Atlético Oberá salió campeón de la Liga Obereña | “Estamos contentas por el gran triunfo y cerrar el 2021 de esta forma”, señaló Fabiola Loly Krzeczkowski, capitana del equipo

Atletico Oberá se consagró en el torneo de la Liga Obereña y fue su quinto título dentro del ámbito local. Además, este 2021 vino con muchas sorpresas ya que por un lado le ganó la final de la Copa Federal a Guaraní y por otro, eliminó a Chaco For Ever.

Fabiola Loly Krzeczkowski capitana de Atlético Oberá, en conversación con Misiones Online, expresó su emoción por obtener un nuevo título con Las Decanas. “Estamos súper contentas por el gran triunfo que logramos con las chicas en este 2021. Venimos con un año bastante cargado y la verdad que todo fue impensado ya que después de la pandemia no teníamos idea de que se jugarían tantos torneos. Cerrar el año con el título del torneo local es algo que veníamos buscando”.

Acerca de la preparación para cumplir todos los objetivos expuso que al principio se les complicó debido a que tenían que entrenar en sus hogares. “El grupo quedó muy disperso y costó mucho volver a juntar a todas las jugadoras. Una vez que tuvimos la certeza de que la Liga Obereña se iba a jugar, comenzamos con una pretemporada que no fue de las mejores porque no contábamos con tiempo suficiente. Gracias a Dios no hubo muchas lesiones y pudimos llegar bien físicamente. Además, con mucha armonía e incorporaciones en el equipo”.

En cuanto a la disputa de la Liga Obereña, señaló que el torneo contó con siete equipos. “Se realizó una ronda de todos contra todos. Luego, los mejores cuatro pasaron a jugar las semifinales”. En ese sentido, contó que en las semis enfrentaron a Ex Alumnos mientras que en la gran final derrotaron a Olimpia por 2 a 1. “Esta fue una final muy dura y muy peleada con un resultado ajustado. Se pudo notar que en la cancha fuimos superiores y por ello nos llevamos el campeonato”.

Atlético Oberá venció a Guaraní Antonio Franco en la final de la Copa Federal

En la ida, Guaraní Antonio Franco derrotó 2 a 1 a Atlético Oberá en la capital del Monte. Sin embargo, en Villa Sarita, el conjunto obereño, con dos jugadoras menos, venció por 2 a 1, forzando la definición desde el punto penal. De esta forma, en la tanda de penales Las Decanas lograron salir campeonas.

“Jugar esta final generó mucha adrenalina y mucha motivación ya que veníamos con un año bastante apagado. Competir en este torneo fue realmente increíble. Cuando comenzamos a jugar el partido de vuelta, teníamos todo en contra debido al resultado en Oberá, el público visitante y las expulsiones, y esto es lo que tiene el fútbol. Asimismo, lo que tenemos Las Decanas es mucha garra y corazón. Creo que ese partido lo dimos vuelta de esa forma. Estuvimos gran parte del encuentro con nueve en cancha y los goles abajo, y sin embargo, con la cabeza bien fría logramos dar vuelta y sin dudas fue nuestro partido del año”, expresó.

Con respecto al partido frente a Chaco For Ever, sostuvo que lo más complicado era que no conocían al rival. “No teníamos idea de cómo jugaban y cómo se paraban en el campo de juego. Buscamos videos y no encontramos. Además, en poco tiempo nos avisaron que jugábamos el partido en la localidad de Ituzaingó. Por ende, tuvimos una preparación rápida. Llegamos con un equipo bastante fuerte y pudimos ser superiores en todas las líneas. En el segundo tiempo logramos la mayor diferencia de goles ya que una vez que ingresó el primer tanto, todo fue más simple. El partido finalizó 4 a 1”.

“El partido frente a Guaraní y también frente a Chaco For Ever fueron espectaculares en lo que tiene que ver con el resultado y el show ya que suma mucho para el fútbol femenino”, destacó Loly.

En cuanto a lo que se viene en el 2022 en el torneo federal, contó que jugarán la Copa Argentina a partir del 2 de febrero por lo que “prácticamente no vamos a tener vacaciones porque a partir de enero comenzaremos la pretemporada. Luego, se jugará un torneo de en el predio de la AF que durará diez días”. En ese sentido, expuso que aún no está pactado cómo será el sistema de disputa. “Nosotras ahora estamos con la cabeza en ese torneo”.

Acerca de ese torneo, que contará con 16 equipos incluyendo equipos de primera división, expresó: me muero por jugar contra Boca Juniors o River Plate. “El nivel que tienen esos equipos es increíble. Además, la experiencia de jugar frente a esos equipos a nosotras nos fortalecerá un montón.”, dijo.

El fútbol femenino en Misiones

Por otro lado, se refirió al fútbol femenino en la región. “Misiones es una de las provincias que más creció en el fútbol femenino. Igualmente, todavía falta trabajar muchísimo lo que son las escuelas formativas. Creo que los clubes hoy comienzan a entender que el fútbol no tiene género y la igualdad que tiene que haber se está dando de a poco”.

Finalmente, Loly les dejó un mensaje a aquellas personas que comienzan su camino por el fútbol femenino. “Esta disciplina en los próximos años crecerá muchísimo ya que tendrá la posibilidad de poder vivir de ello y que su sueño será cumplido. También a los clubes les pido que traten de impulsar las escuelas formativas que son lo más importante”.