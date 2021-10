Corrientes | La advertencia por WhatsApp de la mujer que ahorcó a su hijo de tres años: “Esto va a terminar mal”

Antes de cometer el crimen, había mandado un mensaje a un grupo de vecinos para pedir ayuda. Decía que era víctima de violencia de género. El hecho ocurrió en la provincia de Corrientes.

ahorcó a su hijo de tres años

Mientras sigue la conmoción por el filicidio de un nene de tres años en Corrientes, en las últimas horas se difundieron una serie de mensajes de audio que la acusada compartió en un grupo de WhatsApp con los vecinos antes de cometer el crimen. Era un pedido de ayuda por la supuesta violencia de género a la que la sometía su expareja y padre de sus últimos tres hijos.

En tanto, la mujer acusada de ahorcar a su hijo sigue internada en el Hospital de Salud Mental local y la Justicia espera los resultados de las pericias para determinar si es imputable por el ataque, y a cargo de quién quedarán sus tres chicos, de entre tres y 13 años, que provisoriamente se encuentran al cuidado de una vecina del barrio.

“Hola vecinos, ¿cómo están? Muchos no me conocen ni saben mi nombre. Yo soy Eli y muchos me conocerán por la gritona loca, la que grita todos los días. Tengo mis motivos, mis razones, no ando pasando una buena situación con el papá de mis tres últimos chicos”, se la escucha decir a la mujer en el primero de los audios a los que accedió y difundió después Radio Sudamericana. Y justificó: “Por eso, la verdad es ando cansada, años que llevo pasando una situación de mier.. con él”.

De acuerdo a su relato, llevaba aproximadamente un mes separada de su pareja, un empleado de comercio con el que había convivido cinco años y tenido a tres de sus cuatro hijos. En esa relación que tuvieron la violencia siempre estuvo presente.

“Le permití muchas cosas, maltratos que él le hace a mi hijo (el mayor, producto de una relación anterior). Le saca en cara todo el tiempo que le da techo y comida. Ahora me di cuenta que toqué fondo. Lo mal que hice por años en aguantar a una persona machista”, manifestó la mujer, y apuntó: “Los que me conocen bien saben cómo soy yo, y si estoy gritando es porque estoy cansada. En todo este tiempo él no se puso las pilas en hacer un cambio y ahora sé que la que tiene que cambiar soy yo porque si no esto va a terminar mal.

En otro mensaje, la mujer sostuvo que finalmente había denunciado a su ex por violencia de género y que desde entonces vivía con miedo. ”Tengo miedo de lo que pueda hacer. Un día viene y me revienta; tengo todo moretones en los brazos. Uno de estos días nos vamos a terminar matando, o me mata él o me mato yo”.

“Yo reconozco que tampoco estoy bien, necesito la atención de un psicólogo. Ahora cuando la Justicia me cite por la denuncia, voy a pedir tratamiento para mí, mis hijos y también para él”, sostuvo en el último audio que compartió para que la gente supiera cuál era su situación. No obstante, la ayuda no llegó a tiempo. El viernes pasado la mujer atacó a sus dos hijos menores. La nena pudo escapar y alertar a los vecinos pero para cuando un grupo volvió con ella, su hermanito de tres años ya estaba muerto.

