. Luego de dialogar con las familias, las mismas retornen a sus comunidades.

En las últimas horas se conoció que familias de la comunidad guaraní volvieron a acampar en espacios públicos de Posadas. Por ello, la Dirección de Asuntos Guaraníes revinculó a las familias apostadas en el microcentro de Posadas luego de dialogar y consensuar la decisión con ellos.

Durante la jornada de hoy la dirección llevo acabo un operativo para revincular a más de 10 familias a sus comunidades de origen.

Para ello, el personal realiza un trabajo que incluye el diálogo con las distintas familias, que incluían también a niños y niñas menores de edad. Luego de escuchar atentamente las problemáticas, se decidió por consenso que estas familias retornen a sus comunidades originarias, que se encuentran en la zona centro de la Provincia.

Cabe recordar que este trabajo es algo habitual desde la Dirección de Asuntos Guaraníes, que la realiza en conjunto con las distintas autoridades.

Uno de los lugares donde se los puede ver comúnmente es en la intersección de la calle Colón con la avenida Mitre. En la noche de ayer y las ultimas horas se los pudo ver allí nuevamente por lo que se elevó un pedido para se los reubique en un lugar con un mejor entorno de seguridad y limpieza.

Los guaraníes suelen ocupar este espacio en las fiestas de fin de año, por lo que se desconoce el motivo del acampe actual que reúne tanto a adultos como niños y niñas.

Uno de los puntos claves para iniciar esta reubicación y revinculación entre las comunidades y las familias tiene que ver con los más pequeños. En reiteradas ocasiones los menores se entremezclan con los vehículos que circulan por las calles lo que genera un preocupación.

Por su parte la directora de Asuntos Guaraníes, Norma Silvero, comentó que hace más de un año está en la gestión dirigiendo trabajos continuos en las 132 comunidades guaraníes actuales en la provincia de Misiones.

En este sentido, señaló que la principal problemática es la excesiva frecuencia en la que las familias guaraníes pertenecientes a municipios como Puerto Leoni, San Ignacio, Ruiz de Montoya, Profundidad, entre otros; migran hacia la ciudad de Posadas. “Muchos de ellos se encuentran en la Avenida Mitre, en la Plaza 9 de Julio y la Terminal de Ómnibus”, comentó.

En relación con esto, Silvero explicó que las medidas para solucionar el problema, a corto plazo, se centran en entablar diálogos con los caciques de las comunidades guaraníes, y en también en lograr hacer entender a estas familias que no pueden trasladarse con niños ni exponerlos a la venta por los riesgos que esto conlleva.

Por otro lado, el Estado brinda tarjetas sociales del IPLyC, intérpretes, chapas, frazadas y colchones, módulos de alimentos, asi como capacitaciones en trabajos basados en sus gustos y en aquello que estarían dispuestos a hacer.

En cuanto al motivo de las excesivas migraciones, sostuvo que “es por la situación económica que está atravesando el país y la provincia. Ellos no tienen dinero”, dijo. Por ello, Silvero resaltó que es de suma importancia apuntar a la capacitación de estas comunidades guaraníes en la producción para que sean capaces de elaborar sus propios alimentos.

Asimismo afirmó que la situación es compleja y se trabaja interdisciplinariamente para lograr resultados efectivos, ya que requiere de mucho trabajo y recursos de movilidad. En este sentido, se trabaja en conjunto con el Ministerio del Agro y la Producción de Misiones, el Ministerio de Agricultura Familiar, Ministerio de Derechos Humanos y civiles que colaboran abriendo las puertas de sus casas en días fríos o lluviosos para evitar que las familias guaraníes duerman en la calle o pasen hambre.

Silvero indicó que también se harán trabajos en protocolo junto con el municipio de Posadas, en colaboración con el ministerio de Desarrollo Social y los municipios desde donde provienen las familias para lograr trasladar a cada una de ellas a sus respectivos ayuntamientos. “Hay que empezar a trabajar la parte productiva, el suelo, para que puedan empezar a producir”, finalizó.

Asuntos Guaraníes trabaja en la inserción de Mbyas en la Universidad

La Dirección de Asuntos Guaraníes fortalece el acompañamiento a jóvenes guaraníes que deseen iniciar una carrera universitaria o terciaria. En esta primera etapa se acompaña, orienta, aconseja y contiene a dos jóvenes que comenzaron su educación superior en este ciclo lectivo.

Desde el equipo de la Dirección General de Asuntos Guaraníes (DAG) de la provincia, en conjunto con el Programa de acompañamiento a estudiantes guaraníes del nivel superior, se pretende acompañar a jóvenes Mbya que quieran iniciar una carrera en alguna de las Universidades de la provincia, así como en Institutos Terciarios.

En términos generales, el objetivo es generar mayor inclusión de estudiantes guaraníes en el nivel superior. En esta primera etapa se acompaña a dos jóvenes guaraníes ingresantes a carreras universitarias.

Por un lado, se encuentra Cristian Acosta (24), oriundo de la Tekoa Marangatu de Puerto Leoni. Terminó sus estudios de nivel medio en el Instituto Intercultural Bilingüe Tajy Poty N° 1407. Unos años atrás había cursado la carrera de Educación Física en el IPESMI, sede Jardín América, y por falta de ayuda para solventar gastos de estudios no pudo continuar estudiando.

De todos modos, no perdió la motivación y actualmente, con el acompañamiento de la Dirección General de Asuntos Guaraníes, inició el cursillo de ingreso a la carrera de Profesorado en Ciencias Económicas en la FHyCS de la UNaM. Con el objetivo de formarse y aportar a su comunidad, Cristian señaló: “Mi objetivo es tener el título y trabajar profesionalmente en mi comunidad y también en otra comunidad Mbya-guaraní».

Asimismo, sobre el inicio del cursillo comentó que como toda carrera plantea un desafío, es consciente que debe esforzarse: «hay que esforzarnos para alcanzar nuestro objetivo. En vez de perder tiempo hay que tratar de seguir estudiando».

En relación a otros jóvenes de la comunidad guaraní que no tuvieron la posibilidad de seguir estudiando, Acosta expresó: «Cada uno decide seguir o no. Tal vez porque sus padres no le han apoyado, yo de mi parte tomé la decisión de seguir y también porque mi mamá me motiva». Por último, expresó su agradecimiento a la DAG por el compromiso y el apoyo: «Sabía que la Dirección de Asuntos Guaraníes me iba apoyar, por eso vine para Posadas y también porque mi mamá me motivó». Así, el joven comienza su cursillo de ingreso en la Universidad Nacional de Misiones.