En los próximos días el precio del gas podría aumentar un 20%: la garrafa pasaría a costar 630 pesos

El director de Gas de Misiones, José María Tomaselli, se refirió al posible aumento en el precio del gas envasado, que correspondería a un 20%. Es decir que la garrafa que cuesta 524 pesos, pasaría a valer 630 pesos.

No obstante, Tomaselli explicó que “la decisión proviene del servicio controlado por el Ente Nacional Regulador de Gas” y que el aumento en el precio del licuado, el de la garrafa, no está definido. “Son rumores, hubo un pedido por parte de las distribuidoras porque no cierran los números”.

“El reclamo es lógico, subieron los costos operativos como el flete para traer el gas y la electricidad” consideró.

En este sentido, contó que, si bien desde la Secretaría de Energía se realizó una recomposición desde agosto, fue solamente hasta diciembre del año pasado. “Se está ajustando el servicio que cuenta con delivery. Oficialmente, hace un año, el precio es de $524 en las bocas de expendio de las fraccionadoras” manifestó.

Por otro lado, aclaró que el aumento en el precio del gas, sería de aproximadamente del 20%, es decir, que la garrafa costaría $630. Sin embargo, remarcó que por el momento “es solamente un rumor”.

“Nuestra garrafa tiene un precio muy subsidiado en comparación con Brasil y Paraguay, la unidad energética se paga barato. Seguramente habrá una recomposición en el costo”, dijo Tomaselli.

Además, recomendó que los usuarios pregunten, con anticipación, el precio del gas. “A veces las fraccionadoras venden a las distribuidoras o fleteros que hacen el servicio; éstos son independientes a las fraccionadoras, hacen su clientela y reparten a los domicilios”, sostuvo.

En este contexto, Tomaselli señaló que en el país hay gas a diferencia de otros como Paraguay y con relación al costo subsidiado de la garrafa, expresó que “los precios siempre son políticos. El gas en garrafa tiene un componente social, está destinado a lugares que no cuentan con el servicio de gas por red”.

Para finalizar, sostuvo que no tener gas afecta directamente a la economía doméstica. Sin embargo, a través del ANSES, las familias que más necesitan reciben el subsidio por medio de sus cuentas bancarias. Por otra parte, Tomaselli remarcó que solamente la Secretaría de Energía de Nación está autorizada para confirmar el aumento.