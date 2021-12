Misiones | Se realizan cursos de manejo de motocicletas en distintos puntos de la provincia

En distintos puntos de la provincia de Misiones, se realizaron cursos de manejo de motocicletas con la finalidad de poder evitar siniestros viales y, se entregó a cambio un nuevo casco para aquellas personas que finalizaron el mismo.

El Presidente de la Asociación de Motociclistas de Posadas, Alejandro Melgarejo, comentó que esta actividad se viene realizando hace ya un tiempo en distintos puntos de la provincia. “Lo hicimos en Além, en Oberá, en Posadas, en Puerto Rico, principalmente destinado a personas que utilizan motocicletas para trabajar, como es el caso de los moto delivery”. cursos de manejo de motocicletas

Además, se estuvo capacitando a los tabacaleros, siempre en conducción segura de motocicletas, mantenimiento, dispositivos de protección personal, que muy pocos lo utilizan, y al finalizar el curso, quienes lograron demostrar idoneidad, reciben un casco homologado de alta visibilidad, “Incluso tiene un visor solar que algo muy útil para nuestra zona, lo cual lo prevé la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en conjunto con el gobierno de Misiones y los distintos Municipios”.

El curso tiene una parte teórica, donde se trata el mantenimiento del motovehiculo, de las protecciones personales, de las maniobras de riesgo y de porque el motociclista es invisible para los demás conductores. “Muchas veces cuando se llega a un siniestro te dicen no le vi a la moto, entonces el motociclista tiene que estar consciente de que los demás conductores no prestan atención o realmente no nos ven”.

En segundo lugar, se realiza la parte práctica, se hace todo sobre pistas, en diferentes niveles de dificultad, durante 3 o 4 horas. “Tienen que pasar todos por la misma sino no recibirán el premio, que es el casco. Para llevarse el mismo, tienen que dejar el suyo, los cuales en su gran mayoría están en muy malas condiciones, te asombra el deterioro que tienen».

El titular de la entidad explicó que los motociclistas utilizan los cascos en malas condiciones para evitar una multa y no por seguridad. “Tenemos casos de motociclistas que utilizan esos cascos, tienen un accidente y terminan utilizando pañales, la madre tienen que darle de comer en la boca nuevamente, el daño que se produce es tremendo, destruye el seno familiar”.

Los casos que están homologados son casco jets.

“Si no tuviste un siniestro vos, si lo tuvo algún ser cercano, vecino, esto sucede mucho. Los que asisten al curso ya han tenido una caída. “En el último grupo que tuvimos, dos personas decidieron hacer el mismo porque tenían familiares que habían perdido la vida en un accidente”.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial le brindó a la provincia 500 cascos, están destinados a, previamente realizar el curso y luego, los mismos son entregados como parte de este curso de conducción segura de motocicletas. “Estamos armando una agenda provincial, los municipios tienen que entender el porqué se capacita a los motociclistas”, cerró.