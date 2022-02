En diálogo con MisionesOnlineTV, Silvana Labat, Directora Ejecutiva del IPEC Misiones comentó acerca del Censo 2022 que se realizará en el mes de mayo, luego de suspenderse por la pandemia. Comentó sobre las particularidades que tendrá, cómo se llevará a cabo y quiénes lo realizarán.

Labat destacó que “el censo es la operación estadística más grande que lleva adelante un país”, en cuanto a la planificación y la ejecución del mismo, comentó que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) planifica, pero son las provincias las que lo ejecutan”.

La Directora Ejecutiva del IPEC dijo que “es muy importante porque tenemos la oportunidad, solo cada 10 años de tener información completa de la población”.

Explicó que la información que se recoge en el censo “es fundamental”, ya que si se tiene la información, es mucho más fácil para el Estado saber dónde hacen falta obras para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Esto puede ser desde cloacas, hasta la construcción de viviendas, escuelas, hospitales o caminos.

“Si quienes toman las decisiones, en este caso el Estado, no tienen información, sus decisiones no van a ser muy acertadas porque no van a tener una base cierta de información para ser tomada. Por eso es tan importante saber cuántos somos, cómo somos, cómo estamos distribuidos, como vivimos, para mejorar la calidad de vida de las personas”, manifestó Labat durante la entrevista.

Además, mencionó que desde el año pasado se están reuniendo con el Consejo General de Educación, ya que “la operativa va a ser toda docente, del área primaria. O sea quienes lleven adelante el operativo y tengan la responsabilidad en los 17 departamentos de nuestra provincia”.

También comentó que tuvieron reuniones con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el Ministerio de Trabajo, para que tanto en las oficinas de Anses como en las oficinas de empleo de la provincia se instalen “puntos digitales”, con el objetivo de que las personas puedan censarse en ese mismo lugar.

La estructura territorial del Censo 2022

Por otro lado, hizo referencia a la estructura con la que se realizan los censos, explicó que las Jefas de los Departamentos “eligen a todo el resto de la estructura, porque es en cascada la estructura. Entonces, ellas eligen a las jefas o jefes de fracción”, comentó que una “facción” es la división de un territorio que hacen con el objetivo de tener llegada a todo el territorio.

“A su vez las fracciones se dividen en radios censales, donde vamos a tener jefes de radios y los jefes de radio, a su vez, van a tener a su cargo segmentos censales, que es la carga de trabajo del censista. El segmento censal es la porción más pequeña en que el territorio provincial se puede dividir”. Aunque comentó que “puede pasar que dentro de una fracción existan varios municipios”.

Si bien se buscará que casi en la totalidad del territorio misionero las personas encargadas de realizar el censo sean docentes, mencionó que están hablando con Asuntos Guaraníes y los promotores de salud para que, al igual que en el 2010, “sean también los propios guaraníes que censen a su comunidad. Cumpliendo los requisitos, obviamente, preestablecidos por INDEC para ser censistas”.

Labat aseguró que para los docentes “es como un honor hacer el censo, porque toda la vida lo hicieron”, destacó que para los trabajadores de la educación la participación como censistas “resulta más un compromiso cívico que otra cosa”.

La Directora Ejecutiva del IPEC explicó que existe un operativo diferente para la realización del censo 2022 en zonas rurales. En esos casos, el censo se realizará durante una semana y es requisito que los censistas tengan un medio de movilidad como un auto o una moto. En esos casos, el pago es mayor porque la persona trabaja durante una semana.

La bimodalidad, una novedad del Censo 2022

Silvana Labat, Directora Ejecutiva del IPEC Misiones

Labat comentó que este año el censo se realizará de forma bimodal, es decir, la ciudadanía tendrá la posibilidad de completar el formulario de manera online. Aunque quienes no lo hagan, tendrán que responder el formulario el 18 de mayo cuando el censista pase por su vivienda.

Al respecto, la Directora Ejecutiva del IPEC explicó “por un lado va a ser censo digital y por el otro lado el barrido territorial, famoso, el día del censo”.

“El censo digital comienza el 16 de marzo y se va a extender hasta el 18 de mayo. Donde uno, jefe de hogar o integrante de un hogar, puede ingresar a la página censo.gob.ar y puede censarse online. O sea, autoadministrarse el cuestionario censal”. Además, agregó que: “va a haber un instructivo a disposición para que la gente lo pueda contestar de manera sencilla y simple”.

El proceso continúa cuando al ciudadano le llega al correo el “certificado de cumplimiento censal”, en caso de completar el formulario online, “el censista lo que va a hacer ese 18 de mayo cuando empiece a recorrer las viviendas que le son asignadas, va a preguntar a los miembros del hogar si se censaron digitalmente. Si fue así, lo que le van a pedir es el certificadito de cumplimiento censal. Entonces, el censista con su teléfono nomas, pasa el teléfono, valida el certificado y terminó la entrevista. Cinco minutos y se fue”.

“En caso de que no lo pudieran hacer al censo digital, el censista le va a administrar la famosa entrevista censal”, explicó Labat. Aunque aclaró también que según las pruebas pilotos una familia tipo tardaría entre 15 y 20 minutos en completar el formulario.

Las preguntas del Censo 2022

Silvana Labat, Directora Ejecutiva del IPEC Misiones

Según indicó Labat durante la entrevista, el censo 2022 cuenta con entre 56 y 58 preguntas. Respecto a las mismas, mencionó que se preguntará sobre el nivel educativo, si tienen trabajo o no, el material con el que está construida la vivienda, que servicios y dispositivos tienen, etc.

Adelantó que el Censo 2022 contará con dos particularidades. Por un lado, se consultará sobre la identidad de género de los miembros de cada hogar, más allá del sexo asignado al nacer. Comentó que estas preguntas serían categorizadas para que cada integrante pueda responder con libertad.

Otra de las novedades es la pregunta sobre el autoreconocimiento de pertenencia a pueblos originarios. Si bien explicó que en el Censo del año 2010 ya se había realizado esta pregunta, se había incluido en un “formulario extendido” y no en el básico. En el Censo 2022, estas preguntas se le realizarán a toda la población.

Por otro lado, Labat comentó que “van a estar identificados los censistas con su credencial, y lo primero que tiene que hacer un buen censista al golpear la puerta de una casa, es mostrar a quien lo recibe su certificado que lo acredita”.

La fecha del Censo 2022

El Censo 2022 se realizará el miércoles 18 de mayo de 2022, aunque los interesados pueden completar el formulario online a partir del 16 de marzo. “El censo arranca a las 8 de la mañana, va a ser un miércoles, va a ser feriado nacional. Va a estar todo, absolutamente todo cerrado, por lo tanto la gente debe estar en su casa esperando al censista”, expresó la Directora Ejecutiva del IPEC.

Adelantó que si bien el horario de cierre planeado es a las 18 horas, generalmente suele extenderse, como sucedió en el año 2010 que finalizó cerca de las 20.

Las personas que tengan interés en saber más sobre el censo, pueden ingresar a la página censo.gob.ar ya que ahí se encuentra el formulario, aunque recién estará disponible para ser completado a mediados de marzo.

Por otro lado, respecto a la seguridad de los datos entregados al momento de responder las preguntas, la Directora Ejecutiva del IPEC aseguró que se encuentran completamente protegidos bajo la Ley 17.622 y “solo se utilizarán para fines estadísticos”.