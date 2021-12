Policias asistieron a una mujer embarazada en Santa Ana, quien se encontraba sola en su domicilio y requería asistencia porque había comenzado con los trabajos de parto. La mujer dio a luz un varón en el hospital y se encuentran bien de salud.

Alertados por el llamado de un vecino del Barrio Martín Chico a la línea 911, los uniformados acudieron al domicilio de la gestante y rápidamente la trasladaron al Hospital Santa Ana.

En el nosocomio fue atendida por el médico y personal de guardia dando a luz un varón en buen estado de salud.

Caso Micaela Cristaldo | La mujer misionera logró la tenencia de su hija y teme por ataques de su ex pareja

Micaela Cristaldo, de 24 años, la joven misionera que escapó -del maltrato y agresiones físicas de su ex pareja- con su hija de 5 años en una canoa a través del río Paraná desde el Paraguay, reveló que recibió fallo favorable, acerca del pedido de la Justicia paraguaya de restitución de la niña a su padre biológico. No obstante, teme por su integridad física ya que asegura que vio a su agresor.

“Yo gané la custodia de mi hija, él se enteró de eso e igual vino hasta acá”, aseguró Micaela y mencionó que posiblemente su ex pareja se encuentre en Posadas. “Él vino el 24 a buscarme en Colonia Oasis, me andaba buscando y no me encontró. Si encontró la casa de la dirección de mi mamá, estacionó el auto e hizo bajar a su hermana”, comentó la mujer que sufrió violencia de género por más de 3 años.

Ante esta situación, Micaela sostuvo que se siente “re mal porque no sé que él quiere”. La joven misionera teme represalias de su ex pareja, quién la golpeaba y también le obligaba a mantener relaciones sexuales.

Luego de huir del calvario que padecía en el país vecino con lo puesto, Micaela, se refugió con su madre en el municipio de Jardín América. Por temor, ella y su mamá se mudaron de su vivienda. El golpeador volvió a Colonia Oasis y buscó a la víctima, pero no logró hallarla, sí lo hizo con su ex suegra.

Finalmente, el pedido de la Justicia misionera tuvo un dictamen favorable y la niña continuará bajo el resguardo de su madre.

Micaela Cristaldo: todo Jardín America marchó por ella

Ante el miedo, Micaela volvió a realizar la denuncia por temor a recibir violencia por parte de su ex pareja. Este lunes, se presentó en la Comisaría de la Mujer de Jardín América para notificar que su agresor le estaría buscando. «A él no le importa nada y viene igual», remarcó.

Al respecto de la salud de su niña, reveló que se siente bien pero que siempre está con el temor de volver a reencontrarse con su padre. “Los psicólogos que la atendieron detectaron todo lo que ella vivió”, dijo.