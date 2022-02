Histórico, Atlético Oberá enfrentará a Independiente: “Jugar ante un equipo grande es un sueño que uno tiene desde chico”, expresó el DT Miguel Almeida

Este jueves a las 9:00, Las Decanas comienzan a vivir su máximo sueño ya que Atlético Oberá enfrentará a Independiente por los octavos de final de la Copa Argentina de fútbol femenino. Es la primera en la historia y el equipo misionero ya es parte de ella.

En caso de no haber cambios, Atlético Oberá enfrentará a Independiente de Avellaneda en el River Camp a las 9:00 de este jueves en la Copa Argentina de fútbol femenino. El encuentro será televisado por DeporTV y la página de AFA.

Miguel Almeida, dt de Las Decanas, en conversación con Misiones Online, contó que “a las 19:00 de este martes salimos ya que para las 9:00 del miércoles tenemos que registrarnos en el hotel donde nos dan el pase y luego a las 14:00 tenemos turno para hacernos los hisopados tal como establece el protocolo sanitario previo a la competencia”.

Con respecto al equipo y su preparación expresó que hicieron una buena pretemporada. “Con el profe Miguel Barrios (preparador físico) nos juntamos el 3 de enero para ultimar detalles con el fin de empezar la pretemporada el 5 de enero”.

En la misma, sostuvo: “Hicimos hincapié en el aspecto físico con 10 días intensos con doble turno. Esto es clave ya que jugaremos con equipos de primera y que se preparan de otra forma”. Luego, agregó que hicieron trabajo con pelota y varios partidos amistosos. “Jugamos dos encuentros con equipos femeninos mientras que los demás partidos fueron ante equipos masculinos con el fin de darle más rose y que nuestras jugadoras tengan más intensidad”.

“Creo que con esta temporada que hicimos vamos a llegar bien tanto futbolísticamente como físicamente. El viernes llevamos adelante el entrenamiento con pelota parada que era lo que nos faltaba”, contó.

En cuanto al rival que le tocó a Atlético Oberá, señaló: “Realmente estaba muy ansioso en el momento del sorteo y cuando supimos que nos tocó Independiente, inmediatamente nos pusimos a mirar partidos del conjunto de Avellaneda para estudiar al equipo. En base a eso preparamos el partido”.

En ese sentido, el dt Miguel Almeida recordó que cuando jugaron el partido decisivo para la clasificación a la Copa Argentina, enfrentaron a Chaco For Ever, un rival al cual no le pudieron estudiar previamente al encuentro ya que no había videos. “No pudimos ver absolutamente nada, únicamente fotos. Por ende, nos basamos en nuestro juego, en lo que trabajamos y por suerte salió bien. Sin embargo, con Independiente es todo lo contrario ya que hay cientos de videos”.

Volviendo al conjunto de Avellaneda, dijo: “Enfrentar al Rojo es una sensación que no se puede explicar. Siempre le digo a las chicas que medirse ante un equipo que por el nombre nomas ya tiene historia realmente es algo muy emocionante. Cuando vi el nombre de Independiente se me caían las lágrimas ya que cuando fui jugador nunca tuve la oportunidad de enfrentarme a un equipo de alto nivel. Creo que esto nos servirá mucho desde la experiencia sea un resultado positivo o no”.

“Las chicas estaban muy ansiosas en el momento del sorteo”, añadió el entrenador. “Cuando juguemos frente a Independiente, en el partido les abrirá la cabeza ya que verán un equipo que tiene una entrega muy distinta a los demás clubes del interior. Por ello, sabemos que tenemos que jugar de la mejor manera posible”, expuso.

Acerca del partido, sostuvo que “si Independiente no se pone a buscar algún video nuestro, encontrará un rival como cuando jugamos ante Guaraní. La diferencia es que ahora apostamos más a lo físico y también contamos con dos refuerzos: Débora Rodríguez de Olimpia (Oberá) y Camila Kuz de La Picada (Posadas)”.

“Si bien estamos preocupados porque no sabemos lo que hará Independiente ese día ya que no podemos basarnos solo en los videos porque el fútbol puede cambiar, sabemos que se les fueron tres jugadoras importantes. Además, no saben a lo que jugamos nosotros. Las Decanas están bien preparadas y podemos darles una sorpresa. Nosotros sabemos que tienen una presión muy alta y se descuidan en el fondo”, aseveró Almeida.

Por otro lado, cuando el equipo arribe a Buenos Aires, contó que su idea es llamar por líneas a las jugadoras, es decir, por puestos para luego hacer una charla general dentro del vestuario. “Serán palabras de aliento y de agradecerles la entrega que tuvieron y nada más que enfriar la cabeza para entrar a la cancha”.

Para finalizar expresó: “Yo con las chicas siempre tengo momentos en los que les hablo como técnico y otros como amigo. Asimismo, les digo que para mí jugar esta copa con este rival es un sueño que uno tiene desde chico, es decir, llegar a un lugar tan alto. Es un sueño cumplido ya que desde que me dedico a esto nunca pensé llegar a este punto”.

Todos los cruces de la Copa Argentina de fútbol femenino