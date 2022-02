Iván Solco, coordinador general del Consejo Consultivo de la Discapacidad de la Sociedad Civil precisó que están en desacuerdo con la forma de expresión utilizada en los formularios del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2022 para referirse a las personas con discapacidad.

“Las personas con discapacidad en este censo de población y vivienda en mayo quedan afuera porque se está usando un término para referirse a la discapacidad que es el de ‘dificultad’, y esto atenta contra los derechos de las personas y contra las normas que tienen jerarquía constitucional en la República Argentina”, afirmó Solco.

Iván Solco – Radio Santa María de las Misiones

Agregó que cuando se refieren a personas con dificultad es un término mal empleado porque cualquier persona puede tener algún problema. “Desde la sociedad civil y el de muchas otras organizaciones públicas y privadas estamos avisándoles para que se incorpore esa pregunta, que es persona con discapacidad”.

Dijo que mientras se elaboraba la encuesta mantuvieron reuniones con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y que en esa oportunidad les habían adelantado que se iba a incluir la palabra ‘dificultad’ porque organizaciones internacionales así lo recomendaron para referirse a la discapacidad.

“Si hoy no abrimos las preguntas correspondientes, durante 10 años no sabremos cuántas personas con discapacidad hay, qué tipos de discapacidad prevalecen, cuáles son las problemáticas que atraviesan en el orden laboral, de salud, educativa, Por lo tanto el problema no es sólo de término, no es solamente al referirse, sino lo que conlleva para el desarrollo y evolución del colectivo”, afirmó.

El Censo Nacional 2022 está previsto para el próximo 18 de mayo de manera digital y presencial y tiene como objetivo fundamental conocer la cantidad de personas que viven en el país, así como información detallada tal como la diversidad cultural, étnica, identidad de género.